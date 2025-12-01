Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Elza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így szabadulj meg az irodától – egy digitális nomád tanácsai

távmunka
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 14:45
utazástippek-tanácsoktest és lélekdigitális nomád
Sokan érzik úgy, hogy elég volt az állandó rohanásból, az irodai neonfényből és a fix munkaállomásból. Nem véletlen, hogy egyre többeket vonz a digitális nomád életmód, amelyben a munka nem helyhez kötött, csak egy jó internetkapcsolat kell hozzá.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A világjárvány alapjaiban írta át, hogyan tekintünk a munkavégzésre. Amit addig ritka kivételnek tartottunk, hirtelen mindennapossá vált, hiszen az akkor kényszerű „home office” megmutatta, hogy rengeteg munka végezhető irodán kívül is. Habár azóta sok cég visszahívta a dolgozóit, a pandémia egy olyan szemléletváltást indított el, amit már nem lehet visszacsinálni. Már nem elég csábító az ingyen kávé és a gyümölcsnap. A szabadságérzet annyira erős lett, hogy sokan érzik úgy: szeretnének rugalmasan, helytől függetlenül dolgozni, vagyis digitális nomád életet élni.

Digitális nomád életstílushoz passzoló pálmafák és medence
Digitális nomád életstílus a pálmafák alatt – közösségi medence a maláj tengerparton / Fotó: Bagdi Beatrix
  • A világjárvány megmutatta, hogy nem kötelező az irodában ülni a sikeres munkavégzéshez.
  • Ma már bárhonnan dolgozhatsz, akár a világ legeldugottabb pontjáról is.
  • Bagdi Beatrix a világjárvány óta él digitális nomádként.
  • Az ötgyerekes édesanya jelenleg Malajziában él és onnan dolgozik.
  • A családnak néha le kell küzdenie néhány kihívást, de összességében különösen élvezik a világjárással együtt járó rendszeres költözést.

Ki a digitális nomád?

A pandémia nyomán soha nem tapasztalt népszerűségre tett szert a digitális nomádság, hiszen az már nem különleges kiváltság, hanem valós alternatíva mindazok számára, akik máshogy gondolkodnak a munka világáról. Képzeld el, hogy reggel nem a zsúfolt metrón nyomorogsz vagy nem a dugóban araszolsz az autóval, hanem a reggeli kávéddal kiülsz a tengerparti lakásod teraszára és felnyitod a laptopod. Így kezdi minden munkanapját Bagdi Beatrix is, aki jelenleg Malajziában él. Őt kérdeztük arról, hogyan lett digitális nomád.

Bagdi Beatrix ötgyerekes édesanya és digitális nomád fitnesz edzést tart
Bagdi Beatrix ötgyerekes édesanya a világjárvány óta digitális nomád.

Mikor fogalmazódott meg benned először, hogy digitális nomád szeretnél lenni?
Mindig is szerves része volt az életemnek az utazás. Anyukámmal már 3-4 éves koromtól kezdve átélhettem ezt. Akkoriban még nem volt túl általános, jóval korlátozottabb lehetőségek álltak rendelkezésre. Nem titok: már 56 éves vagyok. Rég volt, de az utazás szeretete azóta is megmaradt. A szakmám, vagyis a fotózás szerencsére mindig rugalmas életformát adott. Így akár 3-4 hétre is el tudtunk utazni úgy, hogy közben dolgoztam. 2012-ben Máltára költöztünk, de egy év után inkább Írország mellett döntöttünk. Onnan kezdtük el a „kisebb” világfelfedezéseinket.

Johor, Malajzia
Johor, Malajzia / Fotó: Bagdi Beatrix

A világjárvány hogyan változtatta meg az életed?
A Covid alatt teljesen összeomlott a világom. Elvesztettem az anyukámat, a munkámat, és egy két éve tervezgetett költözésről is le kellett mondanom az utolsó pillanatban. Sokáig csak „lebegtem”. Végül elhatároztuk, hogy amikor lazulnak a szabályok, keresünk egy kis rést a pajzson. Ez május végén jött el, amikor Írországba költöztünk. Időközben a férjem cége átállt home office-ra. Mivel a gyerekeink fele már felnőtt, ők maradtak ott, mi pedig a kislányunkkal elköltöztünk három hónapra Spanyolországba. Ott én is újra alkotni kezdtem: a már meglévő tudásommal Photoshop-guruként dolgoztam. Aztán az élet elénk dobott egy nagy lehetőséget: egy hirdetésben megláttam, hogy Barbados digitális nomád vízumot indított egy évre. Jelentkeztünk, és azóta gyakorlatilag folyamatosan utazunk.

Lakásokhoz tartozó medence a Forest City-hez tartozó Johorban, Malajziában
A lakásokhoz tartozó medence a Forest City-hez tartozó Johorban, Malajziában / Fotó: Bagdi Beatrix

Hány helyen éltetek azóta? 
Vannak bázisországaink, ahol lakást bérlünk, és onnan indulunk tovább. Ez jelenleg Malajzia. A hosszú távú vízumok kiváltása között gyakran hónapokig úton vagyunk. A „nomád” szó sokakat megtéveszt: vannak, akik bulis hostelekben vagy bungalókban élnek és hátizsákkal utaznak, mi azonban sokszor kényelmesebb, mondhatni luxuskörülményekkel rendelkező lakásban élünk és autózunk. Jelenleg például egy nagyon különleges helyen lakunk: egy év Kuala Lumpur után délre költöztünk a szingapúri határhoz, Forest City-be.

Malaysia, Johor, tengerpart fóka szobrokkal
Forest City tengerpartja, Johor, Malajzia / Fotó: Bagdi Beatrix

Hogyan választjátok ki a következő úti célokat?
Sokszor nem mi választunk, hanem az úti cél talál meg minket. Most például két vízum között volt egy öt hónapos „kényszerutazás”, amit gondosan megterveztem – majd az időjárás teljesen átírta. Már hozzászoktunk az újratervezéshez, ez alap a nomád életformában. Így került például Kína is a listára: végül egy hónapot töltöttünk ott és teljesen beleszerettünk. Az is lehet, hogy az lesz a következő hosszú távú bázisunk, de még ennyi év után is van jó pár hely a listánkon.

A fotózás jól beilleszthető ebbe az életformába, de mégis: mennyire volt nehéz átállni a teljesen helyfüggetlen életre?
A Covid előtti életemben sok mindennel foglalkoztam. Ha azonban megkérdezték, mi vagyok, két dolgot tudtam rá őszintén mondani: anya és fotós – ebben elég sikeres voltam. A Covid után viszont újra fel kellett találnom magam. Mindig is kreatív voltam, így az alkotás maradt, csak digitális formában. Nem volt könnyű, de szükségszerű volt a változás. 

Marina Hotel, Malajzia
Marina Hotel, Malajzia / Fotó: Bagdi Beatrix

Melyek azok a digitális nomád életstílussal járó nehézségek, amelyekről kevesebb szó esik?
A bizonytalanság, az állandó újratervezés, a vízumok, a bürokrácia. Az, hogy újra és újra fel kell építeni egy működő, hétköznapi életet. Mi egyébként kicsit kilógunk a sorból: ahogy már említettem, nem a klasszikus digitális nomád életet éljük, hanem egy „hagyományos” család vagyunk stabil bázisokkal. Bizonyos apróságok ugyanakkor így is okoznak néha nehézségeket. Sok országban például az ingatlanok hiányos felszereltségűek. Jártunk helyeken, ahol nem volt bögre, tányér, villa, mikró, asztal, szék vagy stabil WiFi. Egész listám van már ezekről a „meglepetésekből”. Mexikóban például fél évig utaztunk, és míg a megérkezéskor csak egy bőröndünk volt, később már egy nagy terepjáróban is alig fértünk el – pedig remekül tudok pakolni.

Ötgyerekes anyaként hogyan hat ez az életmód a családi életetekre?
Szerencsére jól kiegészítjük egymást a férjemmel: én a pörgős, szervező típus vagyok, viszont nálam gyorsabban „elgurul a gyógyszer”. A férjem ezzel szemben nyugodt, földhözragadt. A lányunk már tinédzser, így vele néha nehezebb, de teljes jogú beleszólása van mindenbe. Szerintem egy szülő ha a világot adhatja a gyerekének, azzal rosszat nem tesz. A nagy fiaimmal sajnos ritkábban tudunk találkozni személyesen – de ez már sok családdal így van a világban.

Naplemente a 40. emeleti tetőteraszról Forest City-ben
Naplemente a 40. emeleti tetőteraszról Forest City-ben / Fotó: Bagdi Beatrix

Ha valaki most gondolkodik azon, hogy belevágjon a digitális nomád életbe, mit tanácsolnál neki?
Szerintem nem lehetetlen, de már nagyon nehéz. Sokszor évek, szerencse, és kimagasló tudás kell hozzá. Az online tér nagyon telített lett. Sok szakma hamarosan eltűnhet a digitális fejlődés miatt. Rengetegen csak a szép oldalát látják ennek az életformának, azt gondolják, hogy egyszerű és mesés – aztán később rájönnek, hogy nem nekik való. Én azt javaslom, hogy először kicsiben érdemes kezdeni, meglévő munka mellett tanulni, fejlődni, vagy elkezdeni építeni egy saját ügyfélkört. Ez utóbbi szintén nehéz, sokszor hosszadalmas folyamat. Ugyanakkor adott országokban néhány hónapra is lehet munkát találni, ha valaki fizikai munkával helyezkedne el.

Ti meddig tervezitek folytatni ezt az életmódot?
Régen mindig volt öt éves tervem, aztán az élet megtanított arra, hogy semmi sincs kőbe vésve. Most is azt mondom: keressük az ideális országot, ahol majd végleg letelepedhetünk. Egyelőre még nem találtuk meg. Ami biztos: most még legalább egy évet Malajziában maradunk, innen utazunk, felfedezünk. A többit majd hozza az élet.

Esküvői helyszín a johori tengerpartnál
Esküvői helyszín a johori tengerpartnál / Fotó: Bagdi Beatrix

Gyakorlati útmutató

Bagdi Beatrix összegyűjtötte a legfontosabb szempontokat, amelyeket érdemes átgondolni indulás előtt.

Pénzügyi biztonság

  • Készítsünk költségvetést, de számítsunk rá, hogy a valós kiadások gyakran túllépik a terveket. A lakhatás, közlekedés, oktatás és egészségügyi ellátás díja országonként eltér.
  • Segítség lehet a Numbeo vagy más költség-összehasonlító app, hogy reális képet kapjunk.
  • Legyen legalább 1–2 havi vésztartalékunk, lehetőleg külön bankszámlán.
  • Ha gyerekek is velünk utaznak, kalkuláljunk az online oktatás vagy helyi iskolák költségeivel is.

Egészségügyi felkészülés

  • A biztosítás elengedhetetlen! Egyes bankkártyákhoz automatikusan jár, de érdemes nomád-specifikus biztosítást kötni (pl. World Nomads, SafetyWing).
  • Állítsunk össze egy alap patikacsomagot, főleg egzotikus úti célok esetén.
  • Ne aggódjunk, ha valamit otthon felejtünk – sok országban megbízható, sőt helyben hatékonyabb készítmények kaphatók.

Internet a kulcs a munkához

  • Ellenőrizzük előre az internet sebességét az adott helyszínen, például a Speedtest Global Index segítségével, de készüljünk arra, hogy a valóság a helyszínen derül ki.
  • Legyen nálunk mobil router vagy helyi SIM-kártya (az eSIM is jó, de sokszor a helyi szolgáltató a legmegbízhatóbb).
  • VPN használata erősen ajánlott – nemcsak adatvédelem, hanem működés szempontjából is hasznos lehet.

Adminisztráció és vízum

  • Ellenőrizzük a kiszemelt ország vízumkövetelményeit: van-e digitális nomád vízum, milyen hosszú időre szól, mennyibe kerül, és milyen dokumentumokat kérnek. Számítsunk rá, hogy a gyakorlatban sokszor hosszabb az ügyintézés, és több papírt kérnek, mint amennyit hivatalosan feltüntetnek.
  • Nézzünk utána az adózási szabályoknak. Magyarországon például 183 nap feletti tartózkodás esetén adókötelezettség keletkezhet, máshol ettől eltérő szabályok lehetnek érvényben.
  • Gyerekek iratai (útlevél, születési anyakönyvi kivonat, oltási könyv) mindig legyenek kéznél, és készítsünk azokról digitális másolatot is. Ha magyar nyelvűek, célszerű hiteles angol fordítást is csatolni.
  • Felnőttként legyen nálunk házassági anyakönyvi kivonat is, különösen, ha együtt utazunk a gyerekeinkkel – bizonyos országokban ezt kérhetik az iskolai beíratásnál vagy vízumigénylésnél.
  • Legyen többféle bankkártyánk, köztük digitális is (pl. Revolut), és ismerjük meg az adott országban használt fizetési appokat – például Ázsiában egészen más platformokat használnak, mint Európában.

Csomagolás: a kevesebb több

Sokan nehezen indulnak el kevés csomaggal, de a túlpakolás több nyűg, mint segítség. A légitársaságok díjai magasak, és sok bőrönddel utazni fárasztó. Minden országban – még a kis szigeteken is – van élelmiszerbolt, ruhabolt, amely sokszor olcsóbb is, mint itthon. Ne cipeljük magunkkal az egész háztartásunkat, bízzunk a helyi lehetőségekben!

Nézd meg Bagdi Beatrix egy TikTok-videóját alább:

@beatrixbagdi #travel #familytravel #digitalnomad #worldtravelling ♬ eredeti hang - Beatrix Bagdi

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu