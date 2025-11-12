Lépj be a fantázia birodalmába – Ezek Magyarország legmenőbb fényparkjai, amiket a kicsik is imádni fognak

Sokan utálják az őszi, téli napokat, a korai sötétedést, a hideget, a borongós időjárást, pedig ez az időszak is tartogat szívmelengető, csodás élményeket, izgalmas programokat. A többi között ilyenek a fényparkok, a különböző fényinstallációkra épített látványosságok, melyek kicsiknek, nagyoknak egyaránt emlékezetes élményeket kínálnak.
A sötétben felragyogó fényattrakciók, a fényárban pompázó fák, fényalagutak, az irizálóan ragyogó ezernyi ledek, a sötét háttér előtt tündöklő fényszobrok olyan hangulatot keltenek, mintha csak egy pompázatos mesekönyv lapjaira csöppentünk volna.
Alábbi cikkünkben az öt legizgalmasabb hazai fényparkot mutatjuk be.
Budapest egyik legkedveltebb és legnagyobb fényparkja a margitszigeti Palatinus strandon kapott helyet, immár harmadik alkalommal. Idén olyan meseszereplőkkel, filmhősökkel találkozhatnak a látogatók, mint Aliz csodaországban, Pocahontas, Tarzan, vagy a Jégvarázs hősei. A több mint 200 mesés installáció, és a hozzájuk kapcsolódó zenei aláfestés egy felejtethetetlen filmfesztivál hangulatát vetítik elénk.
A Lumina Park QR-kódok segítségével játszható, 2 nehézségi szintű interaktív játékot is kínál a kilátogatók számára, akik így játékos formában teleportálhatják magukat Aliz csodaországába.
A budapesti Lumina Park 2025. október 22-től 2026. március 1-ig tart nyitva.
A legendás Fűvészkert már önmagában is egy mesés helyszín, de ezen az őszön, télen kétszeresen is az. Idén Sohaország díszletei elevenednek meg a dúsan burjánzó növényzet között, itt Pán Péter, ott Csingiling bújik meg. A mese szereplői interaktív játékok, hangjátékok, multimédiás elemek segítségével elevenednek meg a kis látogatók legnagyobb örömére.
A fényfüggönyként tündöklő fák előtt mesejelenetek, fotó-spotok, fényattrakciók teszik teljessé az élményt.
A budapesti Garden of Lights 2025. október 18-tól 2026. február 15-ig tart nyitva.
A csodálatos pécsi Zsolnay Negyed is fényben úszó mesebirodalommá változik ebben az őszi/téli szezonban. A fényligetben, lenyűgöző fényalagutakban napnyugta után a természet és a fantázia világa elevenedik meg: állatok, növények és mesebeli lények láthatók teljes fényes pompájukban.
A Pécsett első alkalommal látható fényerdő tündérei, mesefigurái videóvetítésekkel is várják az érdeklődőket.
A pécsi elvarázsolt fényerdő 2025. október 24-től 2026. február 1-jéig látható.
A Gödöllői Királyi Kastélyban igazi időutazásban lehet részük mindazoknak, akik Erzsébet királyné kedvenc kastélyába látogatnak. A királyné fénykertje Sisi korába repít vissza, ahol négy téma köré csoportosulnak a fényszobrok: a zene, a gyermekek, a barokk és Sisi kertje.
Az idei év különleges attrakciója egy óriáskerék, amelyről lenyűgöző látvány nyílik a fényárban úszó kastélyra és a kertre.
A gödöllői fénypark 2025. október 24-től 2026. február 01-jéig tart nyitva.
Végezetül egy elképesztő varázsvilág, ami elsősorban a felnőtteknek szól. A budapesti Párisi Udvarban található helyszínen a fény és a varázslat állnak a középpontban, ahol a geometrikus, szimmetrikus struktúrák, a különleges fényinstallációk és lüktető formák a kozmikus rend irányába törekednek.
Az interaktív installációkról 26 művész 10 teremben, 1000 négyzetméteren, több mint 100 projektor segítségével gondoskodik.
Ilyen volt a tavalyi gödöllői fénypark:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.