Hoppá! Eljegyezte új kedvese a népszerű magyar műsorvezetőt?

Négy évvel azután, hogy elvált kisfia édesapjától, csak úgy ragyog a boldogságtól Peller Mariann. A népszerű műsorvezető a közelmúltban egy podcastben mesélt arról, hogy új kedvese, Andris oldalán sikerült végleg leküzdenie a korábbi megfelelési kényszerét és kisebbségi komplexusait, és a szerelmüknek köszönhetően ma már teljesen önazonosnak érzi magát.
A tévés egyébként az interneten keresztül ismerte meg Andrist, akivel a kapcsolatuk végtelenül harmonikusnak tűnik. Mariann kívül-belül ragyog, a boldogságát pedig nemrég a közösségi oldalán is megmutatta, néhány szerelmes fotó kíséretében.
Szerelmem szemével
– fűzte hozzá a műsorvezető a képekhez, amelyek után azonban magyarázkodásra kényszerült.
A fotók közt ugyanis helyet kapott egy olyan, amelyen a szerelmesek egymás kezét fogják, a műsorvezető egyik ujján pedig jól láthatóan megvillant egy gyűrű. Mariann bejegyzését ezek után pillanatok alatt el is lepték a gratulációk, a szép ékszert látva ugyanis többen azt gondolták, a kedvese máris megkérte a tévés kezét. Mariann így kénytelen volt kiegészíteni a bejegyzése szövegét.
Félreértések elkerülése érdekében: nem volt eljegyzés, csak fogjuk egymás kezét
- jelentette be a műsorvezető, aki a fotón egyébként sem a gyűrűsujján viseli az ékszert - szúrta ki a Blikk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.