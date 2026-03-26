A vidornyafoki vérszilvafa sor szintén tökéletes tavaszi úti cél.

Tavaszi bakancslista – A leglátványosabb hazai vérszilvafasorok, ahol neked is szelfizned kell

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 09:45
A tavaszi természet újjászületése minden évben tartogat olyan látványosságokat, amelyek miatt érdemes útra kelni az ország különböző pontjaira. Ilyenkor az egyik legnépszerűbb célpont a virágzó vérszilvafa, amelynek rózsaszínbe borult sorai önálló turisztikai nevezetességek az ország különböző pontjain.
A vérszilvafa (Prunus cerasifera var. Pissardii) a rózsafélék családjába tartozó cseresznyeszilva egyik legismertebb díszváltozata. Ez a lombhullató növény eredetileg Elő-Ázsiából származik, de a XIX. század vége óta Európa-szerte elterjedt parkfa. Különlegessége, hogy sötétvörös, bordó levelei már a kihajtáskor feltűnőek, így a virágzási időszakon kívül is díszíti a környezetét.

A vérszilvafa látványos virágzása.
Virágzik a vérszilvafa, irány fotózni! Mutatjuk a helyszíneket, ahol festői fasorokra lelsz.
Fotó: Best smile studio /   shutterstock
  • A vérszilvafa sötétvörös leveleivel és rózsaszín virágaival az ország egyik leglátványosabb tavaszi dísznövénye.
  • Gyöngyöstarján és Berkenye ikonikus fasorai minden évben turisták ezreit vonzzák virágzás idején.
  • Az ellenálló fa a városi parkokban és a vidéki utak mentén is jól bírja a hazai éghajlatot.

Hol található Magyarországon virágzó vérszilvafasor?

Tavasszal, általában március végén vagy április elején hozza ötszirmú, halványrózsaszín vagy fehér virágait. A vérszilvafa termése ehető, gömbölyded, színe a sárgától a mélyvörösig terjedhet, íze pedig a lédús szilvára emlékeztet. Ellenálló képessége miatt a városi környezetet és a szárazabb időszakokat is jól viseli, ezért gyakran ültetik sorfaként. A virágzás idején a fák koronája összefüggő rózsaszín felhőnek tűnik, ami miatt az utóbbi években a hazai ökoturizmus és a hobbifotózás egyik központi elemévé vált. A fasorok látványa nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem jelzi a fagyos napok végét és a valódi tavasz beköszöntét is.

Berkenye: a Börzsöny rózsaszín gyöngyszeme

A Nógrád vármegyei Berkenye az egyik legismertebb helyszín, ahol a látogatók a faluba vezető bekötőút mentén csodálhatják meg a virágbaborult fasort. A zsákfalu békés hangulata és a háttérben húzódó hegycsúcsok látványa különleges keretet ad a virágzásnak, amely április elején éri el csúcspontját.

Gyöngyöstarján: fasor a Mátra lábánál

Heves vármegyében, a Mátra déli lankáinál található Gyöngyöstarján, ahol a településre bevezető út mentén több száz méter hosszan sorakoznak a virágzó fák. Ez a szakasz az ország egyik legtöbbet fotózott útvonala tavasszal, mivel a szabályos elrendezés és a fák kora miatt a lombok szinte összeérnek az út felett.

Vindornyafok: Zala vármegye rejtett kincse

A Keszthelyi-hegység szomszédságában fekvő Vindornyafok határában is lenyűgöző látványt nyújt a rózsaszínbe borult táj. Az itteni fasor a helyi közösség büszkesége, és a Balaton közelsége miatt kiváló kiegészítő programja lehet egy tavaszi észak-balatoni kirándulásnak.

Csabacsűd: alföldi virágpompát kínál a település

Az Alföld szívében, Szarvas közelében fekvő Csabacsűd is büszkélkedhet saját vérszilvafasorral, amely a település belterületén található. A Körös-vidék látogatói számára ez a helyszín könnyen elérhető, és a virágzás idején videókban is gyakran megörökített, látványos turisztikai célpont.

Budapest: városi virágzás a panelházak között

A fővárosban sem kell lemondani az élményről, hiszen a XIV. kerületben, az Örs vezér tere és a Pillangó utca közötti területen is számos példány virágzik. A városi környezetben a betonépületek szürkeségét hatásosan törik meg a rózsaszín virágok, lehetőséget adva a budapestieknek a gyors kikapcsolódásra.

vérszilvafasor a magasból Berkenye mellett
A berkenyei vérszilvafa sor a magasból: valóban lenyűgöző látványt nyújt.
Fotó: Airpixel - Drone imagery /   shutterstock

Praktikus tanácsok az utazáshoz

Mivel a virágzási időszak az időjárástól függően rövid, általában mindössze két hétig tart, érdemes figyelemmel kísérni a helyi közösségi csoportokat az indulás előtt. A legtöbb helyszín ingyenesen látogatható, azonban fontos a környezet védelme: a fák ágait ne törjük le, és ügyeljünk a tisztaságra a látogatás során. A reggeli vagy a késő délutáni órák a legalkalmasabbak a fotózáshoz a fényviszonyok és a kisebb tömeg miatt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
