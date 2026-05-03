Így ünnepli az anyák napját Bangó Margit családja: "Vagyunk egy páran édesanyák..."

Elképesztő öröm Bangó Margit családjában: első anyák napját ünnepli ükmamaként a cigányzene kiemelkedő énekesnője. De ez az első ünnep dédiként Bangó Marikának, nagymamaként Jellinek Tinának, és persze édesanyaként a kis Tinikének. Tina elárulta, hogyan ünnepel a család.

Bangó Margit dédunokáját idén köszöntik először anyák napján

Ahogy a Bors elsőként megírta: április 21-én megszületett Bangó Margit ükunokája, így különösen fontos a népes família számára idén az anyák napi ünneplés. A családi banzájról Tina árulta el a részleteket.

„Idén az anyák napi köszöntőbe mint nagymama kerülök be” – újságolta mosolyogva Jellinek Tina.

Ez csodálatos, el sem hiszem. Már napok óta beszéljük Tinivel is, hogy idén már őt is köszöntjük! Ez hihetetlen…

– érzékenyült el az újdonsült nagymama. Tina és Emilio még mindig hatása alatt van a történteknek. Mikor kis Tina bement a kórházba, hogy életet adjon kisfiának, Norbikának, a család apraja-nagyja összegyűlt, hogy együtt éljék át a semmihez sem hasonlító csodás pillanatokat.

Azóta mondhatni minden nap anyák napja, és a családi egység szorosabb lett, mint valaha. Persze a vasárnapi ünnepségnek is megadják a módját.

„Virággal szoktunk készülni ilyenkor: mama, édesanyám... vagyunk egy páran édesanyák, Hála Jóistennek” – ismerte el, majd elárulta azt is, hogy biztosan nagy ünnepély lesz, de nem igazán tervezgetik az ilyen alkalmakat.

„Nálunk ez mindig ilyen random módon történik. Nem nagyon szoktuk megszervezni. Csak ha pont olyat főznék, akkor körbeküldjük a családnak az üzenetet, hogy: »találka Mamánál«, és akkor eljön, aki tud. Ilyenkor mi szoktunk Emilióval a konyhafőnökök lenni, mi sürgünk-forgunk a konyhában, míg a többiek megérkeznek” – avatta be az olvasókat Tina.

Szóval így szoktak ezek a családi összejövetelek megtörténni, mert ha nagyon tervezgetjük, az úgysem jön össze, mert valakinek mindig közbejön valami. Így meg hogy aznap odatelefonálunk, akkor megörülnek: »ez is eljön, az is eljön? Na akkor megyek én is!«

– nevetett a nagymama, aki a lehető legtöbb időt tölti lányával és kisunokájával. Bangó Margit betegsége miatt most kimaradni kényszerül a legtöbb családi banzájból, de már sok fotót és videót mutattak neki a piciről, amitől könnyekig hatódott a magyar roma zene meghatározó alakja.