Nem hiszed el, hogyan keresett pénzt a nászútján Pintér Tibor

Janza Kata
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 15:50
Janza Kata elképesztő titkot árult el a nászútjáról. Pintér Tibor találékonyan oldotta meg az anyagi problémáikat…
Janza Kata meglepő történetet mesélt el volt férjéről, Pintér Tiborról. Mikor anyagi nehézségekbe ütköztek, a sokoldalú művészember frappánsan oldotta meg a helyzetet: valóságos vagyont gyűjtött össze pillanatok alatt egy sajátságos módszerrel.

Janza Kata és Pintér Tibor a nászútján futott ki a pénzből.
Janza Kata Pintér Tiborral való nászútjáról vallott (Fotó: MTVA)

„Akár még két hétig is tudtunk volna maradni a pénzből”

A színésznő elmondása szerint az utazás végére egy fillérjük sem maradt, ám férjénél ott volt a gitárja, és korábbi utcazenész tapasztalataira támaszkodva – fiatalon Tihanyban űzte ezt egy ideig – váratlan döntést hozott: zenélni kezdett az olasz miliőben.

Először úgy száz méterre álltam meg tőle, amikor elkezdett az utcán gitározni és énekelni – idézte fel nevetve Janza Kata. 

Láttam, hogy sorra dobálják a pénzt, ahogy gyűlt az összeg, jöttem egyre közelebb. Amikor már láttam, hogy nemcsak egy, hanem akár még két hétig is tudunk maradni a pénzből, már ott álltam mellette és énekeltem vele

– fejezte be a rendhagyó történetet a Duna Azt beszélik című műsorában, kiemelve: az utcazenélés egyáltalán nem szégyellni való, különösen ha tehetséges muzsikusról van szó.

Janza Kata és Pintér Tibor: „Sírtunk a bíróságon”

A sztárpárnak van egy közös lánya, Janka, s a mai napig baráti a viszony köztük. Kata nemrég így vallott a válásukról:

Nagyon fiatalon kerültem össze Janka édesapjával, Pintér Tibi Tenyával. Nagyon őszintén bevallom, hogy mind a ketten tudtuk: ez egy lutri. Mi megismerkedtünk decemberben egy rendőrbálon, és januárban már terhes voltam a Jankával. Nagyon kétesélyes dolog volt, mégis úgy döntöttük, hogy természetesen adunk ennek egy esélyt, és nagyon szerettük volna” – fogalmazott egy podcastben, ahol még elárulta:

Mi sírtunk a bíróságon, ahol kérdezték, hogy mégis mit csinálnak?! És mondtuk, hogy hát megadjuk egymásnak az esélyt, hogy valahogy boldoguljon majd a másik.”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
