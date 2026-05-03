Nem hiszed el, hogyan keresett pénzt a nászútján Pintér Tibor

Janza Kata meglepő történetet mesélt el volt férjéről, Pintér Tiborról. Mikor anyagi nehézségekbe ütköztek, a sokoldalú művészember frappánsan oldotta meg a helyzetet: valóságos vagyont gyűjtött össze pillanatok alatt egy sajátságos módszerrel.

Janza Kata Pintér Tiborral való nászútjáról vallott (Fotó: MTVA)

„Akár még két hétig is tudtunk volna maradni a pénzből”

A színésznő elmondása szerint az utazás végére egy fillérjük sem maradt, ám férjénél ott volt a gitárja, és korábbi utcazenész tapasztalataira támaszkodva – fiatalon Tihanyban űzte ezt egy ideig – váratlan döntést hozott: zenélni kezdett az olasz miliőben.

„Először úgy száz méterre álltam meg tőle, amikor elkezdett az utcán gitározni és énekelni” – idézte fel nevetve Janza Kata.

Láttam, hogy sorra dobálják a pénzt, ahogy gyűlt az összeg, jöttem egyre közelebb. Amikor már láttam, hogy nemcsak egy, hanem akár még két hétig is tudunk maradni a pénzből, már ott álltam mellette és énekeltem vele

– fejezte be a rendhagyó történetet a Duna Azt beszélik című műsorában, kiemelve: az utcazenélés egyáltalán nem szégyellni való, különösen ha tehetséges muzsikusról van szó.

Janza Kata és Pintér Tibor: „Sírtunk a bíróságon”

A sztárpárnak van egy közös lánya, Janka, s a mai napig baráti a viszony köztük. Kata nemrég így vallott a válásukról:

„Nagyon fiatalon kerültem össze Janka édesapjával, Pintér Tibi Tenyával. Nagyon őszintén bevallom, hogy mind a ketten tudtuk: ez egy lutri. Mi megismerkedtünk decemberben egy rendőrbálon, és januárban már terhes voltam a Jankával. Nagyon kétesélyes dolog volt, mégis úgy döntöttük, hogy természetesen adunk ennek egy esélyt, és nagyon szerettük volna” – fogalmazott egy podcastben, ahol még elárulta:

„Mi sírtunk a bíróságon, ahol kérdezték, hogy mégis mit csinálnak?! És mondtuk, hogy hát megadjuk egymásnak az esélyt, hogy valahogy boldoguljon majd a másik.”