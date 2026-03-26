Tavaszi bakancslista – A leglátványosabb hazai vérszilvafasorok, ahol neked is szelfizned kell

A vérszilvafa (Prunus cerasifera var. Pissardii) a rózsafélék családjába tartozó cseresznyeszilva egyik legismertebb díszváltozata. Ez a lombhullató növény eredetileg Elő-Ázsiából származik, de a XIX. század vége óta Európa-szerte elterjedt parkfa. Különlegessége, hogy sötétvörös, bordó levelei már a kihajtáskor feltűnőek, így a virágzási időszakon kívül is díszíti a környezetét.

Virágzik a vérszilvafa, irány fotózni! Mutatjuk a helyszíneket, ahol festői fasorokra lelsz.

Fotó: Best smile studio / shutterstock

Hol található Magyarországon virágzó vérszilvafasor?

Tavasszal, általában március végén vagy április elején hozza ötszirmú, halványrózsaszín vagy fehér virágait. A vérszilvafa termése ehető, gömbölyded, színe a sárgától a mélyvörösig terjedhet, íze pedig a lédús szilvára emlékeztet. Ellenálló képessége miatt a városi környezetet és a szárazabb időszakokat is jól viseli, ezért gyakran ültetik sorfaként. A virágzás idején a fák koronája összefüggő rózsaszín felhőnek tűnik, ami miatt az utóbbi években a hazai ökoturizmus és a hobbifotózás egyik központi elemévé vált. A fasorok látványa nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem jelzi a fagyos napok végét és a valódi tavasz beköszöntét is.

Berkenye: a Börzsöny rózsaszín gyöngyszeme

A Nógrád vármegyei Berkenye az egyik legismertebb helyszín, ahol a látogatók a faluba vezető bekötőút mentén csodálhatják meg a virágbaborult fasort. A zsákfalu békés hangulata és a háttérben húzódó hegycsúcsok látványa különleges keretet ad a virágzásnak, amely április elején éri el csúcspontját.

Gyöngyöstarján: fasor a Mátra lábánál

Heves vármegyében, a Mátra déli lankáinál található Gyöngyöstarján, ahol a településre bevezető út mentén több száz méter hosszan sorakoznak a virágzó fák. Ez a szakasz az ország egyik legtöbbet fotózott útvonala tavasszal, mivel a szabályos elrendezés és a fák kora miatt a lombok szinte összeérnek az út felett.