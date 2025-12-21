Romantikus téli hétvégék pároknak: a top 5 legjobb elvonulós úti cél belföldön

Itt van a hosszú, csendes tél a maga rövid napjaival és a fogvacogtató faggyal. A romantikus téli hétvégék azonban nem arról szólnak, hogy meneküljünk a hideg elől, hanem hogy az erdők, hegyek vagy falvak új hangulatát fedezzük fel. Egy jó úti cél maga is örök élményt kínál, nem csak háttér díszletként szolgál. Az alábbi válogatás olyan belföldi helyszíneket ajánl, ahol a tél a legszebb arcát mutatja, pláne, ha ketten vagytok.

Romantikus téli hétvégék kettesben az Őrségtől a Dunakanyarig.

Fotó: Sergii Sobolevskyi / Shutterstock

Romantikus téli hétvégék: belföldi helyszínek, ahol a táj a főszereplő

Őrség – erdők, falvak, túrák

Az Őrség hangulatos, rusztikus tájain falusi séták, erdei túrák, és hagyományos skanzenek várnak télen is. Séta közben felderíthetitek a környék erdőit és falvait, ahol kellemes túraútvonalak és csendes ösvények várnak. A havas téli erdőben más arcát mutatja a táj, és a vidéki vendéglőkben helyi specialitásokat (pl. diós vagy tökös ételeket) is kóstolhattok. A vidéket körbeölelő Őrségi Nemzeti Park gazdag növény- és állatvilággal rendelkezik, akár téli madármegfigyeléshez is jó terep. Bár a Pityerszeri Skanzen december közepétől január végéig zárva tart, február elsejétől minden szombaton várja az érdeklődőket.

Az Őrség az egyik legromantikusabb úti cél, ha kettesben elvonulnátok egy kicsit.

Fotó: np / Shutterstock

Sopron és a Fertő‑tó vidéke – városlátogatás és természet

Sopron romantikus óvárosa télen is izgalmas programokkal és látnivalókkal vár: az óváros utcáiban barokk és gótikus épületek, kis kávézók, borozók és helytörténeti séták kínálnak programot. A környező Fertő–Hanság Nemzeti Parkban természetjáró utak, madármegfigyelő pontok és nádasok várnak, akár hóban is élvezhető pihenéssel. A Fertő-tó partján télen is lenyűgöző a kilátás, és a nemzeti park hatalmas vízfelületei körüli séta klasszikus program pároknak. Emellett a környék borospincéi és vendéglői is egész évben nyitva tartanak.

A befagyott Fertő-tó, a sárgálló nádas a tó partján egyszerű, de szép látványt nyújt.

Fotó: Judit Tamara Kovacs / Shutterstock

Villány – borvidék télre

Villány a déli borvidék klasszikus borkóstoló központja, ahol még télen is nyitva vannak a pincék, és a középpontban a gasztronómia, a borospince‑filozófia áll. A környéken túrázhattok a dűlők között, pincelátogatásokat és borkóstolókat szervezhettek, így a borvidék jellegét nemcsak a palackokban, hanem a vidéki tájban is megélhetitek. A faluban több vendéglő és bisztró kínál helyi ízeket, és az egész évben működő szálláshelyekkel könnyen megtervezhető egy hétvégi kiruccanás.