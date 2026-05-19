Megérte ennyit várni az új Star Wars-filmre? Ilyen lett A mandalóri és Grogu

Hét év valóban hosszú idő, de még ennyi esztendő sem volt elég ahhoz, hogy a Star Wars-fanok megfejtsenek vagy inkább elfelejtsenek olyan fájdalmas és kínos kérdéseket minthogy Palpatine mégis hogyan tért vissza. A Skywalker kora okozta hatalmas csalódás enyhítésére a Disney és a Lucasfilm új alapokra helyezte a franchise-t, és kizárólag a streamingen megjelenő sorozatokban látta a jövőt. A felemás megítélésű szériák közül abszolút kiemelkedett a 2019-ben megjelent A mandalóri, mely azóta három évadot is megélt, most pedig a stúdió úgy határozott, nagy vásárra viszi az aranytojást tojó tyúkot: mozifilmet csinál a fejvadász és cuki segítője kalandjából. Ez lett tehát A mandalóri és Grogu, melyet ugyan hatalmas várakozás övez, de mindemellett nem kis teher is nyomta a projekt kitüntetésekkel teli vállát. Vajon összeomlott vagy tisztességgel helytállt Pedro Pascal ezúttal nagy vásznon futó űrkalandja?

A Star Wars: A mandalóri és Grogu elviszi a streaminget a mozitermekbe, de valóban erre volt szükségünk? (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Ismét moziba hív a messzi-messzi galaxis

Érdemes már az első másodpercekben odafigyelni a kedves nézőnek, hiszen A mandalóri és Grogu, egy Star Wars-filmhez hűen, szöveges expozícióval nyit, amelyből kiderül, hogy az Új Köztársaság szeretné felkutatni és likvidálni a Birodalom még életben lévő kiskirályait, akik az árnyékban lapulva próbálják feltámasztani bukott uradalmukat. Erre a célra pedig pont ismernek két kiváló szakembert, Din Djarint, azaz Mandót és apró tanítványát, az Erőt egyre kiválóbban gyakorló Grogut.

A történet itt veszi fel a fonalat, ám az egész ugyancsak hamar egy mellékküldetés-halomba csap át. A megmaradt sötét urak megleléséhez szükség van a huttokra, viszont a huttoknak is a kedvében kell járni, majd ez egy újabb kalandhoz vezet, így a néző egy idő után csak kapkodja a fejét, és igyekszik összerakni a szálakat, de közben mégis haladunk az árral, mert A mandalóri és Grogu egy percre sem engedi el a kezünket.

Sigourney Weaver az Alien- és az Avatar-franchise után egy újabb legendás univerzumban tette le a névjegyét (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Itt A mandalóri 4. évada 2 órába sűrítve

Mint azt említettük, a botrányoktól közel sem mentes A mandalóri a Star Wars-sorozatok közül az egyik legjobban sikerült darab, különösen annak első két fejezete. Bár pontos információk nincsenek arról, miért nem készült el a negyedik felvonás, minden bizonnyal közrejátszott az írói sztrájk is, végül a stúdió úgy határozott, inkább egy mozifilmet csinálnak belőle, de pont ez lett A mandalóri és Grogu legnagyobb rákfenéje.