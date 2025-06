/A természet legszebb násza – Tiszavirágzás Poroszló és Tiszafüred között: ne csak egy pillanat legyen az élmény!

A Meggyes csárda igazi időutazásra hív, hiszen története egészen a XVII. század végéig nyúlik vissza, ekkor épült fel az első épület Tiszafüred és Kócs határánál. A jelenlegi épületet az 1760-70-es években emeltette Tiszafüred város tanácsa egy korábbi leégés után, majd 1902-ben a híres gulyásszámadó, „Gróf Czinege” édesapja, Czinege János vásárolta meg.

Tiszafüred is számos nevezetességgel, programmal vár, ha nemcsak a tiszavirágzásra vagy kíváncsi.

Fotó: GELEFIN / Shutterstock

Az egykori sóút mentén fekvő, ma már pusztai környezetben található csárda 1952-ig működött, végül a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 1975-ben újította fel és alakította múzeummá, hogy a századfordulós életet és hangulatot idézze fel. Belső terei – a tisztaszoba, füstös konyha, ivó és csárdás szobája – korabeli bútorokkal és tárgyakkal mutatják be a régi idők csárdai életét (a látogatás előtt 2 nappal előzetes bejelentkezés szükséges).

Végezetül, de nem utolsósorban, a Nyúzó Gáspár Fazekasház is kihagyhatatlan. Ez a fazekasház több mint 200 éves, és ma is működő műhelyként látogatható. Itt megnézheted, hogyan készülnek a híres tiszafüredi fekete kerámiák, sőt akár te magad is kipróbálhatod az agyagozást. Egyedi ajándékot is vásárolhatsz itt, ami örök emlék lesz erről a különleges vidékről.

Mit együnk, hol együnk a Tisza-tó környékén?

A Poroszlói Rétesház ízletes desszertekkel vár.

Fotó: Forrás: Facebook/ Poroszlói Rétesház

A Poroszlói Rétesház hagyományos, kézzel készített rétesekkel várja a vendégeket a falu szívében. (Poroszló, Kossuth Lajos út 59)

hagyományos, kézzel készített rétesekkel várja a vendégeket a falu szívében. (Poroszló, Kossuth Lajos út 59) A Fehér Amúr Halászcsárda friss, helyi halételekkel és tóparti hangulattal kínál autentikus gasztronómiai élményt. (Poroszló, Tiszahíd 33-as)

friss, helyi halételekkel és tóparti hangulattal kínál autentikus gasztronómiai élményt. (Poroszló, Tiszahíd 33-as) A Kormorán Étterem családias légkörben, magyaros ízekkel és változatos halételekkel szolgálja ki a látogatókat. (Poroszló, Fő út 58)

családias légkörben, magyaros ízekkel és változatos halételekkel szolgálja ki a látogatókat. (Poroszló, Fő út 58) A Petit L'Amour Gasztro Bisztró a helyi alapanyagokra építő, kreatív bisztrókonyhát képviseli Poroszlón. (Tiszafüred, Aradi út 1)

a helyi alapanyagokra építő, kreatív bisztrókonyhát képviseli Poroszlón. (Tiszafüred, Aradi út 1) A Terasz Bisztró a Tisza-tó partján, kellemes környezetben kínál friss és ízletes fogásokat. (Tiszafüred, Kikötő krt. 39.)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: