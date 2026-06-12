Párizsi lánykérés alatt lépett akcióba az Újratervezés csapata

A TV2 képernyőjén futó műsor, az Újratervezés legújabb epizódjaiban a stáb ismét bebizonyította, hogy nincs lehetetlen küldetés, ha egy rászoruló család otthonának megmentéséről van szó. A pilisszentléleki Misuta család mindennapjai eddig a túlélésről szóltak: a 19 éves, géplakatosnak tanuló Enriko, 20 éves cukrász barátnője, Szófia, valamint a 72 éves édesapa, László egy végtelenül lelakott, egykori tornácos házban éltek. A feszített munkatempó és a szorító határidők ellenére a szakemberek és a műsorvezetők mindent elkövetnek, hogy a havi 50 ezer forintos villanyszámla ellenére is mindössze 10-15 fokos szobák helyett végre egy meleg, méltó otthont teremtsenek az egymást soha el nem hagyó családnak.

Kiderül, hogyan sikerült az újratervezés Enriko (középen) és édesapja, László (balra) valamint menyasszonya, Szófia (jobbra) számára. Fotó: TV2

Így változtatta meg a család életét az újratervezés

A pilisszentléleki ingatlan állapota kritikus volt. Bár a vizet másfél éve bevezették, a vékony falak miatt a rendszer az első télen háromszor is elfagyott. A konyhában egyáltalán nem volt fűtés,

a család pedig hatalmas anyagi áldozatok árán is csak fagyoskodott.

Enriko, aki késői gyermekként született – apja már 53 éves volt a világrajövetelekor –, a szülők hat évvel ezelőtti válása után döntött úgy, hogy visszaköltözik az édesapjához.

Bár barátnőjével, a cukrászként dolgozó Szófiával könnyen kezdhetnének közös életet egy dorogi vagy esztergomi albérletben,

a fiatalember nem volt hajlandó magára hagyni az idős, önálló fenntartásra képtelen apját.

Míg a stáb gőzerővel dolgozott a ház teljes szigetelésén és modernizálásán, a fiatalok életük legnagyobb ajándékát kapták meg: elutazhattak a szerelem fővárosába. Párizsban Szabó András Csuti kísérte őket idegenvezetőként, akivel közösen megcsodálták a Notre-Dame-ot és a Louvre-t is.

Zajlik az újratervezés a pilisszentléleki családnál. Fotó: TV2

A legnagyobb fordulat azonban az Eiffel-torony tövében következett be, ahol Enriko fél térdre ereszkedett a barátnője előtt és megkérte a kezét, Szofi pedig igent mondott.