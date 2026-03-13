Új korszak kezdődik: ekkor látogatható a felújított Citadella! - Galéria

Hosszú évek felújítása után újra megnyitja kapuit a látogatók előtt Budapest egyik legismertebb történelmi látványossága, a Citadella. A Gellért-hegy tetején álló erődítmény március 28-án fogadja ismét a látogatókat.

Budapest egyik legfontosabb jelképe, a Citadella végre visszakerül a látogatókhoz / Fotó: Nemzeti Hauszmann Program Facebook Oldala

A Citadella élettel teli közpark lesz Az erődítmény, amely 2014 óta zárva tartott a nagyközönség előtt, március 28-án nyitja meg kapuit. A látogatók számára a legszembetűnőbb változás a hatalmas zöldfelület-bővítés lesz: hiszen a zöldfelület mérete a korábbihoz képest mintegy másfélszeresére nő, a falakon belül pedig egy több mint 6000 négyzetméteres közpark jön létre.

Ráadásul a Citadella zártsága is megszűnik, ugyanis a falak megnyitásával átjárhatóvá vált. Aminek hatására a külső területeken is új sétányok és pihenőzónák várják a látogatókat, akiknek kényelmét az alábbi fejlesztések szolgálják még:

Új kilátópontok, köztük a Tetőkert 360 és a Rondella terasz , amelyekről pedig körpanorámában csodálhatják meg a látogatók Budapestet, a Dunát, a hidakat és a történelmi belvárost.

, amelyekről pedig körpanorámában csodálhatják meg a látogatók Budapestet, a Dunát, a hidakat és a történelmi belvárost. Az egyik leglátványosabb újdonság egy üvegből készült közlekedő híd , amely különleges építészeti megoldásnak számít.

, amely különleges építészeti megoldásnak számít. Fontos új elem a keleti oldalon kialakított lépcsősor , amely közvetlen kapcsolatot teremt a Szabadság-szobor felől érkezők számára az erőd belső udvarával és a közparkkal.

, amely közvetlen kapcsolatot teremt a Szabadság-szobor felől érkezők számára az erőd belső udvarával és a közparkkal. A Citadella új szolgáltatásokkal is gazdagodott: fagylaltozó és kávézó, valamint ajándékbolt is várja a látogatókat.

A hosszú évek óta elzárt és leromlott állapotú Citadella és a Szabadság-szobor megújításával sok évtizedes adósságot törlesztünk

– közölte a Várkapitányság Nonprofit Zrt. a sajtóközleményükben.