Pozsony titkai életre kelnek – Mutatjuk, mit ne hagyj ki, ha Szlovákia fővárosában jársz

Ha még nem jártál Pozsonyban, ideje bepótolni! Ez a város nemcsak történelmével és kultúrájával varázsol el, hanem olyan épületekkel és helyszínekkel is, amelyeket jó, ha te is megismersz. Pozsony látnivalói között a pozsonyi vár, a Szent Márton-dóm és a Prímáspalota csak a kezdet – de ne szaladjunk ennyire előre, nézzük meg szépen sorban, miért érdemes ide ellátogatni. Gyere velünk, és fedezzük fel együtt Pozsony titkait!
Amint belépsz az óvárosba, a macskakövek között mintha a történelem suttogna, miközben a kávézók teraszán a pezsgő, modern élet nyüzsög. Itt minden utca, minden épület egy-egy történet, amit érdemes meghallgatni, akár egy kényelmes séta közben, akár egy jó beszélgetés mellett. Pozsony látnivalói mind-mind saját történetről mesélnek.
A pozsonyi vár – mintha csak a város őrzője lenne – a domb tetején áll. Innen nemcsak a Dunára, de a környező tájra is remek a kilátás, tiszta időben még az osztrák és magyar oldal is látszik. A várban ma a Szlovák Nemzeti Múzeum történeti gyűjteménye kapott helyet, és ha felmész a tornyokba, garantáltan eláll a lélegzeted a panorámától.
A XV. században emelt épület ma múzeumként működik, de jellegzetes tornyát kívülről is érdemes megnézni. Ha felmész a 45 méter magas toronyba, a Pozsony óvárosára nyíló kilátás minden lépcsőfokot megér.
A Szent Erzsébet-templom, vagy ahogy mindenki ismeri, a gyönyörű, szecessziós Kék-templom, különleges színével és részletgazdag mozaikjaival hívja fel magára a figyelmet. A helyiek kedvelt esküvői és keresztelői helyszíne, így ha szerencséd van, és pont akkor jársz arra, akár egy ünnepi pillanat részese is lehetsz.
1805-ben a gyönyörű neoklasszicista épületben írták alá a francia és az osztrák császár képviselői a Pozsonyi békét, ma viszont különleges kiállításokat láthatsz itt, például XVII. századi angol gobelineket. A rózsaszín homlokzat és a tükörterem egyedi hangulata bárkit könnyen elvarázsol.
Ez a XV. században épült, három hajós gótikus templom nemcsak építészetileg lenyűgöző, hanem a magyar történelem egyik fontos helyszíne is. Itt koronázták meg többek között Mária Teréziát, és a templom tornyán található a koronázó korona másolata is, amely 85 méter magasból figyeli a várost. Egyszerűen kihagyhatatlan.
Ez a késő barokk-rokokó stílusú Grassalkovich-palota egykor pezsgő társasági élet központja volt, ahol még Joseph Haydn is muzsikált. Ma az államfő rezidenciája, de a kertjében sétálva még mindig érezni lehet a régi idők békebeli hangulatát. A palota előtti parkban a helyi születésű, de osztrák zeneszerző Johann Nepomuk Hummel szobra áll.
Nézd meg az alábbi videóban, mit csinálhatsz két teljes napon keresztül Pozsony
