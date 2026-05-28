„Önmagamat ejtettem csapdába”– így menekült a rendőrök elől a híres magyar bankrabló

A múlt kísértetei elől nincs menekvés, különösen akkor, ha az ember lelkében mély sebeket és letörölhetetlen bűnöket hordoz. Latinovits Károly, az egykori ismert bankrabló ma már egészen más szemmel néz a világra, de a tizennégy évvel ezelőtti események súlya még most is fojtogatja a mellkasát.
Az erdőben sétálva rám törtek az emlékek, olyan emlékek, amik a bankrabláshoz köthetőek egy hasonló közegben, mintegy 15 évvel ezelőtt pontosan, 2011-ben játszódott le ez a történet
– kezdte megrázó és végtelenül őszinte vallomását Károly, akinek hangja még ma is megremeg, ha a múltbéli döntéseire gondol. Az élet akkori sötétsége, a kilátástalanság és a mindent felemésztő kényszer olyan ösvényre terelte, ahonnan szinte lehetetlen volt emberként visszatérnie. Egy kis vidéki takarékszövetkezet lett a végzete, amely egy magányos, zaklatott elme hebehurgya tervének adott otthont. Károly nem profi bűnözőként, hanem egy kétségbeesett, útját vesztett emberként bolyongott a városok körül, mielőtt meghozta a végzetes döntést.
Egész egyszerűen nem találtam a helyemet, nem tudtam, hogy csináljam, mint csináljam, és csak keringtem a város körül, csak úgy néztem kifele bambán a fejemből azzal a kényszerrel, hogy mindenféleképpen pénzhez kell jutnom.
– emlékszik vissza. A sors végül egy erdős, csendes kis falu mellé sodorta, ahol a helyi kis takarékszövetkezet tökéletes célpontnak tűnt a magányos rabló számára. Csupán egy baseball sapka és egy hamis rendszám jelentette az álcát. Az akció villámgyorsan lezajlott, a bent lévő néhány alkalmazott halálra rémült, Károly pedig a zsákmánnyal a legközelebbi erdő felé vette az irányt, bízva abban, hogy a természet lágy öle menedéket nyújt majd neki a törvény szigora elől. De a természet nem mutatott irgalmat a bűnös iránt. A felázott erdei talaj, a mocsaras, ragadós sár csapdába ejtette az autóját alig százötven méter után.
Kiszálltam, próbáltam kiásni, tologatni, semmi nem sikerült, miközben hallottam a messzeségből, ahogy vijjognak a rendőrautók... egy viszonylagos kis pánik lett úrrá rajtam, és ráébredtem, hogy egyedül képtelen vagyok ezt az autót elmozdítani, tehát tulajdonképpen önmagamat ejtettem csapdába
– meséli Károly, akinek szavai mögött ma is érezhető az a fojtogató félelem, amit a közeledő szirénák hangja váltott ki belőle. A magányos férfi ott állt a sötét fák között, teljesen védtelenül, miközben a rendőrségi autók már körbezárták a területet. A kétségbeesés legmélyebb bugyrában még az a merész gondolat is megfordult a fejében, hogy felgyújtja a gépjárművet, ám végül gyalogszerrel menekült tovább az ismeretlen, sötét rengetegben. A hajsza másodpercei óráknak tűntek, a szívverése szinte szétfeszítette a mellkasát, amikor hirtelen szembe találta magát a végzettel.
Megálltam, és ha egy lépést teszek előre, akkor egész egyszerűen abba a rendőrautóba ütközöm bele, ami egy keresztúton keresztül keresztezte az én utamat. Pásztázták a területet, négy rendőr volt ott. Egy fa mögé bújva, tőlük alig három méterre láttam, ahogy elmennek
– emlékszik vissza Károly. A levegőt is benntartva, a sárba tapadva várt, miközben a rendőrök lámpáinak fénye a fák törzsét pásztázta. Miután a járőrök továbbálltak, Károlynak minden erejét összeszedve sikerült átjutnia egy szomszédos kis falu buszpályaudvarára, remélve, hogy a tömegben elvegyülve láthatatlanná válhat. Azonban a megpróbáltatásoknak még nem volt vége, a rendőrség ugyanis teljesen lezárta az utakat.
Fölszálltam a buszra, és mint a filmekben, fölszállt egy rendőr, körbenézett. Én egy munkásember benyomását kelthettem
– idézi fel a szívbemarkoló pillanatot Károly. A rendőr tekintete végigpásztázta az utasteret, azt ahol Károly mocskos sáros ruhában ült. Hogy Károlynak végül sikerült-e elmenekülnie a rendőrök elől, az a holnapi exkluzív könyvbemutatón kiderül!
Az eseményen nemcsak maga a főhős, Latinovits Károly lesz jelen, hanem egy másik bankrabló Ambrus Attila “Viszkis” is. Azért gyűlnek össze, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba, és feltárják a magyar bűnügyi történelem legrejtélyesebb bankrablásnak részleteit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.