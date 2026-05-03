Ezt gondolja a magyarokról a 30 éve Budapesten élő világjáró angol újságíró

Peterjon Cresswell harminc éve érkezett Magyarországra, ma pedig Budapestet tartja az otthonának.

Az angol újságíró a világ számos pontján dolgozott, mégis nálunk talált biztos bázist.

A digitális nomád életforma számára utazást, szabadságot és folyamatos kíváncsiságot jelent.

Az angol újságíró egy punkzenekar miatt keveredett ide a kilencvenes években, és bár azóta digitális nomádként bejárta a fél világot, a magyarok udvariassága és a család fontossága nálunk tartotta. Arról mesélt, miért éppen nálunk lett bázisa.

Peterjon Cresswell digitális nomád Budapestet választotta

Fotó: Porosz Viktória

Hogyan lett digitális nomád?

Peterjon Cresswell már gyerekkorában érezte: a világ sokkal izgalmasabb annál a brit kisvárosnál, ahol felnőtt. Tizenhat évesen London utcáit rótta, később pedig francia–orosz szakon szerzett diplomát, ami egyenes utat nyitott számára a vasfüggöny mögé. 1985-ben, miközben kortársai Mexikóban élvezték a napsütést, ő egy kijevi panelházban próbálta megérteni a kelet-európai valóságot.

A barátaim főleg spanyolul tanultak, ők lógatták a lábukat a Csendes-óceán partján, én pedig egy panelházban laktam Kijevben. Hát, ez másfajta tapasztalatszerzés volt

– emlékszik vissza a kezdetekre.

Peterjon – még a digitális korszak előtt – Londonban csöppent bele a média sűrűjébe, ahol egy hetilap gyakornokaként szívta magába a tudást.

Beírattak egy intenzív médiaiskolába, ami egy fél éves, kőkemény kurzus volt. Ott tanultam meg a klasszikus újságírást, a médiajogot, sőt a tízujjas gépelést és a gyorsírást is. Akkor még nem létezett internet vagy mobiltelefon, mindent a saját szemünkkel és fülünkkel kellett megtapasztalnunk. Ez a fajta kíváncsiság azóta is bennem van

– meséli a kezdetekről.

A Nyugati pályaudvar varázsa

Magyarországra a kilencvenes évek elején egy londoni punkzenekar hívására érkezett, de ő nem repülővel, hanem vonattal jött. Itt érte az az élmény, ami örökre megváltoztatta a véleményét rólunk.

A szemközti fülkében egy nálam jóval idősebb, ragyogó szemű hölgy ült. Amikor beértünk a Nyugati pályaudvarra, segítettem neki levenni a csomagját. Rám nézett, elmosolyodott, és azt mondta: Köszönöm! Ez volt az első magyar szó, amit megtanultam

– idézi fel a pillanatot.