Ezek Magyarország legjobb fényparkjai

Lépj be a fantázia birodalmába – Ezek Magyarország legmenőbb fényparkjai, amiket a kicsik is imádni fognak

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 11:45
programajánlófénypark
Amikor beköszöntenek a hűvös, borongós, rövid napok, a legtöbben elő sem bújnának tavaszig. Pedig ilyenkor is akadnak szuper programok, például a téli estéket meleg fényükkel bevilágító, hangulatos fényparkok.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Sokan utálják az őszi, téli napokat, a korai sötétedést, a hideget, a borongós időjárást, pedig ez az időszak is tartogat szívmelengető, csodás élményeket, izgalmas programokat. A többi között ilyenek a fényparkok, a különböző fényinstallációkra épített látványosságok, melyek kicsiknek, nagyoknak egyaránt emlékezetes élményeket kínálnak. 

nyitnak az ország legkedveltebb fényparkjai
Elképesztő fényistallációkkal nyitnak idén is az ország fényparkjai.
Fotó: Ruprech Judit /  MTI

Kis magyar fénypark-körkép Budapesttől Pécsig

A sötétben felragyogó fényattrakciók, a fényárban pompázó fák, fényalagutak, az irizálóan ragyogó ezernyi ledek, a sötét háttér előtt tündöklő fényszobrok olyan hangulatot keltenek, mintha csak egy pompázatos mesekönyv lapjaira csöppentünk volna. 

Alábbi cikkünkben az öt legizgalmasabb hazai fényparkot mutatjuk be.

Lumina Park, Palatinus strand

Budapest egyik legkedveltebb és legnagyobb fényparkja a margitszigeti Palatinus strandon kapott helyet, immár harmadik alkalommal. Idén olyan meseszereplőkkel, filmhősökkel találkozhatnak a látogatók, mint Aliz csodaországban, Pocahontas, Tarzan, vagy a Jégvarázs hősei. A több mint 200 mesés installáció, és a hozzájuk kapcsolódó zenei aláfestés egy felejtethetetlen filmfesztivál hangulatát vetítik elénk. 

a margitszigeti Lumina Park az egyik legkedveltebb hazai fénypark
A Palatinus strandon megnyílt Lumina Park igazi mesebeli utazást kínál.
Fotó: Balogh Zoltán /  MTI

A Lumina Park QR-kódok segítségével játszható, 2 nehézségi szintű interaktív játékot is kínál a kilátogatók számára, akik így játékos formában teleportálhatják magukat Aliz csodaországába. 

A budapesti Lumina Park 2025. október 22-től 2026. március 1-ig tart nyitva. 

Garden of Lights, Fűvészkert 

A legendás Fűvészkert már önmagában is egy mesés helyszín, de ezen az őszön, télen kétszeresen is az. Idén Sohaország díszletei elevenednek meg a dúsan burjánzó növényzet között, itt Pán Péter, ott Csingiling bújik meg. A mese szereplői interaktív játékok, hangjátékok, multimédiás elemek segítségével elevenednek meg a kis látogatók legnagyobb örömére. 

a Füvészkertben is nyílt egy fővárosi fénypark
A Füvészkertben irizálóan ragyogó fényalagutak is várják a látogatókat.
Fotó: Kiss Gábor /  MTI

A fényfüggönyként tündöklő fák előtt mesejelenetek, fotó-spotok, fényattrakciók teszik teljessé az élményt. 

A budapesti Garden of Lights 2025. október 18-tól 2026. február 15-ig tart nyitva. 

Fények Elvarázsolt Erdeje, Pécs

A csodálatos pécsi Zsolnay Negyed is fényben úszó mesebirodalommá változik ebben az őszi/téli szezonban. A fényligetben, lenyűgöző fényalagutakban napnyugta után a természet és a fantázia világa elevenedik meg: állatok, növények és mesebeli lények láthatók teljes fényes pompájukban. 

A Pécsett első alkalommal látható fényerdő tündérei, mesefigurái videóvetítésekkel is várják az érdeklődőket.

A pécsi fénypark is lenyűgöző
Egy megelevenedett mesekönyv lapjai nyílnak meg az ember előtt a pécsi Zsolnay Negyed "Fények Elvarázsolt Erdejében".
Fotó: Ruprech Judit /  MTI

A pécsi elvarázsolt fényerdő 2025. október 24-től 2026. február 1-jéig látható.

Erzsébet királyné fénykertje, Gödöllő

A Gödöllői Királyi Kastélyban igazi időutazásban lehet részük mindazoknak, akik Erzsébet királyné kedvenc kastélyába látogatnak. A királyné fénykertje Sisi korába repít vissza, ahol négy téma köré csoportosulnak a fényszobrok: a zene, a gyermekek, a barokk és Sisi kertje. 

Az idei év különleges attrakciója egy óriáskerék, amelyről lenyűgöző látvány nyílik a fényárban úszó kastélyra és a kertre.

a gödöllői fénypark Erzsébet királyné korát idézi meg hangulatában
A gödöllői Királyi Kastély fényparkja Sissi idejébe repíti vissza a látogatókat.
Fotó: Komka Péter /  MTI

A gödöllői fénypark 2025. október 24-től 2026. február 01-jéig tart nyitva.

Form in Flux - Patterns of Consciousness, Cinema Mystica

Végezetül egy elképesztő varázsvilág, ami elsősorban a felnőtteknek szól. A budapesti Párisi Udvarban található helyszínen a fény és a varázslat állnak a középpontban, ahol a geometrikus, szimmetrikus struktúrák, a különleges fényinstallációk és lüktető formák a kozmikus rend irányába törekednek. 

A Párisi Udvar Cinema Mystica kiállítása inkább a felnőttek érdeklődésére tart számot
Egy felnőtteknek szóló fényinstalláció: a Párisi Udvarban helyet kapó Cinema Mystica kiállításán.
Fotó: Mohai Balázs /  MTI

Az interaktív installációkról 26 művész 10 teremben, 1000 négyzetméteren, több mint 100 projektor segítségével gondoskodik. 

Ilyen volt a tavalyi gödöllői fénypark:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
