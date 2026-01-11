Ezekben az országokban nem kell jövedelemadót fizetni, ha digitális nomád vagy

Egyre több ország kínál valódi adómentességet digitális nomádoknak.

Az efféle életmódot folytatók adózási követelményei számos magyar esetében is kulcskérdéssé vált.

A világon öt hely is létezik, ahol a külföldi jövedelem után nem kell helyben adózni.

Az elmúlt években alaposan átalakult, hogyan gondolkodunk a munkáról. Egyre többen dolgozunk rugalmasan, irodai bejárás nélkül, és egyre gyarapodik azoknak a száma, akik a digitális nomád életmódot választják. Nekik már nemcsak az számít, hol van stabil internet és élhető környezet, hanem az is, mennyi marad meg a jövedelmükből adózás után. Ennél fogva megkerülhetetlen kérdés a számukra, hol milyen adózási szabályok vonatkoznak rájuk. Az úgynevezett digitális nomád vízumok elterjedésével több ország kifejezetten kedvező feltételeket kínál, köztük olyat is, hogy külföldről származó bevétel után szja-mentességet élvezhetnek az ily módon dolgozók.

Öt ország, ahol a külföldi bevételeik után szja-mentességet élvezhetnek a digitális nomádok

Az alábbiakban öt olyan országot gyűjtöttünk össze, ahol a jelenlegi szabályok szerint magyar állampolgárként is adómentesen dolgozhatsz külföldre digitális nomádként.

Horvátország

Horvátország az egyik legvonzóbb európai célpont digitális nomádoknak, de nem csak a tengerpart közelsége és az élhető városok miatt. A digitális nomád tartózkodási engedély ideje alatt a külföldről származó jövedelmet nem terheli horvát személyi jövedelemadó. Ez a szabály uniós állampolgárokra is érvényes, így magyarok számára is. Az ott tartózkodás legfeljebb 18 hónapig tarthat, az igényléshez horvát lakcímre és igazolt, külföldi forrásból származó bevételre van szükség. Fontos részlet, hogy ez nem klasszikus vízum, hanem ideiglenes tartózkodási engedély, és a lejárta után kötelező egy hosszabb szünet az újraigénylés előtt.

Horvátország nemcsak népszerű turisztikai célpont, hanem a digitális nomádok is kifejezetten kedvelik a nekik járó kedvezmények miatt.

Dubaj, Egyesült Arab Emírségek

Dubaj régóta adóparadicsomnak számít, és ez a digitális nomádokra is igaz. Az Egyesült Arab Emírségekben nincs személyi jövedelemadó, sem a helyi lakosok, sem a külföldi munkavállalók számára, így a külföldről érkező digitális nomádok jövedelme után sem kell helyi adót fizetni. A digitális nomád program egy évre szól, és megújítható, viszont az elvárt jövedelem viszonylag magas. Cserébe stabil jogi környezet, kiváló infrastruktúra és gyors ügyintézés jár, ami sok magyar szabadúszónak is vonzó lehet.