Vajon ismét elvitte valaki a hatoslottó főnyereményét? Mutatjuk a milliókat érő számokat!

Az utóbbi időben igen nagy mozgás van a lottónyeremények körül: a választások utáni héten gyakorlatilag minden komoly nyereményt elvittek, pont egy hete, múlt vasárnap pedig két szerencsés is eltalálta mind a hat nyerőszámot a hatoslottón. Ilyen előzmények után érthető, hogy mindenki kíváncsi arra, hogy zajlott a 18. játékhét a lottón.
Május 3-án, a vasárnapi lottósorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki:
21 (huszonegy)
23 (huszonhárom)
24 (huszonnégy)
27 (huszonhét)
30 (harminc)
35 (harmincöt)
A vasárnapi sorsoláson nem született telitalálatos szelvény, így a jövő héten már 200 millió forintért lehet játszani.
