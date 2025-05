Gyereknapi mesemaraton a Disney+-on: 8 film, mely egyszerre szól kicsiknek és nagyoknak is

L’ecsó

Bár felkerült a legjobb gasztrofilmes listánkra is, a L’ecsó nemcsak a főzésről szól, hanem arról is, hogy a kreativitás szele a legváratlanabb formában csaphatja arcon az embert, még egy patkány képében is. A hamisítatlan francia „feeling”, a főzés iránti szeretet és Remy, a sztárszakács rágcsáló lelkesedése mindenkit levesz a lábáról. Igazi ínyencség gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

A gyereknap 2025-ös megünneplésére egy olyan filmet is bátran le lehet porolni, mely egyáltalán nem számít mai darabnak, és a L'ecsó is pontosan ilyen (Fotó: Walt Disney Pictures)

Szörny Rt.

Pete Docter zseniális agyszüleménye kreatív világot épít gyerekkori félelmeink mögé, melyben a szörnyek, akiktől kiskorunkban rettegtünk tényleg léteznek, de a rémisztgetés számukra csak munka. Gesztesi Károly és Lippai László kiváló szinkronja, Sulley és Mike barátsága, a szörnyvilágba tévedt kislány, Boo szerethetősége, és a film szívvel teli humora régóta a Pixar egyik legemlékezetesebb alkotásává teszi a Szörny Rt-t.

Agymanók

Az Agymanók mesterien ötvözi a gyerekeknek szóló mesét a pszichológiai mélységgel. Az érzelmek megszemélyesítése nemcsak ötletes, de segít beszélni arról, hogy a szomorúságnak is helye van az életünkben. Szórakoztat, de közben sokat tanít magunkról, no meg persze egymásról.