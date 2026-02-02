Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Filléres kincsek és retró varázs – 5 Budapesti bolhapiac, ahol egyedi darabokra lelhetsz

Filléres kincsek és retro varázs – 5 Budapesti bolhapiac, ahol egyedi darabokra lelhetsz

bolhapiac
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 11:15
Budapestpiaczsibvásár
Unod a plázákat és a sablonos vásárlóutcákat? Akkor irány a bolhapiac! Budapest tele van zsibvásárokkal, ahol a retro hangulat és az egyedi darabok garantáltak! Nem utolsó sorban ideális hétvégi program, ha szeretnél igazi kincsekre bukkanni.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Van valami különleges abban, amikor egy régi könyvet, használt ruha‑kincset vagy vintage tárgyat találsz meg egy zsibongó vásárban. A bolhapiac nem csak vásárlás, hanem élmény. Ez nem a fast fashion világa, hanem az egyedi, különleges darabok terepe. Most összegyűjtöttük a top 5 budapesti bolhapiacot, ahova érdemes ellátogatnod.

Egy bolhapiac portékái.
Filléres kincsek és retro varázs – 5 Budapesti bolhapiac, ahol egyedi darabokra lelhetsz.
Fotó: Hajdú Bihari Napló
  • A budapesti bolhapiacok különleges, egyedi kincseket kínálnak.
  • Régi könyvek, vintage ruhák és antik tárgyak várnak felfedezésre.
  • A cikk Budapest top 5 piacát mutatja be a kincsvadászoknak.

Budapesti bolhapiacok – ezeket kár lenne kihagynod, mert igazi kincsek várnak

1. Ecseri Piac – a retró szupermarket

A Nagykőrösi úti Ecseri Piac Budapest klasszikus bolhapiaca. Régi bútorok, retro játékok és antik kacatok sora vár itt baráti áron, amelyek között akár évek óta keresett darabokra is bukkanhatsz. A standok között bolyongva mindig találsz valami meglepetést.

Helyszín: 1194 Budapest, Nagykőrösi út 156.

Nyitvatartás: hétfő-szerda 9:30-14:30, csütörtök 9:00-14:30, péntek 9:30–14:30, szombaton 5:00–14:00, vasárnap 9:00–13:00.  

2. Budai Zsibvásár – hétvégi kincsvadászat zöldövezetben

A Budai Zsibvásár a Budaörsi úti virágpiac helyén működik hétvégente. Itt nem csak retro tárgyakat, festményeket és könyveket találhatsz, hanem olyan apróságokat is, amelyekbe rögtön beleszeretsz. Alkudj bátran, hiszen ez is a piacozás része.

Helyszín: 1112 Budapest, Budaörsi út 172-178.

Nyitvatartás: szombat és vasárnap 7:00–14:00.

3. Bakancsos Piac – lomis kincsek és finomságok

A Bakancsos Piac egy nagy, szabadtéri piac, ahol a lomizás felejthetetlen élmény. Régi órák, vinyl lemezek, filmes kellékek, retro cuccok és társasjátékok – itt mindig találsz valami érdekeset. A helyszínen büfék is vannak, így egy kis nasival a kezedben még tovább élvezheted a bóklászást.

Helyszín: 1173 Budapest, Madárdomb köz.

Nyitvatartás: szombat és vasárnap 5:00–14:00.

Egy férfi bakelitlemezeket nézeget a bolhapiacon.
A bolhapiacokon akár régi bakelitlemezeket is beszerezhetsz, zenerajongóknak kötelező!
Fotó: 123RF

4. Antik Placc – vasárnapi vintage dizájn

Nincs még vasárnapi programod? Akkor irány a belváros szívében található hangulatos kis bolhapiac, az Antik Placc. Klasszikus vintage ruhák, bútorok, porcelánok és egyedi lakberendezési darabok várnak itt – ez a hely azoknak való, akik vadásszák a stílusos, időtlen kincseket.

Helyszín: 1072 Budapest, Kauzál tér 21.

Nyitvatartás: vasárnap 8:00–16:00.

5. Lőrinci Bolhapiac – a kincskeresők paradicsoma

A Lőrinci Bolhapiac Budapest 18. kerületének egyik népszerű használtcikk-piaca. Régi bútorok, játékok, könyvek, ruhák és apró antik kincsek sora várja a látogatókat. A standok között böngészve mindig akad valami különleges vagy nosztalgikus darab.

Helyszín: 1183 Budapest, Regény utca.

Nyitvatartás: kedd-vasárnap 6:00–14:00  

Bors-tippek a tökéletes piacnaphoz:

  • Érdemes reggel érkezni, mert a legjobb kincsek gyorsan gazdára találnak
  • Mindig legyen nálad aprópénz, az alkudozás a piacok természetes része
  • Nézz alaposan körül, mert gyakran a legváratlanabb helyeken bukkannak elő a legjobb darabok

Az alábbi videóból megismerheted az ecseri piac hangulatát:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu