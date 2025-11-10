Háztáji hús vásárlása – Erre figyelj, hogy ne verjenek át

Egyre többen döntenek úgy, hogy a szupermarketek helyett a termelői piacok felé veszik az irányt. Ez nem véletlen, hiszen a nagyüzemi állattartás során teljesen más ételeket kapnak a haszonállatok, és a tartási körülményeik sem mindig a legideálisabbak. A háztáji húsokról pedig az él a fejünkben, hogy sokkal jobb hatással vannak a szervezetünkre, mint a végeláthatatlan üzemekből származó húskészítmények. Ez bizonyos szempontból igaz, viszont a házi hús vásárlása során beleütközhetsz néhány buktatóba, amelyeket a Fanny magazin jóvoltából elkerülhetsz.

A házi hús vásárlás rejt pár veszélyt, mutatjuk, hogyan kerüld el.

Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

Házi hús vásárlása: ezekre a buktatókra figyelj

Milyen a romlott hús színe?

Nézzük meg, hogy a hús árnyalata fajtának megfelelő és egységes legyen: a marha mélyvörös, a sertés halvány rózsaszín, a baromfi világos, áttetszően rózsás. A szürkés-zöldes folt, elszíneződés vagy túl sötét, „barnult” rész gyanús, romlott hús lehet, ilyen esetben inkább ne vegyük meg vagy kérjünk másik darabot a termelőtől.

Ha van rá lehetőségünk, ne legyünk restek, és szagoljuk meg a terméket vásárlás előtt. A friss hús tiszta illatú, nem savanykás, nem édeskés és nem ammóniás; ha furcsa, dohos, állott vagy erjedt szagot érzünk, kérjünk másik darabot – vagy bátran álljunk el a vásárlástól. Tapasztalatainkat pedig bejelenthetjük a NÉBIH felé, illetve a járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági osztályának.

A jó hús rugalmas: ujjbenyomás után visszarendeződik, felülete száraz vagy legfeljebb enyhén nedves, nem nyálkás és nem ragacsos. Nem csöpög, nem üveges fényű, és nem látható rajta elszíneződés; ha a pulton lében áll, vagy tapadós réteget hagy a kézen/késen, inkább utasítsuk vissza és álljunk el a vásárlástól.

Nyers hús tárolása hűtőben

Ha csomagolva adják át nekünk, akkor az legyen ép, tiszta, szivárgásmentes; újságpapír, illatosított vagy festékes papír ne kerüljön a hússal érintkezésbe. Ha papírba teszik, kérjük friss, élelmiszeripari csomagolópapírba, és ügyeljünk rá, hogy olyan helyről vásároljunk, ahol a nyers áru külön van a készterméktől. Ha nem vagyunk ebben biztosak, kérdezzünk rá!