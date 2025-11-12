Lépj be a fantázia birodalmába – Ezek Magyarország legmenőbb fényparkjai, amiket a kicsik is imádni fognak

Sokan utálják az őszi, téli napokat, a korai sötétedést, a hideget, a borongós időjárást, pedig ez az időszak is tartogat szívmelengető, csodás élményeket, izgalmas programokat. A többi között ilyenek a fényparkok, a különböző fényinstallációkra épített látványosságok, melyek kicsiknek, nagyoknak egyaránt emlékezetes élményeket kínálnak.

Elképesztő fényistallációkkal nyitnak idén is az ország fényparkjai.

Fotó: Ruprech Judit / MTI

Kis magyar fénypark-körkép Budapesttől Pécsig

A sötétben felragyogó fényattrakciók, a fényárban pompázó fák, fényalagutak, az irizálóan ragyogó ezernyi ledek, a sötét háttér előtt tündöklő fényszobrok olyan hangulatot keltenek, mintha csak egy pompázatos mesekönyv lapjaira csöppentünk volna.

Alábbi cikkünkben az öt legizgalmasabb hazai fényparkot mutatjuk be.

Lumina Park, Palatinus strand

Budapest egyik legkedveltebb és legnagyobb fényparkja a margitszigeti Palatinus strandon kapott helyet, immár harmadik alkalommal. Idén olyan meseszereplőkkel, filmhősökkel találkozhatnak a látogatók, mint Aliz csodaországban, Pocahontas, Tarzan, vagy a Jégvarázs hősei. A több mint 200 mesés installáció, és a hozzájuk kapcsolódó zenei aláfestés egy felejtethetetlen filmfesztivál hangulatát vetítik elénk.

A Palatinus strandon megnyílt Lumina Park igazi mesebeli utazást kínál.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A Lumina Park QR-kódok segítségével játszható, 2 nehézségi szintű interaktív játékot is kínál a kilátogatók számára, akik így játékos formában teleportálhatják magukat Aliz csodaországába.

A budapesti Lumina Park 2025. október 22-től 2026. március 1-ig tart nyitva.

Garden of Lights, Fűvészkert

A legendás Fűvészkert már önmagában is egy mesés helyszín, de ezen az őszön, télen kétszeresen is az. Idén Sohaország díszletei elevenednek meg a dúsan burjánzó növényzet között, itt Pán Péter, ott Csingiling bújik meg. A mese szereplői interaktív játékok, hangjátékok, multimédiás elemek segítségével elevenednek meg a kis látogatók legnagyobb örömére.

A Füvészkertben irizálóan ragyogó fényalagutak is várják a látogatókat.

Fotó: Kiss Gábor / MTI

A fényfüggönyként tündöklő fák előtt mesejelenetek, fotó-spotok, fényattrakciók teszik teljessé az élményt.

A budapesti Garden of Lights 2025. október 18-tól 2026. február 15-ig tart nyitva.

Fények Elvarázsolt Erdeje, Pécs

A csodálatos pécsi Zsolnay Negyed is fényben úszó mesebirodalommá változik ebben az őszi/téli szezonban. A fényligetben, lenyűgöző fényalagutakban napnyugta után a természet és a fantázia világa elevenedik meg: állatok, növények és mesebeli lények láthatók teljes fényes pompájukban.