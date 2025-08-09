Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Top 5 kihagyhatatlan balatoni fagyizó, ha mennyei, hűsítő nyalánkságra vágysz

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 09. 10:45
fagylaltgasztronómiaBalaton
A magyar tenger évről évre vonzza turisták ezreit, ám a környék nem csak a pihenni vágyóknak és kirándulóknak kedvez, hanem a gasztronómia rajongóinak is. A tó körül ugyanis számos hely található, ahol isteni finomságokra bukkanhatsz, azonban van 5 olyan balatoni fagyizó, amit nem érdemes kihagynod.
Bors
A szerző cikkei

Rengetegen ruccannak le a Balatonhoz a forró nyári napokon, ilyenkor pedig igazán jól tud esni egy finom, hűsítő fagylalt. Szerencsére a tó számos lehetőséget kínál arra, ha elnyalnánk pár gombócot, a cikkünkben felsorolt top 5 balatoni fagyizó egyikét azonban mindenképpen ki kell próbálnod.

balatoni fagyizó, fagylaltot adagoló nő, sokféle fagyi
Balatoni fagyizók? Ezek a legjobbak!
Fotó: Branislav Nenin /  Shutterstock 

Top 5 balatoni fagyizó, amit muszáj kipróbáj:

  • Füredi Fagyizó – Balatonfüred

Amennyiben Balatonfüreden vagy a közelében jársz, érdemes meglátogatnod a Füredi Fagyizót, ami a város szívében, a Zákonyi Ferenc sétányon található. A hely 2007-ben nyitotta meg kapuit, azóta pedig óriási népszerűségnek örvend, ugyanis különleges ízekkel kápráztatják el a fagyirajongókat. Az ismertség átka, hogy a melegebb napokon várakozni kell egy kicsit, de hidd el, minden perce megéri. A finomságot minőségi alapanyagokból és fantáziadús receptek alapján készítik el, amelyek között gyümölcsös ízekre, valamint olyan kuriózumokra bukkanhatsz, mint például a törökmézes vanília. Emellett cukormentes fagyit is találhatsz a pultban.

  • Sissi Fagyizó – Balatonakarattya

Balatonakarattyán, az út mentén található az ismert fagyizó, ami a környékbeliek egyik legkedveltebb helye. A megállót semmiképpen se hagy ki, ha erre jársz, még akkor sem, ha rengetegen ácsingóznának előtte, mivel nagyon gyors a kiszolgálás. A pultban ráadásul több mint negyven íz közül választhatsz, az örökzöld klasszikusoktól kezdve a cukormentes és mindenmentes változatokig. A hely különlegességei között olyanokra bukkanhatsz, mint például a Balzsamos sült áfonya lágy kecskesajttal, ami 2021-ben 2. helyezést ért el az Év fagylaltja versenyén.

balatoni fagyizó, sokféle fagylalt
Hatalmas a választék a Balaton környéki fagyizókban
Fotó: Forrás: AFP/GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com/Georg Hochmuth
  • Amaretto Fagyizó – Balatonalmádi

A Balaton északi partján található Amaretto Fagyizóra könnyedén rábukkanhatsz, ugyanis a forró hónapokban kígyózó sorok állnak előtte. Azonban ennek ellenére se hajts tovább, mivel nagyon gyorsan megkapod az áhított nyalánkságot. A pultban több mint 30 íz közül válogathatsz, ahol a hagyományos fagyikon kívül igazi kuriózumokat is kóstolhatsz, melyek elkészítéséhez kizárólag minőségi olasz alapanyagokat használnak. A fagyizó idén több ínycsiklandó újdonsággal is megörvendeztette édesszájú vendégeit, ugyanis már jégrémet és dubai csokis fagylaltot is kínálnak. A hely ráadásul 2023-ban elnyerte a Balaton Fagyija címet a Balatoni tövises mangó sorbetjével.

  • Florida Fagyizó – Balatonmáriafürdő

A Florida Fagyizó tulajdonosai törekednek a maximalizmusra és nem bízzák a véletlenre a fagylalt minőségét. Eredeti olasz alapanyagokat használnak, ami igazán krémes, hűsítő finomságot eredményez. A hely méltán a déli part egyik legnépszerűbb fagyizója, ami számos oklevéllel büszkélkedhet. A Mézesem névre keresztelt nyalánkságot például 3 egymást követő évben választották a Balaton fagylaltjának. A pultban több mint 30 fagyi közül választhatsz, ahol a hagyományos ízek mellett a különlegesebbek is helyet kapnak.

  • Nosztalgia Fagyizó – Fonyód

A fonyódi Nosztalgia Fagyizó 1954-ben nyitotta meg kapuit a vendégek előtt, azóta pedig évről évre arra törekednek, hogy újítsanak a kínálaton, ezzel kedvezve a fagyi rajongóknak. A hely kézműves finomságai szinte mindenkit egytől egyig levesznek a lábáról, hiszen nem a népszerű olasz eljárással, hanem régi, családi recept alapján készítik el őket. Az alapanyagokat a környék termelőitől szerzik be, a hideg nyalánkságot pedig két különböző módszerrel készítik el. A pultban ugyanis tejes, valamint vizes alapú termékek is helyet kapnak, miközben klasszikus és különleges ízek közül válogathatsz.

gyerek, fagylalt, színes cukorszórás
Ezeket a fagyizókat a gyerekek is imádni fogják
Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB /  Shutterstock 

