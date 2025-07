Magyarország bővelkedik kastélyokban, de vannak köztük olyanok, amik szinte mesébe illő látványt nyújtanak. Főleg, ha élőben nézi őket az ember. Díszes homlokzatok és gondosan tervezett parkok mind egy letűnt korszak hangulatát őrzik. Összegyűjtöttük a 10 legszebb magyar kastélyt, amik a történelem és az építészet szerelmeseit is egyaránt elvarázsolják.

A legszebb magyar kastélyok egyike: az Esterházy-kastély Fertődön

Fotó: Mirkó István / Magyar nemzet

A 10 legszebb magyar kastély, amit egyszer mindenkinek meg kellene látogatnia

Ha szereted az utazást, és vonz a történelem titokzatos hangulata, akkor a magyar kastélyok felfedezése neked való program lehet. Ezek az épületek nemcsak lenyűgöző látványt nyújtanak, hanem egy-egy kirándulás alkalmával valódi időutazásra is invitálnak. Ez a galéria tíz olyan különleges magyar kastélyt mutat be, amelyek tökéletesek egy hétvégi kiruccanáshoz, romantikus sétához vagy akár egy inspiráló fotós túrához is.