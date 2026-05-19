KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Milán, Ivó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Liu Shaolin Sándornak megvan a véleménye Magyarországról

Liu Shaolin Sándor
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 15:00
rövidpályás gyorskorcsolyaMagyarország
Magyarországot is az otthonának tartja. A folytatást viszont kínai színekben képzeli el Liu Shaolin Sándor.
B.
A szerző cikkei

Egyre többet bukkannak majd fel Magyarországon a rövidpályás gyorskocsolyázó Liu testvérek. Az idősebb fivér, Liu Shaolin Sándor hazánkat is az otthonának tekinti, de pályafutását kínai színekben folytatná.

Liu Shaolin Sándor olimpiai bajnoki rövidpályás gyorskorcsolyázó
Kína mellett Magyarországot is az otthonának tekinti Liu Shaolin Sándor
Fotó: Fred Lee / Getty Images

Liu Shaolin Sándor Magyarországról beszélt

Mindig is azt mondtuk, hogy Kína és Magyarország is az otthonunk. Lejárt a szerződésünk Tiencsin városával, jelenleg is zajlanak a tárgyalások a folytatásról

– fogalmazott a Nemzeti Sportnak adott interjúban Liu Shaolin Sándor.

A magyar színekben olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó elmondta, a magyar szövetséggel is jó a kapcsolatuk, többször volt szó arról, hogy újra Budapesten korcsolyázzanak, de komolyabban nem gondolkoztak el ezen.

Az öcsém, Ádó is idősödik, és én is, a következő szezonban szeretnénk egy kicsivel több időt a családdal tölteni, valamivel többet Magyarországon tartózkodni, úgyhogy elképzelhető, hogy látnak minket a Gyakorló Jégcsarnokban edzeni

– árulta el Liu Shaolin Sándor, akit nagyon sokan megismernek Magyarországon. Csakúgy, mint testvérét, Liu Shaoangot. Van, hogy beszélgetni is megállnak az emberekkel.

Mindenki, aki megszólít, elmondja, mennyire sajnálja, hogy elmentünk, de szeretettel fogadnak, és érezhető a támogatásuk

– mondta az idősebb fivér.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu