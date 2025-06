A Balaton örök dilemmája: északi vagy déli part? Mi segítünk a választásban!

A Balaton évről évre nyaralók ezreit vonzza, miközben hatalmas vitákat tud gerjeszteni az északi és déli part rajongói között, hogy melyik a jobb. Mi úgy véljük, hogy mindkettőnek van előnye és hátránya, ezért összegyűjtöttük azokat a szempontokat, amelyeket érdemes szem előtt tartani, mielőtt lefoglalnád a szállásodat.

Magyar tenger: Neked melyik a kedvenc helyed a Balatonnál? / Fotó: Bodnár Boglárka



A Balaton északi vagy déli partja?

1. Strandok a Balaton partján

A déli és északi strandok közötti szembeötlő különbség, hogy a déli részen nagy eséllyel sokkal többet kell sétálnod a mélyebb részig, mint az északin. Amennyiben nem szereted a sekély, néhol térdig érő vizet és szeretnél jókat úszni, akkor irány az északi oldal. A déli part fokozatosan mélyülő vize pedig azok számára lehet tökéletes opció, akik kisgyerekkel utaznak vagy szívesen üldögélnek a kellemes hőmérsékletű, sekély vízben.

2. Települések a Balaton körül

Az északi part üdülőhelyei összességében csendesebbek, a déli parton ugyanis számos szórakozóhely található, például Siófokon. Ennek ellenére a déli parton is rálelhetsz olyan településekre, amelyek csendesebbek, mint például Balatonmáriafürdő. Tartsd azonban szem előtt, hogy inkább pihenésre és nyugalomra vágynál vagy pezsgésre és nyüzsgő éjszakai életre.

3. Gyönyörű naplemente vagy a tóra nyíló meseszép kilátás

Amennyiben szemkápráztató naplementére vágysz, válaszd a déli partot, ugyanis a nyári estéken páratlan látványban lehet részed, hiszen a vörös égitest arannyá festi a vizet, majd elbújik a túlpart dombjai mögött. Azonban, ha a magasból Balatonra nyíló panorámában gyönyörködnél, egyértelműen az északi oldal mellett tedd le a voksodat. Itt számos különleges borozót is találsz, ami az egyedi ízek mellett, festői kilátással is kecsegtet.

4. Gasztronómia a Balaton körül

Ahogy az előbb is említettük, a bort és a természeti adottságokat illetően az északi part viszi a pálmát. A hatalmas kánikulában pedig mi esne jobban egy finom, hűsítő bornál? A vidék ugyanis számos vendéglátóhelyet kínál, ahol egy fárasztó túrázást követően vagy egy strandolós nap után kicsit megpihenhetsz, a finom ízek mellett pedig a csodálatos panorámát is élvezheted. Badacsonyban, Csopakon és Balatonfüreden például lehetőséged nyílik borkóstolásra és pincelátogatásra is. Ezzel szemben a déli oldalon több, közvetlenül a Balaton partján elhelyezkedő étteremre bukkanhatsz, ami egyedi atmoszférát kölcsönöz a helynek. Végül, de nem utolsó sorban mindkét részen találhatsz isteni édességeket és különleges fagylaltokat kínáló cukrászdákat.

Így válassz a Balaton északi és déli partja között

Az érvnek és ellenérvek alapján tehát egyértelmű, hogy az északi és a déli partnak is megvan a maga előnye és hátránya. Továbbá nagyon fontos szem előtt tartani azt, hogy te milyen nyaralásra vágysz. Amennyiben a társaság véleménye nagyon eltérő, próbáljatok közösen találni egy köztes megoldást, hogy mindenkinek felejthetetlen vakációban legyen része. Gondoljátok át, hogy éjszakai baglyok vagytok vagy inkább nyugalomra és pihenésre vágytok, valamint, hogy szívesebben lubickolnátok vagy az úszók táborát erősítitek.

Az alábbi videó a Balaton csodálatos vidékét mutatja be madártávlatból: