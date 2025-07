Így hozd ki a legtöbbet Londonból 3 nap alatt

London hatalmas metropolisz – tudtad, hogy majdnem annyian élnek benne, mint egész Magyarországon? Ennek megfelelően a programlehetőségek is szinte végtelenek. A szállás nem olcsó, de ha csak néhány napod van, akkor is sok minden belefér.

London éjjel-nappal nyüzsgő nagyváros

Fotó: Porosz Viktória

Hogyan készülj?

A repülőjegy mellett a legfontosabb, hogy legyen útleveled – az Egyesült Királyság ugyanis már nem tagja az Európai Uniónak. Emellett be kell szerezned egy elektronikus engedélyt is a határ átlépéséhez. Az ETA (Electronic Travel Authorization) 2025 tavasza óta kötelező minden vízummentes országból érkező utazónak – így a magyar állampolgároknak is.

Ez szerencsére online is gyorsan elintézhető. Az ETA-t az Egyesült Királyság kormányának hivatalos oldalán (gov.uk/eta) vagy a mobilalkalmazáson keresztül lehet igényelni. A hivatalos átfutási idő 3 nap, de nekünk már néhány perc alatt megérkezett a visszaigazolás és az engedély.

Mit nézz meg Londonban?

A közlekedés Londonban kiváló. Ha a külvárosban szállsz meg, onnan is könnyedén bejutsz a belvárosba valamelyik vonattal. Ezek a vonatok sűrűn járnak, gyorsak és ráadásul nagyon csöndesek. A városon belül 12 metróvonal és számtalan buszjárat segíti a közlekedést. Érdemes napijegyet (Day Travelcard) vásárolni, mellyel korlátlanul utazhatsz az adott napon. Az Oyster kártyára pedig tetszőleges összeget tölthetsz fel, így spórolhatsz egy kicsit az utazáson.

1. nap – bohém hangulat Camden Townban

Első napra jöhet valami laza, színes, vibráló? Akkor irány Camden Town! Ez a városrész London vagányabb, alternatívabb arcát mutatja meg: színes házak, egyedi butikok, fura arcok, punkok, akikkel fotózkodhatsz is. Itt élt Amy Winehouse, a fiatalon elhunyt énekesnő, még szobrot is állítottak neki. A piacra mindenképp szánj időt: a street food kínálat a világ minden szegletét elhozza, az árusoknál pedig vintage kincsekre és különleges szuvenírekre is bukkanhatsz. Alkudni lehet!

Camden Town igazi bohém része Londonnak.

Fotó: Porosz Viktória

2. nap – London belvárosa

London belvárosa tele van látnivalókkal, ahol minden utcasarkon történelem és pezsgés vár. Készülj kényelmes cipővel, mert sokat kell gyalogolni, ha mindent meg szeretnél nézni. Ha sétálnál egyet a nagyvárosban, ne hagyd ki ezeket: