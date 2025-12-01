Így szabadulj meg az irodától – egy digitális nomád tanácsai

A fotózás jól beilleszthető ebbe az életformába, de mégis: mennyire volt nehéz átállni a teljesen helyfüggetlen életre?

A Covid előtti életemben sok mindennel foglalkoztam. Ha azonban megkérdezték, mi vagyok, két dolgot tudtam rá őszintén mondani: anya és fotós – ebben elég sikeres voltam. A Covid után viszont újra fel kellett találnom magam. Mindig is kreatív voltam, így az alkotás maradt, csak digitális formában. Nem volt könnyű, de szükségszerű volt a változás.

Marina Hotel, Malajzia / Fotó: Bagdi Beatrix

Melyek azok a digitális nomád életstílussal járó nehézségek, amelyekről kevesebb szó esik?

A bizonytalanság, az állandó újratervezés, a vízumok, a bürokrácia. Az, hogy újra és újra fel kell építeni egy működő, hétköznapi életet. Mi egyébként kicsit kilógunk a sorból: ahogy már említettem, nem a klasszikus digitális nomád életet éljük, hanem egy „hagyományos” család vagyunk stabil bázisokkal. Bizonyos apróságok ugyanakkor így is okoznak néha nehézségeket. Sok országban például az ingatlanok hiányos felszereltségűek. Jártunk helyeken, ahol nem volt bögre, tányér, villa, mikró, asztal, szék vagy stabil WiFi. Egész listám van már ezekről a „meglepetésekből”. Mexikóban például fél évig utaztunk, és míg a megérkezéskor csak egy bőröndünk volt, később már egy nagy terepjáróban is alig fértünk el – pedig remekül tudok pakolni.

Ötgyerekes anyaként hogyan hat ez az életmód a családi életetekre?

Szerencsére jól kiegészítjük egymást a férjemmel: én a pörgős, szervező típus vagyok, viszont nálam gyorsabban „elgurul a gyógyszer”. A férjem ezzel szemben nyugodt, földhözragadt. A lányunk már tinédzser, így vele néha nehezebb, de teljes jogú beleszólása van mindenbe. Szerintem egy szülő ha a világot adhatja a gyerekének, azzal rosszat nem tesz. A nagy fiaimmal sajnos ritkábban tudunk találkozni személyesen – de ez már sok családdal így van a világban.

Naplemente a 40. emeleti tetőteraszról Forest City-ben / Fotó: Bagdi Beatrix

Ha valaki most gondolkodik azon, hogy belevágjon a digitális nomád életbe, mit tanácsolnál neki?

Szerintem nem lehetetlen, de már nagyon nehéz. Sokszor évek, szerencse, és kimagasló tudás kell hozzá. Az online tér nagyon telített lett. Sok szakma hamarosan eltűnhet a digitális fejlődés miatt. Rengetegen csak a szép oldalát látják ennek az életformának, azt gondolják, hogy egyszerű és mesés – aztán később rájönnek, hogy nem nekik való. Én azt javaslom, hogy először kicsiben érdemes kezdeni, meglévő munka mellett tanulni, fejlődni, vagy elkezdeni építeni egy saját ügyfélkört. Ez utóbbi szintén nehéz, sokszor hosszadalmas folyamat. Ugyanakkor adott országokban néhány hónapra is lehet munkát találni, ha valaki fizikai munkával helyezkedne el.