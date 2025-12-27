Téli program gyerekekkel: 5 akvárium, ahol testközelből láthatsz cápákat és különleges halakat

Összegyűjtöttük a legjobb téli programokat gyerekekkel.

Az akváriumokban látványos módon mutatják be a víz alatti világot.

A hideg hónapokban kevesebb a szabadtéri program, így remek családi program lehet.

Ha odakint repkednek a mínuszok, felüdülés bemenni egy trópusi hangulatot idéző, halakkal teli vízi állatkertbe, ahol számos élmény csalogatja a látogatókat, köztük látványetetések és interaktív programok. Összeállításunkban összesen öt akváriumot gyűjtöttünk össze, ahol cápákat, rájákat és színes halakat csodálhatsz meg. Ha téli programot keresel a családdal, ezeken a helyeken igazán különleges élményben lesz részetek!

Egy cápákat tartó akváriumban töltött téli program igazán különleges élmény lehet gyerekekkel

Fotó: Wavebreak Media LTD / 123RF

Miért a legjobb téli program?

Egy akváriumban mindig nyár van. Ezekben a létesítményekben látványos módokon mutatják be a színes víz alatti világot, a magyar tavak halaitól a trópusi ritkaságokig. Ráadásul a hideg hónapokban, amikor kevesebb a szabadtéri program, igazi felüdülés egy víz alatti utazás a gyerekekkel. Íme az öt legjobb akvárium hazánkban!

1. Tropicarium

Budapest déli részén, a budatétényi bevásárlóközpontban található Tropicarium az ország legismertebb akváriuma. A 12 méteres látványalagútban homoki tigriscápák, ráják és több ezer színes tengeri hal úszkál felettünk, mintha csak egy víz alatti alagútban járnánk a trópusokon. A gyerekek kedvence a rájasimogató és a trópusi esőerdő, ahol a meleg, párás levegő pillanatok alatt elfeledteti a téli hideget.

A budapesti Tropicariumban homoki tigriscápákat láthatunk

Fotó: Czimbal Gyula / MTI

2. Budapesti Állatkert és Akváriumház

A Fővárosi Állat- és Növénykert szívében található Akváriumház a klasszikus állatkerti élményt ötvözi a víz alatti világ felfedezésével. A több mint százéves, gyönyörűen felújított épületben egzotikus halak, tengeri csillagok és koralltelepek várják a látogatókat. A kisebb akváriumokban a gyerekek közelről figyelhetik meg, hogyan úszkálnak a bohóchalak és más, mesékből is ismert tengeri lények. A Pálmaházban krokodilokat, óráskígyókat, gyíkokat csodálhatnak meg a látogatók.

3. Tisza-tavi Ökocentrum

Aki a magyar tavak és folyók élőlényeire kíváncsi, annak a Potoszlón található Tisza-tavi Ökocentrum a legjobb választás. Itt található Közép-Európa legnagyobb édesvízi akváriumrendszere, ahol több mint egymillió liter vízben úszkálnak a Tisza és a Balaton halfajai. A hatalmas üvegfalak mögött testközelből láthatjuk a süllőt, harcsát és csukát, miközben interaktív táblák segítenek megismerni a természet titkait.