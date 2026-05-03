Napfényes vakációra vágysz! Eláruljuk, mikor lesz a legszebb az idő a nyáron

Nagyon el tud rontani egy nyári, vízparti vakációt, ha több napig esik az eső és a hőmérséklet sem valami baráti. Ilyenkor marad a kártya, a társas az apartmanban, vagy esetleg a szállodában, ám nem ezért érkeznek ide ilyenkor a nyaralók. Vajon milyen lesz 2026 nyári időjárása? Mikorra érdemes tervezni a hazai vakációt? Íme!

Nos, június közepéig az AccuWeather prognózisa szerint nem lesz igazán strandidő, hiszen a hónap első felében nagyjából 23-26 foknál megáll a nappali felmelegedés. Arról nem beszélve, hogy ebben az időszakban még ritkán kellemes hőmérsékletű a Balaton, vagy akár a Velencei-tó a fürdésre. A mostani számítások alapján a nyár első hónapjában a június 15-től 21-ig tartó időszak lesz a legkellemesebb. A szikrázó napsütést ugyanis csak két-három nap zavarhatja kisebb felhősödés, ugyanakkor a csúcshőmérséklet már eléri a 28-29 fokot, ami a legjobbnak mondható a vízparti nyaraláshoz.

Ilyen lesz a nyári időjárás júliusban

Vajon mire számíthatnak azok, akik júliusban tervezik a láblógatást a Balatonnál, vagy akár a Tisza tónál? Nos, a mostani számítások szerint meglepő módon a legmelegebb és legnapfényesebb idő július elején várható. Július 1-4. között szikrázó napsütés és 30 fokos maximumok várhatóak. Sőt még 5-én is 29 fokot jósolnak, de ekkor már időnként felhők zavarhatják a napsütést. Ezt követően felhősebb, zivatarosabb idő várható és a hónap végéig egybefüggően nem igazán lesz két-három olyan napnál több, amikor nem a felhők és a záporok, zivatarok uralják majd a napokat.

Augusztus eleje a nyár egyik legforróbb időszaka

Augusztusra egyelőre csak a korábbi évek átlaga jelenik meg a prognózisban, ami nagyjából 26 fokos maximumokat jelent, ám gyaníthatóan augusztus első felében lesz ez még magasabb is ennél. Ugyanis augusztus első fele Magyarországon hagyományosan a nyár egyik legforróbb időszaka, amelyet gyakran tartós hőhullámok és aszályos periódusok jellemeznek. A nappali maximumok általában 29°C és 34°C között alakulnak, de egy-egy erősebb hőhullám idején a hőmérséklet tartósan 35°C fölé is emelkedhet. Mindez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel azok sem fognak mellé, akik augusztus első felében terveznek nyári vakációt Magyarországon.