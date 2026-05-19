Liu Shaolin Sándornak megvan a véleménye Magyarországról

Egyre többet bukkannak majd fel Magyarországon a rövidpályás gyorskocsolyázó Liu testvérek. Az idősebb fivér, Liu Shaolin Sándor hazánkat is az otthonának tekinti, de pályafutását kínai színekben folytatná.
Mindig is azt mondtuk, hogy Kína és Magyarország is az otthonunk. Lejárt a szerződésünk Tiencsin városával, jelenleg is zajlanak a tárgyalások a folytatásról
– fogalmazott a Nemzeti Sportnak adott interjúban Liu Shaolin Sándor.
A magyar színekben olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó elmondta, a magyar szövetséggel is jó a kapcsolatuk, többször volt szó arról, hogy újra Budapesten korcsolyázzanak, de komolyabban nem gondolkoztak el ezen.
Az öcsém, Ádó is idősödik, és én is, a következő szezonban szeretnénk egy kicsivel több időt a családdal tölteni, valamivel többet Magyarországon tartózkodni, úgyhogy elképzelhető, hogy látnak minket a Gyakorló Jégcsarnokban edzeni
– árulta el Liu Shaolin Sándor, akit nagyon sokan megismernek Magyarországon. Csakúgy, mint testvérét, Liu Shaoangot. Van, hogy beszélgetni is megállnak az emberekkel.
Mindenki, aki megszólít, elmondja, mennyire sajnálja, hogy elmentünk, de szeretettel fogadnak, és érezhető a támogatásuk
– mondta az idősebb fivér.
