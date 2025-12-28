Pest vármegye, Budapest környéke számos gyönyörű, kutyabarát kirándulóhelyet kínál, ahol az ebek és gazdáik együtt élvezhetik a természet szépségeit. A változatos túraútvonalak, erdős területek és vízpartok mind felejthetetlen kalandokat ígérnek, ahol a legjobb kutyasétáltató helyeken együtt is feltöltődhettek.

Ezek a legjobb kutyabarát kirándulóhelyek a főváros környékén!

Fotó: Lelechka / Shutterstock

Budapest környéke változatos, kutyabarát túraútvonalakat kínál a hegyvidéktől a vízpartig.

A legszebb helyszíneken a gazdik és a kutyák egyaránt élvezhetik a szabad mozgást, a friss levegőt és a természet közelségét.

Fontos betartani a szabályokat: csak ott engedd el a kutyát, ahol ez engedélyezett, a természetvédelmi területeken pedig kötelező a póráz.

Ez a 6 legjobb kutyabarát kirándulóhely Budapest környékén

Ha szeretnéd kutyádat egy kalandos túrára vinni, vagy csak egy kellemes séta keretében pihenni a szabadban, az alábbi helyek tökéletes választásnak bizonyulnak.

Ne habozz, vidd magaddal kiskedvencedet, és fedezzétek fel együtt Pest vármegye legszebb, legizgalmasabb kirándulóhelyeit.

Visegrádi-hegység és a Nagy-Kevély

A Visegrádi-hegység egy csodálatos, változatos természeti környezettel megáldott kirándulóhely, amely számos túraútvonalat kínál kutyás gazdiknak. A Nagy-Kevély csúcsáról lélegzetelállító panoráma nyílik a Dunakanyarra, de a kutyáknak is rengeteg felfedeznivalót kínál a terület. Az erdős, hegyvidéki táj ideális a kiadós kutyás túrákhoz, ahol számos ösvényen kényelmesen sétálhatsz a kedvenceddel.

Budaörsi Arborétum

A Budaörsi Arborétum szintén egy különleges, kutyabarát úti cél, amely a város közelében található, így könnyen elérhető. Az arborétumban számos különböző fát és növényt találunk, miközben egy csendes, festői, erdős környezetben sétálhatunk. A kutyák a kijelölt területeken szabadon futkározhatnak, miközen a gazdik is élvezhetik az üdítő zöld környezetet.

Duna-parti sétány, Szentendre

Szentendre festői kisvárosában a Duna-parti sétány a kutyás kirándulások egyik legnépszerűbb helyszíne. A folyópart ívét követő sétaúton kedvükre sétálhatnak ebek és gazdik is, miközben a friss levegőt és a vízparti látványt élvezhetik. A helyszín a kutyák számára is ideális, mivel sok a zöld terület, és több helyen a vízhez is hozzáférhetnek, ha szeretnek pancsolni. Szentendre hangulatos kis városában különösen élvezetes a kutyával való sétálás.