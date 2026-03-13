Új korszak kezdődik: ekkor látogatható a felújított Citadella! - Galéria

Hosszú évek felújítása után újra megnyitja kapuit a látogatók előtt Budapest egyik legismertebb történelmi látványossága, a Citadella. A Gellért-hegy tetején álló erődítmény március 28-án fogadja ismét a látogatókat.
Az erődítmény, amely 2014 óta zárva tartott a nagyközönség előtt, március 28-án nyitja meg kapuit. A látogatók számára a legszembetűnőbb változás a hatalmas zöldfelület-bővítés lesz: hiszen a zöldfelület mérete a korábbihoz képest mintegy másfélszeresére nő, a falakon belül pedig egy több mint 6000 négyzetméteres közpark jön létre.
Ráadásul a Citadella zártsága is megszűnik, ugyanis a falak megnyitásával átjárhatóvá vált. Aminek hatására a külső területeken is új sétányok és pihenőzónák várják a látogatókat, akiknek kényelmét az alábbi fejlesztések szolgálják még:
A hosszú évek óta elzárt és leromlott állapotú Citadella és a Szabadság-szobor megújításával sok évtizedes adósságot törlesztünk
– közölte a Várkapitányság Nonprofit Zrt. a sajtóközleményükben.
A hivatalos megnyitót követően, március 29. és 31. között különleges programokkal várják az érdeklődőket. Ingyenesen, de előzetes regisztrációhoz kötötten tekinthető meg „A Szabadság Bástyája” című interaktív kiállítás is. A regisztrációhoz és a pontos részletekhez érdemes felkeresni a citadella.hu oldalt.
