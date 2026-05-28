Hoppá! Eljegyezte új kedvese a népszerű magyar műsorvezetőt?

Négy évvel azután, hogy elvált kisfia édesapjától, csak úgy ragyog a boldogságtól Peller Mariann. A népszerű műsorvezető a közelmúltban egy podcastben mesélt arról, hogy új kedvese, Andris oldalán sikerült végleg leküzdenie a korábbi megfelelési kényszerét és kisebbségi komplexusait, és a szerelmüknek köszönhetően ma már teljesen önazonosnak érzi magát.

Sokatmondó fotók láttak napvilágot: eljegyezte szerelme Peller Mariannt?

A tévés egyébként az interneten keresztül ismerte meg Andrist, akivel a kapcsolatuk végtelenül harmonikusnak tűnik. Mariann kívül-belül ragyog, a boldogságát pedig nemrég a közösségi oldalán is megmutatta, néhány szerelmes fotó kíséretében.

Szerelmem szemével

– fűzte hozzá a műsorvezető a képekhez, amelyek után azonban magyarázkodásra kényszerült.

A fotók közt ugyanis helyet kapott egy olyan, amelyen a szerelmesek egymás kezét fogják, a műsorvezető egyik ujján pedig jól láthatóan megvillant egy gyűrű. Mariann bejegyzését ezek után pillanatok alatt el is lepték a gratulációk, a szép ékszert látva ugyanis többen azt gondolták, a kedvese máris megkérte a tévés kezét. Mariann így kénytelen volt kiegészíteni a bejegyzése szövegét.

Félreértések elkerülése érdekében: nem volt eljegyzés, csak fogjuk egymás kezét

- jelentette be a műsorvezető, aki a fotón egyébként sem a gyűrűsujján viseli az ékszert - szúrta ki a Blikk.