Tavaszi bakancslista – A leglátványosabb hazai vérszilvafasorok, ahol neked is szelfizned kell

A vérszilvafa (Prunus cerasifera var. Pissardii) a rózsafélék családjába tartozó cseresznyeszilva egyik legismertebb díszváltozata. Ez a lombhullató növény eredetileg Elő-Ázsiából származik, de a XIX. század vége óta Európa-szerte elterjedt parkfa. Különlegessége, hogy sötétvörös, bordó levelei már a kihajtáskor feltűnőek, így a virágzási időszakon kívül is díszíti a környezetét.
Tavasszal, általában március végén vagy április elején hozza ötszirmú, halványrózsaszín vagy fehér virágait. A vérszilvafa termése ehető, gömbölyded, színe a sárgától a mélyvörösig terjedhet, íze pedig a lédús szilvára emlékeztet. Ellenálló képessége miatt a városi környezetet és a szárazabb időszakokat is jól viseli, ezért gyakran ültetik sorfaként. A virágzás idején a fák koronája összefüggő rózsaszín felhőnek tűnik, ami miatt az utóbbi években a hazai ökoturizmus és a hobbifotózás egyik központi elemévé vált. A fasorok látványa nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem jelzi a fagyos napok végét és a valódi tavasz beköszöntét is.
A Nógrád vármegyei Berkenye az egyik legismertebb helyszín, ahol a látogatók a faluba vezető bekötőút mentén csodálhatják meg a virágbaborult fasort. A zsákfalu békés hangulata és a háttérben húzódó hegycsúcsok látványa különleges keretet ad a virágzásnak, amely április elején éri el csúcspontját.
Heves vármegyében, a Mátra déli lankáinál található Gyöngyöstarján, ahol a településre bevezető út mentén több száz méter hosszan sorakoznak a virágzó fák. Ez a szakasz az ország egyik legtöbbet fotózott útvonala tavasszal, mivel a szabályos elrendezés és a fák kora miatt a lombok szinte összeérnek az út felett.
A Keszthelyi-hegység szomszédságában fekvő Vindornyafok határában is lenyűgöző látványt nyújt a rózsaszínbe borult táj. Az itteni fasor a helyi közösség büszkesége, és a Balaton közelsége miatt kiváló kiegészítő programja lehet egy tavaszi észak-balatoni kirándulásnak.
Az Alföld szívében, Szarvas közelében fekvő Csabacsűd is büszkélkedhet saját vérszilvafasorral, amely a település belterületén található. A Körös-vidék látogatói számára ez a helyszín könnyen elérhető, és a virágzás idején videókban is gyakran megörökített, látványos turisztikai célpont.
A fővárosban sem kell lemondani az élményről, hiszen a XIV. kerületben, az Örs vezér tere és a Pillangó utca közötti területen is számos példány virágzik. A városi környezetben a betonépületek szürkeségét hatásosan törik meg a rózsaszín virágok, lehetőséget adva a budapestieknek a gyors kikapcsolódásra.
Mivel a virágzási időszak az időjárástól függően rövid, általában mindössze két hétig tart, érdemes figyelemmel kísérni a helyi közösségi csoportokat az indulás előtt. A legtöbb helyszín ingyenesen látogatható, azonban fontos a környezet védelme: a fák ágait ne törjük le, és ügyeljünk a tisztaságra a látogatás során. A reggeli vagy a késő délutáni órák a legalkalmasabbak a fotózáshoz a fényviszonyok és a kisebb tömeg miatt.
