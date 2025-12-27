Téli program gyerekekkel: 5 akvárium, ahol testközelből láthatsz cápákat és különleges halakat

Ha odakint repkednek a mínuszok, felüdülés bemenni egy trópusi hangulatot idéző, halakkal teli vízi állatkertbe, ahol számos élmény csalogatja a látogatókat, köztük látványetetések és interaktív programok. Összeállításunkban összesen öt akváriumot gyűjtöttünk össze, ahol cápákat, rájákat és színes halakat csodálhatsz meg. Ha téli programot keresel a családdal, ezeken a helyeken igazán különleges élményben lesz részetek!
Egy akváriumban mindig nyár van. Ezekben a létesítményekben látványos módokon mutatják be a színes víz alatti világot, a magyar tavak halaitól a trópusi ritkaságokig. Ráadásul a hideg hónapokban, amikor kevesebb a szabadtéri program, igazi felüdülés egy víz alatti utazás a gyerekekkel. Íme az öt legjobb akvárium hazánkban!
Budapest déli részén, a budatétényi bevásárlóközpontban található Tropicarium az ország legismertebb akváriuma. A 12 méteres látványalagútban homoki tigriscápák, ráják és több ezer színes tengeri hal úszkál felettünk, mintha csak egy víz alatti alagútban járnánk a trópusokon. A gyerekek kedvence a rájasimogató és a trópusi esőerdő, ahol a meleg, párás levegő pillanatok alatt elfeledteti a téli hideget.
A Fővárosi Állat- és Növénykert szívében található Akváriumház a klasszikus állatkerti élményt ötvözi a víz alatti világ felfedezésével. A több mint százéves, gyönyörűen felújított épületben egzotikus halak, tengeri csillagok és koralltelepek várják a látogatókat. A kisebb akváriumokban a gyerekek közelről figyelhetik meg, hogyan úszkálnak a bohóchalak és más, mesékből is ismert tengeri lények. A Pálmaházban krokodilokat, óráskígyókat, gyíkokat csodálhatnak meg a látogatók.
Aki a magyar tavak és folyók élőlényeire kíváncsi, annak a Potoszlón található Tisza-tavi Ökocentrum a legjobb választás. Itt található Közép-Európa legnagyobb édesvízi akváriumrendszere, ahol több mint egymillió liter vízben úszkálnak a Tisza és a Balaton halfajai. A hatalmas üvegfalak mögött testközelből láthatjuk a süllőt, harcsát és csukát, miközben interaktív táblák segítenek megismerni a természet titkait.
A Pécsi Állatkert akvárium-terrárium részlege télen is igazi különlegesség. Az üvegalagútban trópusi halak, kisebb cápák és ráják úsznak el a látogatók felett, míg a terráriumokban kígyók és teknősök leselkednek.
A Balatonfüreden található Bodorka központ a magyar tenger élővilágát mutatja be, illetve az Adria néhány lakóját is megismerhetjük itt. Az akváriumrendszerben pisztrángok, sügérek és compók úsznak, a tengeri élőlények között pedig apró csikóhalak és korallok teszik teljessé az élményt. A beltéri, kellemesen meleg hőmérséklet ideális egy hideg téli napon, a sétányról pedig télen is gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra.
