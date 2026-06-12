Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Villő névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Leírhatatlan, amit érzünk" – könnyfakasztó fordulat: a hároméves Jázmin győzelemre áll a rák ellen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors daganat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 19:30
beteg gyerekgyógyulás
Hatalmas az öröm és a megkönnyebbülés Léhen: a legfrissebb MRI-vizsgálat szerint teljes sikerrel járt a kezelés, Jázmin daganata teljesen elmeszesedett.

Közösségi összefogás, osztrák protonterápia, súlyos fertőzések és a bizonytalanság hosszú, sötét hónapjai után végre a boldogság könnyei áztatják a léhi család arcát. Jázmin, a csodálatos élni akarással megáldott kislányról érkező legfrissebb hírek minden eddigi fájdalmat és félelmet felülírnak. Megszületett az az eredmény, amelyért egy emberként imádkozott az egész ország. A legutóbbi MRI-felvételek feketén-fehéren igazolják, hogy az immunterápia elérte a célját. A daganat elmeszesedett.

Jázmin
Teljesen elmeszesedett a léhi kislány daganata, Jázmin győzelemre áll a rák ellen
Fotó: olvasói felvétel

Jázmin első győzelme a gyilkos kór felett

Hatalmas az öröm most nálunk, leírhatatlan, amit érzünk

 – mesélik a szülők, és a hangjukban végre nem a fojtogató szorongás, hanem a megkönnyebbülés hallatszik. Az elmúlt években a kislány számtalan nehéz kezelésen, megterhelő kemoterápián és külföldi protonterápián esett át, de a mostani az első olyan komplex gyógymód, amely átütő és tartós sikert hozott. Bár az orvosok pontos tájékoztatása szerint a daganatot magát, a kritikus, veszélyes elhelyezkedése miatt nem tudják sebészileg kivenni, de az elmeszesedés a lehető legjobb hírt jelenti. Ez azt igazolja, hogy a tumor teljesen inaktívvá vált, megkövesedett, így már nem növekszik, és nem pusztítja tovább a kislány szervezetét. Ha minden a jelenlegi tervek szerint alakul, idén augusztus végére a család mögött végleg bezárulhatnak a kórházak ajtói, és véget érhetnek a megpróbáltatások.

Folytatódik Jázmin harca

A teljes gyógyulásig vezető út azonban még tart, és Jázminnak egy utolsó, nagy hajrát kell kiviteleznie. Az immunterápiás protokoll ugyanis a biztos siker érdekében rendületlenül folytatódik. A család nem lazíthat, legközelebb most vasárnap indulnak vissza a miskolci kórházba, ahol újabb kéthetes turnusban kapja meg a kislány az életmentő kezeléseket. Az édesanya és Jázmin a kórházi ágyon, míg az édesapa otthon, a négy testvérrel együtt, egymásba kapaszkodva küzdi végig ezt a kritikus időszakot.

A daganat megfékezése után most egy új, rendkívül fontos rehabilitációs harc is kezdődik a család életében. A betegség és a korábbi állapot szövődményeként Jázmin bal lábfeje jelenleg le van bénulva. 

Szeretnénk, hogy ezt is hozzák rendbe az orvosok, és Jázmin újra képes legyen önállóan járni

 – mondja az édesanya könnyeivel küszködve. A cél most már nem csupán a puszta túlélés, hanem az, hogy a kislány visszakaphassa a szabad, boldog és teljes gyermekkort. Szeretnék, hogy a testvéreivel együtt, a saját lábán futkározva játszhasson otthon, Léhen.

Az ötgyermekes család mindent feláldozott az elmúlt három évben, a szülők munkája és tartalékai teljesen elfogytak a harcban. Jázmin megindító története a hit, a családi szeretet és a kitartás örök mintapéldája marad mindannyiunk számára.

Ha segíteni szeretnél Jázminnak, ITT tudod felvenni a kapcsolatot a családdal!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu