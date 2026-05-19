Liu Shaolin Sándornak megvan a véleménye Magyarországról

Egyre többet bukkannak majd fel Magyarországon a rövidpályás gyorskocsolyázó Liu testvérek. Az idősebb fivér, Liu Shaolin Sándor hazánkat is az otthonának tekinti, de pályafutását kínai színekben folytatná.

Kína mellett Magyarországot is az otthonának tekinti Liu Shaolin Sándor

Fotó: Fred Lee / Getty Images

Liu Shaolin Sándor Magyarországról beszélt

Mindig is azt mondtuk, hogy Kína és Magyarország is az otthonunk. Lejárt a szerződésünk Tiencsin városával, jelenleg is zajlanak a tárgyalások a folytatásról

– fogalmazott a Nemzeti Sportnak adott interjúban Liu Shaolin Sándor.

A magyar színekben olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó elmondta, a magyar szövetséggel is jó a kapcsolatuk, többször volt szó arról, hogy újra Budapesten korcsolyázzanak, de komolyabban nem gondolkoztak el ezen.