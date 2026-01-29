Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Íme a top 5 legjobb kürtőskalács Budapesten

Íme a top 5 legjobb kürtőskalács Budapesten

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 13:45
desszertgasztronómiakürtőskalács
Budapest cukrászdái között igazi verseny folyik a tökéletes, ropogós és illatos kürtőskalácsért. Ha kíváncsi vagy, hol készül a legjobb kürtőskalács, mutatjuk az öt legjobb helyet a városban.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Budapest gasztronómiai kínálata rendkívül gazdag, és a kürtőskalács, ez a hagyományos magyar édesség különösen népszerű a városban. Az alábbiakban bemutatjuk a főváros öt kiemelkedő kürtőskalács lelőhelyét, amelyek kiváló minőségű termékeikkel várják a látogatókat. Mutatjuk, hol találod a legjobb kürtőskalácsot Budapesten. Te kóstoltad már?

Budapest legjobb kürtőskalácsai nemcsak finomak, de szépek is.
Olvass tovább, ha tudni szeretnéd, hol találod a város legjobb kürtőskalácsait.
Fotó: Rimma Bondarenko
  • A város legnépszerűbb kürtőskalács lelőhelyei egy helyen.
  • Klasszikus, vegán és különleges ízesítések minden édesszájúnak.
  • Frissen sütött, prémium minőségű kürtőskalácsok a belvárostól a külvárosig.

Ezek a legjobb kürtőskalácsok Budapesten

 

Édes Mackó Kürtőskalács-Cukrászda

A Városliget szívében, a Fővárosi Állat- és Növénykert mellett található Édes Mackó az első olyan cukrászda Magyarországon, amely kizárólag kürtőskalács alapú desszerteket kínál. A hagyományos ízek mellett különleges variációk is megtalálhatók, mint például a kürtős krémes vagy a kürtős guba.

Molnár's Kürtőskalács

A belváros szívében, a Váci utca közelében található Molnár's Kürtőskalács hosszú évek óta szolgálja ki a kürtőskalács rajongóit. Az üzlet kínálatában nyolcféle ízesítés szerepel, többek között vanília, fahéj, dió, mandula, csokoládé, kókusz, kakaó és mák. A helyszínen frissen sütött kürtőskalácsokat kínálnak, amelyek a helyiek és a turisták körében egyaránt népszerűek.

kürtőskalácsokat sütnek rudakon, parázs felet.
Így készül a legjobb kürtőskalács.
Fotó: Melinda Nagy

Vitéz Kürtős

A Vitéz Kürtős több helyszínen is megtalálható Budapesten, például a Fővárosi Állat- és Növénykert területén. Az üzlet különlegességei közé tartoznak a vegán kürtőskalácsok, amelyek tej- és tojásmentes alapanyagokból készülnek. Rendszeresen szerveznek tematikus napokat, mint például a Vegán Kürtőskalács Napokat, ahol különleges ízeket, például citrusos vagy gyümölcsös variációkat is megkóstolhatunk.

Pichler Chimney Cake & Gelato

A Váci utca 46. szám alatt található Pichler Gelateria & Chimney Cake különlegessége a fagylalttal töltött kürtőskalács. A hely különösen híres a pisztáciás kürtőskalácsáról, amely kívül ropogós, belül puha, és gazdag pisztáciás ízvilággal rendelkezik. 

Kürtőskalács Büfé – Lőrinc Center

A XVIII. kerületben, az Üllői út 661. szám alatt található Lőrinc Centerben működő Kürtőskalács Büfé egy családi vállalkozás, amely hagyományos és különleges ízesítésű kürtőskalácsokat kínál. A kínálatban megtalálható a fahéjas, vaníliás, kókuszos, diós, kakaós és színes cukorkás változat is. Emellett buborék gofrit és óriás palacsintát is készítenek, így minden édesszájú vendég talál kedvére valót. 

Nézd meg, hogy készülnek a kürtőskalácsok:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu