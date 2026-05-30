BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Zsanett, Janka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Vidéki gyereknapi programajánló

Ingyenes gyermeknapi programok vidéken – Jó hangulat, friss levegő és életre szóló élmények

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyereknap
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 13:15
gyerekekkelprogramajánlóvidék
Május utolsó hétvégéjén az ország legszebb városaiban és kulturális központjaiban is hatalmas családi fesztiválok startolnak el. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb szabadtéri rendezvényeket, így a legnépszerűbb vidéki gyereknapi programok idén is könnyen elérhetők a családok számára.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A tavasz végi ünnepi hétvégén a fővároson kívül is rengeteg park, belvárosi sétány és kulturális intézmény alakul át hatalmas játszótérré. A családoknak nem kell Budapestre utazniuk a minőségi kikapcsolódásért, hiszen a regionális központok rendkívül színes felhozatallal készülnek. Az alábbi válogatással abban segítünk, hogy a legszebb hazai helyszínek közül kiválaszthasd, hol várnak a legjobb ingyenes, vagy olcsó gyereknapi programok a hétvégén.

Gyereknapi programok vidéken is akadnak, ahol a gyerekek jól érezhetik magukat.
Izgalmas, pénztárcabarát vagy teljesen ingyenes gyereknapi programok vidéken is szép számmal akadnak, így a kicsik önfeledten játszhatnak az ország számos pontján.
Fotó: Studio Romantic / shutterstock
  • Pénztárcabarát tippek: öt zseniális és rendkívül tartalmas vidéki helyszín gyűjteménye a május végi ünnepi hétvégére.
  • Hatalmas választék: a strandos filmstúdiótól a sportnapokon és a belvárosi hétpróbákon át az állatkerti fesztiválig minden korosztály talál kedvére valót.
  • Ingyenes élmények: a bemutatók, koncertek, interaktív játékparkok és kreatív foglalkozások többsége teljesen díjtalanul látogatható.

Melyek a legizgalmasabb ingyenes vidéki gyereknapi programok a családoknak?

A gyereknapi választék óriási, de a belépőjegyek és az utazási költségek gyorsan megterhelhetik a családi költségvetést. Szerencsére a leglátványosabb fesztiválok és szabadtéri rendezvények jelentős része teljesen ingyenesen látogatható, vagy különleges kedvezményeket kínál.

Győri Gyermek Piknik – Városi Gyereknap

2026. 05. 31. (vasárnap)
Helyszín: Győr, Aranypart II. szabadstrand (Mosoni-Duna-part)

A folyóparti szabadstrand egyetlen napra hatalmas mozi- és mesebirodalommá alakuló filmstúdióvá változik a legkisebbek örömére. A látogatókat interaktív játékparkok, kézműves-foglalkozások, ugrálóvárak, valamint olyan különleges járművek várják, mint a bejárható rendőr- és kukásautó. A nagyszínpadon és a kisszínpadon egymást váltják az Aranykapu Zenekar koncertjei, a bábelőadások, a Ringató foglalkozások és a látványos kutyás bemutatók, amelyek mindegyike teljesen ingyenesen látogatható.

HA Család Hétvége és Gyermeknap

2026. 05. 30. (szombat) – 2026. 05. 31. (vasárnap)
Helyszín: Kecskemét, Deák Ferenc tér (a Szent István-szobor környéke)

A hírös város központja színes forgataggá változik, ahol koncertek, mazsorettcsapatok, interaktív bűvészműsorok és a Vaga Banda óriáscirkuszi gólyalábas előadása váltja egymást a színpadon. A kiegészítő programok között a gyerekek kipróbálhatják a fák közé feszített slackline-akadálypályát, a robotjátszóteret, valamint bepillanthatnak a Cigánymesék rajzfilmsorozat kulisszái mögé a Hírös Agórában. A kétnapos rendezvényen a Mercedes-Benz közlekedési KRESZ-pályája, a vadaskerti állatsimogató, valamint rendőr- és tűzoltóautós bemutatók is várják a családokat, a részvétel pedig minden programelemen teljesen ingyenes.

Három egymást átölelő vidám gyerek egy játszótéren.
Az ünnepet először Törökországban tartották meg 1920. április 23-án, majd később a genfi Gyermekjóléti Konferencián, 1925-ben.
Fotó: LightField Studios / shutterstock

Gyerekek Hétvégéje az Újszegedi Partfürdőn

2026. 05. 30. (szombat) – 2026. 05. 31. (vasárnap) 
Helyszín: Újszegedi Partfürdő (Szeged)

A kétnapos Tisza-parti rendezvény szombatja az aktív mozgásé, ahol a Szegedi Sportnapon a gyerekek huszonkét egyesület jóvoltából húsz különböző sportágat, köztük a sárkányhajózást, a vívást és a rögbit is ingyenesen kipróbálhatják. A kalandvágyók egy előzetes regisztrációhoz kötött Spartan akadályversenyen is próbára tehetik ügyességüket, miközben a honvédség és a tűzoltók munkájával is megismerkedhetnek. Vasárnap a klasszikus családi szórakozásé a főszerep, így koncertek, bábszínház, látványos óriásbuborék-fújás, minividámpark és kutyás bemutató várja a kilátogatókat a teljesen díjtalan fesztiválon.

Hetedhét Játékfesztivál – Gyereknapi hétvége Székesfehérváron

2026. 05. 31. (vasárnap)
Helyszín: Székesfehérvár, belváros (Városház tér, Fő utca és a Hetedhét Játékmúzeum)

Székesfehérvár történelmi magja egyetlen napra egy mesebeli birodalommá változik, ahol a családokat egész napos marionett- és óriásbáb-előadások, gólyalábasok, valamint a Búgócsiga Zenede koncertje szórakoztatja. A gyerekek egy füzetbe gyűjthető, pecsétes Hétpróba keretében fedezhetik fel a belváros és a játékmúzeum titkait, amelynek sikeres teljesítéséért ingyenes múzeumi belépő, a Rotary Club jóvoltából pedig jégkrém jár. Az utcákon olyan különleges, ingyenes játékterek várják a látogatókat, mint a nosztalgikus Molyolda, a csúzlizda, a LEGO-játszóház, valamint a Hétbolha játékcserebere, ahol a megunt, de szép állapotú játékokat új kincsekre lehet elcserélni.

Debreceni DEKOM Családi és Gyermeknap

2026. 05. 30. (szombat) – 2026. 05. 31. (vasárnap)
Helyszín: Debreceni Állatkert és Vidámpark (Nagyerdő)

A debreceni Nagyerdő fái alatt megrendezett kétnapos családi fesztivál az állatok világa mellett elképesztő bemutatókkal, köztük kétkardos szamuráj-show-val, solymászattal, triál biciklis trükkökkel és látványos buborékshow-val várja a látogatókat. A legkisebbek felhőtlen szórakozásáról a Vojtina Bábszínház, a Gólyalábas Garagulya, Vili a bűvész, valamint a Katona Zenekar filmslágerei gondoskodnak, miközben a szünetekben meglepetésszerű cukorágyú-dörrenések fokozzák a hangulatot. Az interaktív sátrakban a debreceni orvos- és mentőcsapat bemutatói mellett a Természettár játékai, honvédségi airsoft lövészet, zoopedagógiai bátorságpróbák és kreatív kézműves-műhelyek is ingyenesen elérhetők a hagyományos állatkerti belépő megváltása után.

Nézd meg a videót arról, hogyan ünneplik a kicsik a gyermeknapot világszerte:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu