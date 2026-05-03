Ezt gondolja a magyarokról a 30 éve Budapesten élő világjáró angol újságíró

Az angol újságíró egy punkzenekar miatt keveredett ide a kilencvenes években, és bár azóta digitális nomádként bejárta a fél világot, a magyarok udvariassága és a család fontossága nálunk tartotta. Arról mesélt, miért éppen nálunk lett bázisa.
Peterjon Cresswell már gyerekkorában érezte: a világ sokkal izgalmasabb annál a brit kisvárosnál, ahol felnőtt. Tizenhat évesen London utcáit rótta, később pedig francia–orosz szakon szerzett diplomát, ami egyenes utat nyitott számára a vasfüggöny mögé. 1985-ben, miközben kortársai Mexikóban élvezték a napsütést, ő egy kijevi panelházban próbálta megérteni a kelet-európai valóságot.
A barátaim főleg spanyolul tanultak, ők lógatták a lábukat a Csendes-óceán partján, én pedig egy panelházban laktam Kijevben. Hát, ez másfajta tapasztalatszerzés volt
– emlékszik vissza a kezdetekre.
Peterjon – még a digitális korszak előtt – Londonban csöppent bele a média sűrűjébe, ahol egy hetilap gyakornokaként szívta magába a tudást.
Beírattak egy intenzív médiaiskolába, ami egy fél éves, kőkemény kurzus volt. Ott tanultam meg a klasszikus újságírást, a médiajogot, sőt a tízujjas gépelést és a gyorsírást is. Akkor még nem létezett internet vagy mobiltelefon, mindent a saját szemünkkel és fülünkkel kellett megtapasztalnunk. Ez a fajta kíváncsiság azóta is bennem van
– meséli a kezdetekről.
Magyarországra a kilencvenes évek elején egy londoni punkzenekar hívására érkezett, de ő nem repülővel, hanem vonattal jött. Itt érte az az élmény, ami örökre megváltoztatta a véleményét rólunk.
A szemközti fülkében egy nálam jóval idősebb, ragyogó szemű hölgy ült. Amikor beértünk a Nyugati pályaudvarra, segítettem neki levenni a csomagját. Rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta: Köszönöm! Ez volt az első magyar szó, amit megtanultam
– idézi fel a pillanatot.
Akkoriban Miskolcon is sokat időzött zenész barátainál, a magyar nyelvet pedig nem iskolában, hanem a kocsmákban beszélgetve sajátította el. Később szótárral a kezében újságcikkeket fordított, hogy tökéletesítse a tudását.
Miskolcon néhány napot töltöttem, szabadnak éreztem magam, és valahogy olyan volt az egész, mintha egy másik bolygón lennék
– emlékszik vissza a digitális nomád.
Magyarországi kalandjai egyik első mérföldköve egy miskolci riport volt: látni és láttatni akarta, hogyan fest egy ipari nagyváros a rendszerváltás utáni években. Bár a kérdéseket alaposan előkészítette, a helyi lap főszerkesztőjének válaszaiból – a nyelvismeret hiányából adódóan – akkor még csak a töredékét értette meg – egy magyar barátja segített később kihámozni az interjú lényegét.
A karrierje akkor vett nagy fordulatot, amikor a Váci utcában sétálva meglátott egy angol nyelvű magazint, a Budapest Weeket.
Hatalmas dolognak tartottam, hogy van egy angol nyelvű magazin Budapestről! Gondoltam egyet és levelet írtam a főszerkesztőnek, hogy szeretnék itt dolgozni
– emlékszik vissza.
Néhány hónappal később megcsörrent a telefonom, az amerikai főszerkesztő keresett az ajánlattal, hogy külsősként írhatok náluk kocsmákról és zenekarokról.
Határtalanul boldog voltam! Imádtam ezt az időszakot: egész nap Budapestet jártam, elmerültem a város és a pubok forgatagában, miközben folyamatosan új témák után kutattam.
Peterjon Cresswell később olyan neves lapoknál töltött be vezető szerepet, mint a Time Out Budapest, a Time Out Croatia, ahol főszerkesztőként dolgozott. Ma már saját projektjét, a Liberoguide.com-ot építi, amely 50 ország és 500 város focihelyszíneit mutatja be. Peterjon számára a hitelesség a legfontosabb, ezért minden stadiont és kocsmát személyesen látogat meg, vagy a külföldön élő barátait bízza meg a fotók készítésével, ami rengeteg idő és pénz.
Ez logisztikailag tudom, hogy őrültség, nekem mégis nagyon fontos
– teszi hozzá.
Bár a munkája miatt folyamatosan úton van, Budapest marad számára a fix pont.
Budapest élhető város. Minden itt van, ami fontos nekem, és minden közel van: Bécs, Prága vagy Horvátország. Én itt otthon vagyok Európában
– mondja.
Imádom a magyarokat! Lehet, hogy van bennük egy adag pesszimizmus, de közben hihetetlenül kedvesek és udvariasak. Londonban ma már türelmetlenek és modortalanok az emberek, itt viszont még a pénztáros is viccelődik, amitől jobb lesz a napom. És ami a legfontosabb: a családnak összetartó ereje van és a gyerek központi szerepet tölt be. Angliában a család jelentősége már nem ennyire alapvető. Ez az, amit igazán nagyra értékelek Magyarországon
– zárta a beszélgetést Peterjon.
