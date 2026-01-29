Íme a top 5 legjobb kürtőskalács Budapesten

Budapest gasztronómiai kínálata rendkívül gazdag, és a kürtőskalács, ez a hagyományos magyar édesség különösen népszerű a városban. Az alábbiakban bemutatjuk a főváros öt kiemelkedő kürtőskalács lelőhelyét, amelyek kiváló minőségű termékeikkel várják a látogatókat. Mutatjuk, hol találod a legjobb kürtőskalácsot Budapesten. Te kóstoltad már?

Fotó: Rimma Bondarenko

Ezek a legjobb kürtőskalácsok Budapesten

Édes Mackó Kürtőskalács-Cukrászda

A Városliget szívében, a Fővárosi Állat- és Növénykert mellett található Édes Mackó az első olyan cukrászda Magyarországon, amely kizárólag kürtőskalács alapú desszerteket kínál. A hagyományos ízek mellett különleges variációk is megtalálhatók, mint például a kürtős krémes vagy a kürtős guba.

Molnár's Kürtőskalács

A belváros szívében, a Váci utca közelében található Molnár's Kürtőskalács hosszú évek óta szolgálja ki a kürtőskalács rajongóit. Az üzlet kínálatában nyolcféle ízesítés szerepel, többek között vanília, fahéj, dió, mandula, csokoládé, kókusz, kakaó és mák. A helyszínen frissen sütött kürtőskalácsokat kínálnak, amelyek a helyiek és a turisták körében egyaránt népszerűek.

Így készül a legjobb kürtőskalács.

Fotó: Melinda Nagy

Vitéz Kürtős

A Vitéz Kürtős több helyszínen is megtalálható Budapesten, például a Fővárosi Állat- és Növénykert területén. Az üzlet különlegességei közé tartoznak a vegán kürtőskalácsok, amelyek tej- és tojásmentes alapanyagokból készülnek. Rendszeresen szerveznek tematikus napokat, mint például a Vegán Kürtőskalács Napokat, ahol különleges ízeket, például citrusos vagy gyümölcsös variációkat is megkóstolhatunk.

Pichler Chimney Cake & Gelato

A Váci utca 46. szám alatt található Pichler Gelateria & Chimney Cake különlegessége a fagylalttal töltött kürtőskalács. A hely különösen híres a pisztáciás kürtőskalácsáról, amely kívül ropogós, belül puha, és gazdag pisztáciás ízvilággal rendelkezik.

Kürtőskalács Büfé – Lőrinc Center

A XVIII. kerületben, az Üllői út 661. szám alatt található Lőrinc Centerben működő Kürtőskalács Büfé egy családi vállalkozás, amely hagyományos és különleges ízesítésű kürtőskalácsokat kínál. A kínálatban megtalálható a fahéjas, vaníliás, kókuszos, diós, kakaós és színes cukorkás változat is. Emellett buborék gofrit és óriás palacsintát is készítenek, így minden édesszájú vendég talál kedvére valót.

