"Leírhatatlan, amit érzünk" – könnyfakasztó fordulat: a hároméves Jázmin győzelemre áll a rák ellen

Közösségi összefogás, osztrák protonterápia, súlyos fertőzések és a bizonytalanság hosszú, sötét hónapjai után végre a boldogság könnyei áztatják a léhi család arcát. Jázmin, a csodálatos élni akarással megáldott kislányról érkező legfrissebb hírek minden eddigi fájdalmat és félelmet felülírnak. Megszületett az az eredmény, amelyért egy emberként imádkozott az egész ország. A legutóbbi MRI-felvételek feketén-fehéren igazolják, hogy az immunterápia elérte a célját. A daganat elmeszesedett.

Teljesen elmeszesedett a léhi kislány daganata, Jázmin győzelemre áll a rák ellen

Fotó: olvasói felvétel

Jázmin első győzelme a gyilkos kór felett

Hatalmas az öröm most nálunk, leírhatatlan, amit érzünk

– mesélik a szülők, és a hangjukban végre nem a fojtogató szorongás, hanem a megkönnyebbülés hallatszik. Az elmúlt években a kislány számtalan nehéz kezelésen, megterhelő kemoterápián és külföldi protonterápián esett át, de a mostani az első olyan komplex gyógymód, amely átütő és tartós sikert hozott. Bár az orvosok pontos tájékoztatása szerint a daganatot magát, a kritikus, veszélyes elhelyezkedése miatt nem tudják sebészileg kivenni, de az elmeszesedés a lehető legjobb hírt jelenti. Ez azt igazolja, hogy a tumor teljesen inaktívvá vált, megkövesedett, így már nem növekszik, és nem pusztítja tovább a kislány szervezetét. Ha minden a jelenlegi tervek szerint alakul, idén augusztus végére a család mögött végleg bezárulhatnak a kórházak ajtói, és véget érhetnek a megpróbáltatások.

Folytatódik Jázmin harca

A teljes gyógyulásig vezető út azonban még tart, és Jázminnak egy utolsó, nagy hajrát kell kiviteleznie. Az immunterápiás protokoll ugyanis a biztos siker érdekében rendületlenül folytatódik. A család nem lazíthat, legközelebb most vasárnap indulnak vissza a miskolci kórházba, ahol újabb kéthetes turnusban kapja meg a kislány az életmentő kezeléseket. Az édesanya és Jázmin a kórházi ágyon, míg az édesapa otthon, a négy testvérrel együtt, egymásba kapaszkodva küzdi végig ezt a kritikus időszakot.

A daganat megfékezése után most egy új, rendkívül fontos rehabilitációs harc is kezdődik a család életében. A betegség és a korábbi állapot szövődményeként Jázmin bal lábfeje jelenleg le van bénulva.

Szeretnénk, hogy ezt is hozzák rendbe az orvosok, és Jázmin újra képes legyen önállóan járni

– mondja az édesanya könnyeivel küszködve. A cél most már nem csupán a puszta túlélés, hanem az, hogy a kislány visszakaphassa a szabad, boldog és teljes gyermekkort. Szeretnék, hogy a testvéreivel együtt, a saját lábán futkározva játszhasson otthon, Léhen.