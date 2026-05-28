Elege lett a modern világból: Tollal és papírral vezeti milliós üzletét a férfi, miután végleg felszívódott az internetről

Drasztikus lépésre szánta el magát egy 38 éves brit vállalkozó. John Foley megelégelte, hogy a modern technológia teljesen felemészti a mindennapjait, ezért úgy döntött: végleg kikapcsolja a digitális világot. A kétgyermekes édesapa korábban naponta csaknem hat órát töltött a kijelző előtt, mire ráeszmélt, hogy az állandó pittyegés, az e-mailek és a közösségi média teljesen tönkreteszik a produktivitását.

A modern technológia teljesen hiányzik a mindennapjaiból: John ma már csak krétatáblát és füzetet használ az üzletmenethez Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Sorsfordító pillanat a vonaton

Az utolsó cseppet a pohárban két olyan utazás jelentette, ahová véletlenül – vagy éppen a sors fintoraként – telefon nélkül indult el. Londonban járva feltűnt neki egy nő, aki egy hagyományos naplóba jegyzetelt. Ekkor villant meg a fejében a szikra: ha régen a világ legnagyobb üzletemberei képesek voltak tollal és papírral birodalmakat építeni, neki miért ne sikerülne?

A férfi nem teketóriázott. Kidobta a számítógépét, kukázta a bankkártyáját, és teljesen elvágta magát az internettől. Vállalkozását, egy díjnyertes növénykertészetet ma már egy egyszerű krétatábla, egy kockás füzet és néhány ceruza segítségével irányítja.

Nagyon felszabadító és gyógyító erejű volt az egész. Úgy érzem, visszavettem az irányítást az életem, az elmém és a sikereim felett

– nyilatkozta John, aki szerint a napjai most négyszer hosszabbnak tűnnek, mint a digitális rabszolgaság idején.

Kemény lecke: a modern technológia hiánya először fájt

A kezdeti időszak persze nem volt zökkenőmentes. Amikor elfelejtette az Amazon-jelszavát, az online kétlépcsős azonosítás miatt hét mérföldet kellett gyalogolnia a legközelebbi városig, hogy megvegye az első kézzel írott naplóját. Az első telefon nélküli tél ráadásul borzalmasan magányosnak bizonyult, és újra meg kellett tanulnia beosztani az idejét – írja a Daily Star.

Kukába ment a mesterséges intelligencia

A radikális váltás a korábban mesterséges intelligenciára épülő kerti applikációját is elsöpörte. John azonban nem bánja: a terveit mostantól kézzel rajzolja meg, a megrendelőkkel pedig kizárólag személyesen tárgyal. Legnagyobb meglepetésére a vevők imádják a nosztalgikus és közvetlen stílust. Bár a céghez még befutnak vezetékes hívások és e-mailek, ezeket a feladatokat John már teljesen átpasszolta a munkatársainak. A célja az, hogy az év végére a vállalkozása teljesen technológiamentessé váljon.