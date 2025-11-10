Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Háztáji hús vásárlása – Erre figyelj, hogy ne verjenek át

termelői piac
háztáji állattartásnyers hús
A hús étrendünk egyik alappillére és kiemelt fehérjeforrás. Éppen ezért nem mindegy, honnan szerezzük be: a háztáji tartásból származó termék gyakran ízletesebb és tápanyagdúsabb, de vásárlás előtt néhány dolgot mindenképp érdemes ellenőriznünk. Mutatjuk a házi hús vásárlás buktatóit.
Egyre többen döntenek úgy, hogy a szupermarketek helyett a termelői piacok felé veszik az irányt. Ez nem véletlen, hiszen a nagyüzemi állattartás során teljesen más ételeket kapnak a haszonállatok, és a tartási körülményeik sem mindig a legideálisabbak. A háztáji húsokról pedig az él a fejünkben, hogy sokkal jobb hatással vannak a szervezetünkre, mint a végeláthatatlan üzemekből származó húskészítmények. Ez bizonyos szempontból igaz, viszont a házi hús vásárlása során beleütközhetsz néhány buktatóba, amelyeket a Fanny magazin jóvoltából elkerülhetsz.

romlott házi hús
A házi hús vásárlás rejt pár veszélyt, mutatjuk, hogyan kerüld el. 
Házi hús vásárlása: ezekre a buktatókra figyelj

Milyen a romlott hús színe?

Nézzük meg, hogy a hús árnyalata fajtának megfelelő és egységes legyen: a marha mélyvörös, a sertés halvány rózsaszín, a baromfi világos, áttetszően rózsás. A szürkés-zöldes folt, elszíneződés vagy túl sötét, „barnult” rész gyanús, romlott hús lehet, ilyen esetben inkább ne vegyük meg vagy kérjünk másik darabot a termelőtől.

Ha van rá lehetőségünk, ne legyünk restek, és szagoljuk meg a terméket vásárlás előtt. A friss hús tiszta illatú, nem savanykás, nem édeskés és nem ammóniás; ha furcsa, dohos, állott vagy erjedt szagot érzünk, kérjünk másik darabot – vagy bátran álljunk el a vásárlástól. Tapasztalatainkat pedig bejelenthetjük a NÉBIH felé, illetve a járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági osztályának.

A jó hús rugalmas: ujjbenyomás után visszarendeződik, felülete száraz vagy legfeljebb enyhén nedves, nem nyálkás és nem ragacsos. Nem csöpög, nem üveges fényű, és nem látható rajta elszíneződés; ha a pulton lében áll, vagy tapadós réteget hagy a kézen/késen, inkább utasítsuk vissza és álljunk el a vásárlástól.

Nyers hús tárolása hűtőben

Ha csomagolva adják át nekünk, akkor az legyen ép, tiszta, szivárgásmentes; újságpapír, illatosított vagy festékes papír ne kerüljön a hússal érintkezésbe. Ha papírba teszik, kérjük friss, élelmiszeripari csomagolópapírba, és ügyeljünk rá, hogy olyan helyről vásároljunk, ahol a nyers áru külön van a készterméktől. Ha nem vagyunk ebben biztosak, kérdezzünk rá!

Nézzük meg, hogy hűtött pultból vagy jégakkuval hűtött ládából adják-e. Mindig ellenőrizzük, hogy tapintásra hideg legyen, ne álljon lében, és ne párásodjon erősen a csomagolópapírja. Ha látunk pult-hőmérőt, vessünk rá egy pillantást, és ellenőrizzük, hogy stabilan hideget mutasson.

A hús jelölése

Ha előre csomagolt terméket vásárolunk a termelőtől, mindig nézzük át a kiírást vagy a címkét a terméken. Elengedhetetlen, hogy legyen rajta a faj és a rész megnevezése, a súly, valamint a csomagolási vagy vágási dátum. Vágóhídról származó húson keressük az ovális azonosító jelet, kimérésnél pedig kérjük, hogy ezeket az adatokat írják rá a csomagolópapírra.

házi hús vásárlás piacon
A nyers hús tárolása és származási helye kulcsfontosságú.
Ellenőrizd a házi hús termelőjét

  1. Háztáji hús esetén ellenőrizzük a termelőt: piacon/mozgó árusnál kérjünk FELIR-kódot vagy NAK-igazolást, kistermelőnél hatósági bejelentésről szóló igazolást.
  2. A termelőnek kérésre be kell mutatnia a vágási jegyzőkönyvet/nyilvántartást. Vágóhídon kötelező az élőállat- és húsvizsgálat, kistermelőnél ezt a helyi állatorvos/hatóság igazolja; sertésnél és vaddisznónál a Trichinella-vizsgálat kötelező.
  3. Minden vásárlásról kérjünk számlát; őstermelőnél a kézi nyugta is szabályos. A bizonylaton szerepeljen a név, adószám és a telephely címe, piacon pedig legyen kiírva az árus elérhetősége.
  4. A hentesüzlettől a piaci kistermelőn át a mozgó húsárusig mindenki köteles az élelmiszer-biztonsági rendszer szerint mérni és naplózni a hűtési és szállítási hőmérsékleteket. Ha a hűtés gyanús, jelezzük a NÉBIH felé.
  5. Vásárláskor nézzük meg, hogy tiszta-e a pult és az eszközök, van-e folyóvizes kézmosási lehetőség, biztosított-e a rovarvédelem, elkülönítik-e a nyers és a kész termékeket, és rendben van-e a hulladékkezelés.
  6. Minden tételhez tartozik azonosító, a vágás vagy csomagolás dátuma, valamint az előállító beazonosíthatósága; legyen egyértelmű a faj és a rész megnevezése, darált húsnál pedig a darálás dátuma is kötelező.
  7. Kérdezzünk rá, mivel táplálták az állatot: zsákosnál kérjünk címkét, ömlesztettnél/sajátnál szállítólevelet vagy igazolást. Antibiotikumos kezelés esetén kérjük a gyógyszerhasználati naplót vagy az állatorvosi igazolást.
  8. A baromfi- és nyúlhús bizonyos mennyiségig levágható a gazdaságban (állatorvosi bejelentés mellett), és helyben értékesíthető – ilyenkor kérjük meg a termelőt, hogy mutassa meg a tartási körülményeket.
  9. Mi lenne jobb referencia a sok elégedett, visszajáró vásárlónál? Nézzük át a termelő online értékeléseit és pillantsunk rá a közösségi jelenlétére – ha ezek rendben vannak, erősebb lehet a bizalmunk.
  10. Kérdezzünk rá előre a visszavételre és a panaszkezelés menetének részleteire. Az udvarias hangnem és a részletes dokumentáció biztonságot ad: a korrekt termelői hozzáállás záloga.

Az alábbi videóból kideül, hol fordulhat elő romlott hús:

