Párizsi lánykérés alatt lépett akcióba az Újratervezés csapata

A TV2 képernyőjén futó műsor, az Újratervezés legújabb epizódjaiban a stáb ismét bebizonyította, hogy nincs lehetetlen küldetés, ha egy rászoruló család otthonának megmentéséről van szó. A pilisszentléleki Misuta család mindennapjai eddig a túlélésről szóltak: a 19 éves, géplakatosnak tanuló Enriko, 20 éves cukrász barátnője, Szófia, valamint a 72 éves édesapa, László egy végtelenül lelakott, egykori tornácos házban éltek. A feszített munkatempó és a szorító határidők ellenére a szakemberek és a műsorvezetők mindent elkövetnek, hogy a havi 50 ezer forintos villanyszámla ellenére is mindössze 10-15 fokos szobák helyett végre egy meleg, méltó otthont teremtsenek az egymást soha el nem hagyó családnak.
A pilisszentléleki ingatlan állapota kritikus volt. Bár a vizet másfél éve bevezették, a vékony falak miatt a rendszer az első télen háromszor is elfagyott. A konyhában egyáltalán nem volt fűtés,
a család pedig hatalmas anyagi áldozatok árán is csak fagyoskodott.
Enriko, aki késői gyermekként született – apja már 53 éves volt a világrajövetelekor –, a szülők hat évvel ezelőtti válása után döntött úgy, hogy visszaköltözik az édesapjához.
Bár barátnőjével, a cukrászként dolgozó Szófiával könnyen kezdhetnének közös életet egy dorogi vagy esztergomi albérletben,
a fiatalember nem volt hajlandó magára hagyni az idős, önálló fenntartásra képtelen apját.
Míg a stáb gőzerővel dolgozott a ház teljes szigetelésén és modernizálásán, a fiatalok életük legnagyobb ajándékát kapták meg: elutazhattak a szerelem fővárosába. Párizsban Szabó András Csuti kísérte őket idegenvezetőként, akivel közösen megcsodálták a Notre-Dame-ot és a Louvre-t is.
A legnagyobb fordulat azonban az Eiffel-torony tövében következett be, ahol Enriko fél térdre ereszkedett a barátnője előtt és megkérte a kezét, Szofi pedig igent mondott.
A TV2 műsorának ma esti részében kiderül, hogyan sikerült a család házának felújítása.
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