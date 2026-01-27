A legolcsóbb pizza Európában címet egy magyar város nyerte el

Az egyik legismertebb ételfutár szolgálat 2026-os Pizza Indexe 2024 és 2025 adatait hasonlította össze Ausztriában, Magyarországon, Csehországban, Norvégiában, Svédországban és Finnországban. Az eredmények alapján a legolcsóbb pizza Magyarországon átlagosan 8,75 euróba kerül, ami hozzávetőleg 3410 forintnak felel meg.

A felmérés szerint Szegeden kapható a legolcsóbb pizza Európában.

Fotó: sergey kolesnikov / Shutterstock

Magyarország kínálja Európa legolcsóbb pizzáját, átlagosan 8,75 euró (kb. 3410 Ft).

Szeged kínálja a legkedvezőbb áron, ahol egy Margherita ára 8,50 euró (kb. 3315 Ft).

Norvégia és Finnország a legdrágább országok, egy pizza ára akár 7460 Ft is lehet.

Hol kapható a legolcsóbb pizza Európában? Szeged vitte el az első helyet

A felmérés városokra lebontva is rangsorolta az árakat, és itt is magyar helyszín került az élre. Szegeden egy pizza Margherita átlagára 8,50 euró, vagyis körülbelül 3315 forint, amivel a város a kutatásban szereplő összes település közül a legolcsóbbnak számít.

A "legolcsóbb pizza" országos rangsorában Csehország végzett a második helyen, ahol egy pizza átlagosan 9,47 euróba kerül, ez nagyjából 3690 forint. Svédország a harmadik, 10,94 eurós átlagárral, ami körülbelül 4270 forintnak felel meg, és itt enyhe árcsökkenést is mértek az előző évhez képest. Ausztriában már jóval magasabb összeget kérnek el: 11,50 eurót, azaz mintegy 4485 forintot, ami több mint 20 százalékos drágulást jelentett egy év alatt.

A finom olasz étel nem véletlenül tartozik a világ legkedveltebb, legnépszerűbb eledelei közé.

Fotó: Alex_Karlssonn / Shutterstock

Finnországban az átlagár 13,50 euró körül alakult, ez hozzávetőleg 5265 forint, míg Norvégia lett a lista legdrágább országa, bár ha ott jársz, azért kóstold meg a helyi ételeket is. Ott egy pizza átlagosan 17,60 euróba kerül, ami nagyjából 6860 forintnak felel meg. Városi szinten a norvégiai Lillestrøm bizonyult a legdrágábbnak, ahol egy pizza ára eléri a 19,12 eurót, vagyis körülbelül 7460 forintot. Ez különösen látványos változás, mivel egy évvel korábban még az olcsóbb városok közé tartozott – írja a Daily Mail.

A felmérés szerint Magyarország és azon belül Szeged továbbra is kiemelkedően kedvező ár-érték arányt kínál azoknak az utazóknak, akik európai városnézés közben figyelhetnek az étkezési kiadásokra.