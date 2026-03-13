BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Krisztián, Ajtony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Új korszak kezdődik: ekkor látogatható a felújított Citadella! - Galéria

citadella
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 10:30
Gellért-hegylátogatókmegnyitómárcius
Március 28-án megnyitja kapuit a teljesen újjászületett Citadella, ahol interaktív kiállítás is várja majd az érdeklődőket. Íme, milyen a megújult Citadella.

Hosszú évek felújítása után újra megnyitja kapuit a látogatók előtt Budapest egyik legismertebb történelmi látványossága, a Citadella. A Gellért-hegy tetején álló erődítmény március 28-án fogadja ismét a látogatókat.

Citadella látványterve
Budapest egyik legfontosabb jelképe, a Citadella végre visszakerül a látogatókhoz / Fotó: Nemzeti Hauszmann Program Facebook Oldala

A Citadella élettel teli közpark lesz

Az erődítmény, amely 2014 óta zárva tartott a nagyközönség előtt, március 28-án nyitja meg kapuit. A látogatók számára a legszembetűnőbb változás a hatalmas zöldfelület-bővítés lesz: hiszen a zöldfelület mérete a korábbihoz képest mintegy másfélszeresére nő, a falakon belül pedig egy több mint 6000 négyzetméteres közpark jön létre. 

Ráadásul a Citadella zártsága is megszűnik, ugyanis a falak megnyitásával átjárhatóvá vált. Aminek hatására a külső területeken is új sétányok és pihenőzónák várják a látogatókat, akiknek kényelmét az alábbi fejlesztések szolgálják még: 

  • Új kilátópontok, köztük a Tetőkert 360 és a Rondella terasz, amelyekről pedig körpanorámában csodálhatják meg a látogatók Budapestet, a Dunát, a hidakat és a történelmi belvárost
  • Az egyik leglátványosabb újdonság egy üvegből készült közlekedő híd, amely különleges építészeti megoldásnak számít. 
  • Fontos új elem a keleti oldalon kialakított lépcsősor, amely közvetlen kapcsolatot teremt a Szabadság-szobor felől érkezők számára az erőd belső udvarával és a közparkkal. 
  • A Citadella új szolgáltatásokkal is gazdagodott: fagylaltozó és kávézó, valamint ajándékbolt is várja a látogatókat.

A hosszú évek óta elzárt és leromlott állapotú Citadella és a Szabadság-szobor megújításával sok évtizedes adósságot törlesztünk

– közölte a Várkapitányság Nonprofit Zrt. a sajtóközleményükben.

 

Ünnepi nyitóhétvége: 3 napon keresztül tart majd

A hivatalos megnyitót követően, március 29. és 31. között különleges programokkal várják az érdeklődőket. Ingyenesen, de előzetes regisztrációhoz kötötten tekinthető meg „A Szabadság Bástyája” című interaktív kiállítás is. A regisztrációhoz és a pontos részletekhez érdemes felkeresni a citadella.hu oldalt. 

Galéria: 

20250714 Budapest Megújuló Citadella sajtóbejárása. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20250714 Budapest Megújuló Citadella sajtóbejárása. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
20250714 Budapest Citadella építkezésének sajtóbejárása, Taraczky Dániel a fejlesztés vezető tervezője és Lánszky Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára vezetésével. foto Tumász Hédi
20250714 Budapest Megújuló Citadella sajtóbejárása. Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks
Galéria: Galéria: így fog kinézni a hamarosan látogatható Citadella!
1/11
A Citadella újra megnyílik a nagyközönség előtt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu