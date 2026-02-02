Filléres kincsek és retro varázs – 5 Budapesti bolhapiac, ahol egyedi darabokra lelhetsz.

Van valami különleges abban, amikor egy régi könyvet, használt ruha‑kincset vagy vintage tárgyat találsz meg egy zsibongó vásárban. A bolhapiac nem csak vásárlás, hanem élmény. Ez nem a fast fashion világa, hanem az egyedi, különleges darabok terepe. Most összegyűjtöttük a top 5 budapesti bolhapiacot, ahova érdemes ellátogatnod.
A Nagykőrösi úti Ecseri Piac Budapest klasszikus bolhapiaca. Régi bútorok, retro játékok és antik kacatok sora vár itt baráti áron, amelyek között akár évek óta keresett darabokra is bukkanhatsz. A standok között bolyongva mindig találsz valami meglepetést.
Helyszín: 1194 Budapest, Nagykőrösi út 156.
Nyitvatartás: hétfő-szerda 9:30-14:30, csütörtök 9:00-14:30, péntek 9:30–14:30, szombaton 5:00–14:00, vasárnap 9:00–13:00.
A Budai Zsibvásár a Budaörsi úti virágpiac helyén működik hétvégente. Itt nem csak retro tárgyakat, festményeket és könyveket találhatsz, hanem olyan apróságokat is, amelyekbe rögtön beleszeretsz. Alkudj bátran, hiszen ez is a piacozás része.
Helyszín: 1112 Budapest, Budaörsi út 172-178.
Nyitvatartás: szombat és vasárnap 7:00–14:00.
A Bakancsos Piac egy nagy, szabadtéri piac, ahol a lomizás felejthetetlen élmény. Régi órák, vinyl lemezek, filmes kellékek, retro cuccok és társasjátékok – itt mindig találsz valami érdekeset. A helyszínen büfék is vannak, így egy kis nasival a kezedben még tovább élvezheted a bóklászást.
Helyszín: 1173 Budapest, Madárdomb köz.
Nyitvatartás: szombat és vasárnap 5:00–14:00.
Nincs még vasárnapi programod? Akkor irány a belváros szívében található hangulatos kis bolhapiac, az Antik Placc. Klasszikus vintage ruhák, bútorok, porcelánok és egyedi lakberendezési darabok várnak itt – ez a hely azoknak való, akik vadásszák a stílusos, időtlen kincseket.
Helyszín: 1072 Budapest, Kauzál tér 21.
Nyitvatartás: vasárnap 8:00–16:00.
A Lőrinci Bolhapiac Budapest 18. kerületének egyik népszerű használtcikk-piaca. Régi bútorok, játékok, könyvek, ruhák és apró antik kincsek sora várja a látogatókat. A standok között böngészve mindig akad valami különleges vagy nosztalgikus darab.
Helyszín: 1183 Budapest, Regény utca.
Nyitvatartás: kedd-vasárnap 6:00–14:00
