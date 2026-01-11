Ezekben az országokban nem kell jövedelemadót fizetni, ha digitális nomád vagy

Az elmúlt években alaposan átalakult, hogyan gondolkodunk a munkáról. Egyre többen dolgozunk rugalmasan, irodai bejárás nélkül, és egyre gyarapodik azoknak a száma, akik a digitális nomád életmódot választják. Nekik már nemcsak az számít, hol van stabil internet és élhető környezet, hanem az is, mennyi marad meg a jövedelmükből adózás után. Ennél fogva megkerülhetetlen kérdés a számukra, hol milyen adózási szabályok vonatkoznak rájuk. Az úgynevezett digitális nomád vízumok elterjedésével több ország kifejezetten kedvező feltételeket kínál, köztük olyat is, hogy külföldről származó bevétel után szja-mentességet élvezhetnek az ily módon dolgozók.
Az alábbiakban öt olyan országot gyűjtöttünk össze, ahol a jelenlegi szabályok szerint magyar állampolgárként is adómentesen dolgozhatsz külföldre digitális nomádként.
Horvátország az egyik legvonzóbb európai célpont digitális nomádoknak, de nem csak a tengerpart közelsége és az élhető városok miatt. A digitális nomád tartózkodási engedély ideje alatt a külföldről származó jövedelmet nem terheli horvát személyi jövedelemadó. Ez a szabály uniós állampolgárokra is érvényes, így magyarok számára is. Az ott tartózkodás legfeljebb 18 hónapig tarthat, az igényléshez horvát lakcímre és igazolt, külföldi forrásból származó bevételre van szükség. Fontos részlet, hogy ez nem klasszikus vízum, hanem ideiglenes tartózkodási engedély, és a lejárta után kötelező egy hosszabb szünet az újraigénylés előtt.
Dubaj régóta adóparadicsomnak számít, és ez a digitális nomádokra is igaz. Az Egyesült Arab Emírségekben nincs személyi jövedelemadó, sem a helyi lakosok, sem a külföldi munkavállalók számára, így a külföldről érkező digitális nomádok jövedelme után sem kell helyi adót fizetni. A digitális nomád program egy évre szól, és megújítható, viszont az elvárt jövedelem viszonylag magas. Cserébe stabil jogi környezet, kiváló infrastruktúra és gyors ügyintézés jár, ami sok magyar szabadúszónak is vonzó lehet.
A közép-amerikai Costa Rica a „pura vida” életérzés mellett adózási szempontból is barátságos. A digitális nomád vízum birtokában a külföldről származó jövedelem mentesül a helyi jövedelemadó alól, vagyis magyar állampolgárként sem kell Costa Ricában adózni ezek után a bevételek után. A program egy évre szól, egyszer meghosszabbítható, és a hatóságok több adminisztratív könnyítést is adnak, például bankszámlanyitást és jogosítvány-használatot. Ez Latin-Amerikában kifejezetten ritka előny.
Az Afrika partjaitól keletre fekvő Seychelle-szigetek Workation Retreat programja azoknak szól, akik hosszabb időre költöznének egy egzotikus, mégis rendezett környezetbe. A program egyik nagy előnye, hogy jövedelemadó-mentesség jár a külföldről származó bevételre, és tőkenyereség-adót sem kell fizetni. Magyar állampolgárok is igényelhetik a legfeljebb egy évre szóló engedélyt, különösebb minimumjövedelmi küszöb nélkül – az anyagi fedezetet ugyanakkor igazolni kell. Az ügyintézés teljes egészében online történik.
A karib-tengeri Curaçao kevésbé ismert, mégis stabil és jól szabályozott digitális nomád célpont. A @HOME in Curaçao program keretében a külföldi jövedelem után nem kell helyi adót fizetni, ami magyar állampolgárokra is vonatkozik. Nincs fix minimáljövedelmi elvárás, inkább azt vizsgálják, hogy az igénylő képes-e eltartani magát. A tartózkodás hat hónapra szól, és egyszer meghosszabbítható, ami ideális lehet egy hosszabb, de nem végleges kiköltözéshez.
Habár az imént felsorolt országokban nincs helyi adókötelezettség a külföldi jövedelemre vonatkozóan, a magyar adórezidencia kérdése külön vizsgálandó. Ha valaki továbbra is magyar adórezidensnek számít, bizonyos esetekben itthon keletkezhet bevallási kötelezettsége. Éppen ezért hosszabb kiköltözés előtt nem árt könyvelővel vagy adótanácsadóval egyeztetni. Egy dolog viszont biztos: ma már nem csak álom, hogy az ember egy tengerparti kávézóból dolgozzon és az adózást is elkerülje.
Nézd meg, hogyan válhatsz digitális nomáddá:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.