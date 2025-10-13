Elbújnál kicsit a világ elől? Az Őrség az a hely, ahol végre megpihenhetsz

A nyugati határvidék lankái között megbújó Őrség nem harsány látványosságaival hódítja meg az utazót, hanem csendes erejével, évszázados hagyományaival, és azzal a különös, nyugalmat árasztó hangulattal, ami csak a legősibb kultúrtájak sajátja. Az Őrség nem egy-egy nevezetességgel kínál élményt, hanem mint táj, mint gondolkodásmód, mint életforma. Aki ide látogat, az nem pusztán kirándulni jön – hanem visszatalálni valamihez, amit a hétköznapok zaja elnyomott.

Az Őrség romantikája a Pityerszeri skanzenbe sűrítve, Szalafőn. Az itt látható épületek az Őrség jellegzetes paraszti építészetét tükrözik.

Fotó: Facebook

Az őrállók vidéke: az Őrség

Az Őrség nevében benne rejlik eredete: ez a vidék hajdanán a nyugati határvédelmi rendszer része volt, ahol a király által kiváltságokkal felruházott szabad őrök éltek. Az őrségi falvak nem szorosan egymás mellett alakultak ki, hanem úgy nevezett szeres településszerkezetben: dombtetőkre épült, elszórtan álló házcsoportokból állnak, amelyek máig őrzik a középkori faluformát. Ez a szeres elrendezés – mint Szalafő Pityerszer nevű része – ma már külön is látogatható skanzenként, ahol megismerhetjük az egykori paraszti élet mindennapjait, eszközeit és épületeit.

A szalafői Pityerszeri skanzen egyik bájos parasztháza. Fotó: Botond Horvath

Az Őrség dombos-völgyes vidéke erdőkkel, rétekkel, láprétekkel és kis folyóvölgyekkel tagolt, bővelkedik természeti értékekben. Az Őrségi Nemzeti Park 2002-ben jött létre, de maga a táj már jóval korábban védelmet élvezett – joggal. Az itt élők a természet közelségéhez szoktak: nem kizsigerelik, hanem gondozzák, és együtt élnek vele. Aki a sűrű hétköznapokból szabadulna, annak ez a hely valódi gyógyír.

Mit érdemes megnézni?

Az Őrség nem „egynapos” kiruccanásra való. A látnivalók között nem a grandiózus építmények vagy világhírű nevezetességek dominálnak, viszont annál több apró csodára akadhatunk, amelyek csendesen, mégis mélyen hatnak az emberre: a fakazettás mennyezetű templomok (mint a veleméri Szentháromság-templom középkori freskóival), a kézműves műhelyek, fazekasok és gyapjúfeldolgozók, vagy a szinte érintetlen mocsárrétek, ahol tavaszonként virágba borul a szibériai nőszirom.

A veleméri Szentháromság-templom, amely a XIII. század végén épült. Freskóit Aquila János festette 1377–78-ban, aki a szentély északi falán önarcképét és művésznevét is megörökítette.

Fotó: Fejes Balazs / wikipedia

Szentgyörgyvölgyön megnézhetjük a református templom különleges kazettás mennyezetét, Magyarszombatfán a kerámiakészítés több száz éves hagyományába nyerhetünk bepillantást, míg Őriszentpéteren egyaránt találunk kortárs művészeti galériát és tájházat. A gyerekek imádni fogják a höveji fafaragó ház kicsiny mesterműveit és a szalafői őserdő vadregényes ösvényeit, ahol még rókanyomokat is lehet követni.