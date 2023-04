Top 10-es lista: ezek a legjobb tavaszi kirándulóhelyek

1. Gemenci-erdő – Vadregényes kaland

Szemet gyönyörködtető látványban lehet részünk, ha a Gemenci-erdőbe látogatunk. Itt van a világ legnagyobb egyedsűrűségű fekete gólya állománya, és tavasztól jó eséllyel láthatjuk is őket. Magyarország legnagyobb ártéri erdeje mintegy 30 kilométer hosszan nyújtózik végig a Duna nyugati partján. Ha kisgyerekkel, idősebb szeretteinkkel megyünk, akkor kisvasúttal is megcsodálhatjuk a varázslatos holtágakat, belső tavakat, vadregényes mocsárvilágot, az északon fekvő Keselyűstől, vagy a Pörbölytől indulva. A vonatok májustól októberig mindennap menetrend szerint közlekednek, hétvégenként gőzvontatású nosztalgiavonatok is járnak.

Illusztráció: Pixabay

2. Óvár – Egyedülálló remetelakok

Ha valami igazán különlegeset szeretnénk látni, akkor tegyünk egy sétát Óváron. Itt találjuk a puha bazalttufa falba vájt cellaszerű odúkat, amelyeket a XI. században idetelepült szerzetesek hoztak létre. Bár az idő múlásával sok kár keletkezett ezekben az építészeti csodákban, mégis ez Közép-Európa egyetlen épségben maradt remetetelepe. Ha alaposan szemügyre vesszük ezeket, akkor találhatunk lakószobát, ebédlőt, de még kápolnát is. A Balaton menti vidék sok más különlegességgel szolgálhat számunkra, mint például a 214 méter magasságban található Óvár, ami arról is nevezetes, hogy innen nyílik az egyik legszebb kilátás a félszigetről a tóra és a környékre.

3. Bélapátfalva - Ciszterci apátság

Csodás templomra bukkanhatunk, ha Bélapátfalvára megyünk. Itt találjuk a Ciszterci-apátságot, a 781 méter magas Bél-kő lábánál, az erdős-ligetes emelkedésen fakadó Háromkút-forrás mellett. Ez az egyetlen Magyarország épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsági temploma, amely 1232-ben épült, védőszentje a Nagyboldogasszony. 1732-ben kezdték meg a templom helyreállítását, s az újjáépítés befejezése után szentelték föl. Ez lett Apátfalva plébániatemploma. Mindenképpen érdemes egy pillantást vetnünk a kapu fölött található rózsaablakra is.

4. Noszvaj - Valódi meseút

A meseút nem csak a kicsik számára felejthetetlen program, hanem a felnőtteknek is. Az úton számos kaland és játék vár ránk, így egészen biztos, hogy este a családunk minden tagja rengeteg élménnyel gazdagodva hajtja álomra a fejét. Az út során 10 gyönyörű, kézzel festett házikóban egy-egy, népmesét, és a meséhez kapcsolódó játékos feladatot rejtettek el számunkra, így a meseút tényleg egy varázslatos program. Miközben megkeressük a kacsalábon forgó házikót, a meseházak kulcsát, csodás táj vesz minket körül, amelyben nem győzünk majd gyönyörködni. A kisebbek kaphatnak egy valódi meseútlevelet, amelyen nyomon követhetjük utunk minden állomását. Jó, ha erre a programra viszünk otthonról megunt mesekönyveket is, mert az egyik állomás a cserebere pont, ahol egy meseládát találunk. Ebbe beletehetjük a hozott könyvet, és kivehetünk helyette egy másikat. A Meseút egy másik állomásán pedig nem csak minket várnak apró kincsek, de mi is hagyhatunk ott egy kis ajándékot a következő utasnak. A meseút nagyjából 7 km hosszú, amit bejárhatunk egy-két óra alatt is, de akár egy egész napot is rászánhatunk.

5. Zirc – Angolkert, a Cuha patak mentén

Az ország legmagasabban fekvő, 18 hektáron elterülő arborétumát az 1182-ben letelepedett ciszterciek kezdték építeni egy halastó körül. Öt kontinensről mintegy 600 fa- és cserjefaj talált itt otthonra, így a botanikus kertben nem csupán az őshonos bakonyi növényeket vehetjük szemügyre, hanem egzótákat, vagyis idegen földrészről származó fajokat is. Fantasztikus látványt nyújtanak a liliomfák, tiszafák vagy juharfák. A zirci arborétum jellegzetes angolkert, melyben sétálgatva láthatjuk, ahogyan váratlanul váltogatják egymást a szabálytalan erdőfoltok és a tisztások.

6. Zemplén – A vártúrák helyszíne

Zemplén érintetlen természete különleges töltődés a lelkünknek, csodás kirándulásokat lehet errefelé tenni. Boldogkővár az egyik legszebb magyar hely, akkor is érdemes idelátogatni, ha már jártunk itt, hiszen nem lehet betelni vele. Ha rajongunk a várakért, akkor szerencsénk van, mert a közelben két másik vár is megbújik a hegyek-dombok között, amit kár lenne kihagyni. Az egyik a Regéci Vár, ahova akár Boldogkővártól gyalog is áttúrázhatunk, és ahonnan varázslatos panorámában gyönyörködhetünk. A másik a Füzéri Vár, ami Magyarország egyik legrégebbi és legszebb vára, csodálatos környezetben magasodik a vidék fölé. A zempléni pihenésre érdemes egy hétvégét rászánni, egy nap alatt nem biztos, hogy végig tudjuk járni.

7. Fertőd – A romantika városa

Az Eszterházy-kastély parkjában található rózsakert maga a romantika. Cziráky Margit hercegné rózsakertjében 8000 tő rózsát ültettek el, mintegy 300 különböző fajtából. Ha tavasz végén vagy nyáron látogatunk el ide, akkor legszebb pompájában csodálhatjuk meg a tengernyi virágot. Ami pedig magát a kastélyt illeti, joggal mondják, hogy ez a magyar Versailles. Itt életre kel a történelem, a kultúra és a különleges építészet.

8. Tata – A vizek városa

Bár az Öreg-tó és a Vár kínálta megannyi látnivaló már elegendő ok arra, hogy ide látogassunk, nem érdemes kihagyni az ország egyik legkülönlegesebb tanösvényét sem. A láperdőben hosszú fapallókon sétálhatunk tündérrózsák fölött, égbe nyúló égerfák ölelésében. Ha felmászunk a kilátóba, és csendben türelmesen várunk, akkor különleges állatokat is megleshetünk, de akár csónakba is szállhatunk. Ha itt járunk, térjünk be a Látogatóközpontba is

9. Őrség – A mesébe illő vidék

Ha egyszer ellátogatunk az Őrségbe, mindig visszavágyunk oda. Az Őrségi Nemzeti Park nem csupán számos tanösvénnyel és kerékpárúttal vár minket, de a szemet gyönyörködtető dombos vidék, a patakok csobogásával, a végtelen mezőkkel nyugtatja a lelkünket, feltölt minket energiával. Ha gombaszezonban érkezünk, akkor belekóstolhatunk a gombászok világába, megtölthetjük kosarunkat ezernyi finomsággal, de persze mielőtt vacsorát készítenénk a gyűjteményünkből, nézessük át egy szakértővel.

10. Kőszeg – A gesztenyevidék

Ez az egyik leghangulatosabb határmenti kisvárosunk, történelmi belvárossal és vendégszerető lakókkal. Itt vár ránk a Jurisics Vár, a Hősök Tornya és Jézus Szíve Templom, ami a város legmagasabb építménye. A műemlékekkel tarkított, romantikus főtéren sétálgatva belecsöppenünk az Alpokalja és a régmúlt különleges világába. Megtekinthetjük az ország legnagyobb átmérőjű, 800 éves Öreg Gesztenyefáját, melynek sajnos már csak a törzse maradt meg, de a szomszédos Velemen megcsodálhatjuk az ország legöregebb ép gesztenyefáit is.