Szívszorító: Négy életet mentett meg halálával a kisfiú

Egy nyolcéves kisfiú, Theo Kemthorne váratlan halálával négy életet mentett meg tudtán kívül. Az elhunyt gyermek szervei más súlyos betegeken segítettek, köztük szintén egy gyermeken és egy édesapán.

A szervdonor édesanyja, akinek gyermeke azzal mentett életeket, hogy szerveit más súlyos emberek beavatkozásához fel lehetett használni donorszervként, a szervadományozás fontosságára hívja fel a figyelmet.

Theo 2024-ben, nyolcéves korában hunyt el egy agykárosodást követően, édesanyja pedig ekkor olvasott el egy cikket az életmentő transzplantáció hatásairól, így orvosokhoz fordult segítségért.

Ha egy szervet adományozhattak volna Theo megmentésére, akkor eszembe sem jutott volna, igent mondtam volna. De mivel az agyáról volt szó, ez soha nem jöhetett szóba

- idézi a Mirror az édesanya, Gemma szavait.

A Mirror is kampányolt a szervadományozás mellett, az édesanya pedig meg akarja osztani az emberekkel, mennyire fontos erről beszélni. Természetesen még így is a hozzátartozók megvétózhatják, ha nem akarják, hogy elhunyt szerettükből donor váljon.

A cornwalli Wadebridge-ből származó Gemma már mikor 20 hetes terhes volt, megtudta, hogy a gyermeknek a hasában úgynevezett „vízfejűsége” van. Ezáltal folyadék gyülemlett fel az agyában, de egy shuntöt vezettek be, hogy ez a probléma megoldódjon.

Nyolcéves korában a Theo agyába beültetett shunt meghibásodott, ami agykárosodást okozott neki.

„Az idegsebészek azt mondták, hogy túlélhetetlen állapotban van. Valahogy tudtam – megérzésem volt –, hogy elment. Azonnal rákérdeztem a szervadományozásra. Azt hiszem, kicsit meglepődtek, de azt mondtam nekik, hogy már lefolytattam ezt a beszélgetést magammal, amikor terhes voltam vele, hogy mit fogok tenni” - mondta Gemma.

Theo szíve végül egy másik gyermeket mentett meg, míg veséit, hasnyálmirigyét és máját három harmincas éveikben járó férfiaknak adományozták, akik közül az egyik egy édesapa volt.

„Bármit megadnék, hogy Theo visszakaphassa magát, de ő ezt az örökséget hagyta hátra, és képes volt segíteni más családoknak, hogy ne kelljen elveszíteniük valakit, és visszaadta nekik az életüket.”