Van valami különleges abban, amikor egy régi könyvet, használt ruha‑kincset vagy vintage tárgyat találsz meg egy zsibongó vásárban. A bolhapiac nem csak vásárlás, hanem élmény. Ez nem a fast fashion világa, hanem az egyedi, különleges darabok terepe. Most összegyűjtöttük a top 5 budapesti bolhapiacot, ahova érdemes ellátogatnod.

Filléres kincsek és retro varázs – 5 Budapesti bolhapiac, ahol egyedi darabokra lelhetsz.

Fotó: Hajdú Bihari Napló

Budapesti bolhapiacok – ezeket kár lenne kihagynod, mert igazi kincsek várnak

1. Ecseri Piac – a retró szupermarket

A Nagykőrösi úti Ecseri Piac Budapest klasszikus bolhapiaca. Régi bútorok, retro játékok és antik kacatok sora vár itt baráti áron, amelyek között akár évek óta keresett darabokra is bukkanhatsz. A standok között bolyongva mindig találsz valami meglepetést.

Helyszín: 1194 Budapest, Nagykőrösi út 156.

Nyitvatartás: hétfő-szerda 9:30-14:30, csütörtök 9:00-14:30, péntek 9:30–14:30, szombaton 5:00–14:00, vasárnap 9:00–13:00.

2. Budai Zsibvásár – hétvégi kincsvadászat zöldövezetben

A Budai Zsibvásár a Budaörsi úti virágpiac helyén működik hétvégente. Itt nem csak retro tárgyakat, festményeket és könyveket találhatsz, hanem olyan apróságokat is, amelyekbe rögtön beleszeretsz. Alkudj bátran, hiszen ez is a piacozás része.

Helyszín: 1112 Budapest, Budaörsi út 172-178.

Nyitvatartás: szombat és vasárnap 7:00–14:00.

3. Bakancsos Piac – lomis kincsek és finomságok

A Bakancsos Piac egy nagy, szabadtéri piac, ahol a lomizás felejthetetlen élmény. Régi órák, vinyl lemezek, filmes kellékek, retro cuccok és társasjátékok – itt mindig találsz valami érdekeset. A helyszínen büfék is vannak, így egy kis nasival a kezedben még tovább élvezheted a bóklászást.

Helyszín: 1173 Budapest, Madárdomb köz.

Nyitvatartás: szombat és vasárnap 5:00–14:00.

A bolhapiacokon akár régi bakelitlemezeket is beszerezhetsz, zenerajongóknak kötelező!

Fotó: 123RF

4. Antik Placc – vasárnapi vintage dizájn

Nincs még vasárnapi programod? Akkor irány a belváros szívében található hangulatos kis bolhapiac, az Antik Placc. Klasszikus vintage ruhák, bútorok, porcelánok és egyedi lakberendezési darabok várnak itt – ez a hely azoknak való, akik vadásszák a stílusos, időtlen kincseket.