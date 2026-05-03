Napfényes vakációra vágysz! Eláruljuk, mikor lesz a legszebb az idő a nyáron

Nagyon el tud rontani egy nyári, vízparti vakációt, ha több napig esik az eső és a hőmérséklet sem valami baráti. Ilyenkor marad a kártya, a társas az apartmanban, vagy esetleg a szállodában, ám nem ezért érkeznek ide ilyenkor a nyaralók. Vajon milyen lesz 2026 nyári időjárása? Mikorra érdemes tervezni a hazai vakációt? Íme!
Nos, június közepéig az AccuWeather prognózisa szerint nem lesz igazán strandidő, hiszen a hónap első felében nagyjából 23-26 foknál megáll a nappali felmelegedés. Arról nem beszélve, hogy ebben az időszakban még ritkán kellemes hőmérsékletű a Balaton, vagy akár a Velencei-tó a fürdésre. A mostani számítások alapján a nyár első hónapjában a június 15-től 21-ig tartó időszak lesz a legkellemesebb. A szikrázó napsütést ugyanis csak két-három nap zavarhatja kisebb felhősödés, ugyanakkor a csúcshőmérséklet már eléri a 28-29 fokot, ami a legjobbnak mondható a vízparti nyaraláshoz.
Vajon mire számíthatnak azok, akik júliusban tervezik a láblógatást a Balatonnál, vagy akár a Tisza tónál? Nos, a mostani számítások szerint meglepő módon a legmelegebb és legnapfényesebb idő július elején várható. Július 1-4. között szikrázó napsütés és 30 fokos maximumok várhatóak. Sőt még 5-én is 29 fokot jósolnak, de ekkor már időnként felhők zavarhatják a napsütést. Ezt követően felhősebb, zivatarosabb idő várható és a hónap végéig egybefüggően nem igazán lesz két-három olyan napnál több, amikor nem a felhők és a záporok, zivatarok uralják majd a napokat.
Augusztusra egyelőre csak a korábbi évek átlaga jelenik meg a prognózisban, ami nagyjából 26 fokos maximumokat jelent, ám gyaníthatóan augusztus első felében lesz ez még magasabb is ennél. Ugyanis augusztus első fele Magyarországon hagyományosan a nyár egyik legforróbb időszaka, amelyet gyakran tartós hőhullámok és aszályos periódusok jellemeznek. A nappali maximumok általában 29°C és 34°C között alakulnak, de egy-egy erősebb hőhullám idején a hőmérséklet tartósan 35°C fölé is emelkedhet. Mindez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel azok sem fognak mellé, akik augusztus első felében terveznek nyári vakációt Magyarországon.
Szegedi Erika, Európa főboszorkánya nem olyan régen elég vészjóslóan beszélt arról a Ripostnak, hogy mikor is köszönt be Magyarországon idén a kánikula. A legdurvább jóslata május végére vonatkozik: a főboszorkány szerint ekkor váratlanul beköszönt a kánikula, és a hőmérő higanyszála 34 fok fölé fog kúszni, ami tönkreteszi a termést és elviselhetetlen terhet ró az emberi szervezetre. Arról nem beszélt Szegedi Erika, hogy ez a pusztító hőség vajon a nyári hónapokban is jellemző lesz-e.
