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Időutazás Lüdia aranyvidékére: Szardeisz és Bintepe világörökségi varázsa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors UNESCO
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 16:30
régészetTörökország
Törökország nyugati részén, az ősi Lüdia földjén található Szardeisz, ahol a múlt emlékei és legendái elevenednek meg. Ez a hely nemrég felkerült az UNESCO világörökségi listájára, így új fejezetet nyit a kulturális és történelmi utazások világában.
Etédi Alexa
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Törökország nyugati szélén, Manisa tartomány buja dombjai és ragyogó folyópartjai között, titokzatos ősi városfalak maradványai mesélnek régmúlt idők hatalmáról és mesés gazdagságáról. Ez Lüdia, ahol a történelem, a mítoszok és a tudományos felfedezések igazi kincsesbányát nyitnak meg a mai utazók előtt. Az UNESCO legújabb, immár 22. török világörökségi helyszíne, Szardeisz és a Bintepe halomsírjai mostantól vadonatúj bakancslistás célpontként hívogatnak: egyszerre élmény, tudás és időutazás várja azt, aki ide készül.

Világörökség, Szardeisz, római kori fürdőkomplexum
Az új világörökségi helyszín, Szardeisz római kori fürdőkomplexumának maradványai. Forrás: TGA

Legendás arany, világformáló történelem, világörökségi hagyaték

Szardeisz, Lüdia legendás fővárosa az ókori világ pénzügyi központja volt. Itt, a Kr. e. VI. században vertek először a világon arany- és ezüstpénzeket: ennek óriási jelentősége volt, hiszen ez indította el a globális pénz és kereskedelem forradalmát.

A város mesés gazdagságának kulcsa a Pactolus (ma Sart Çayı) folyó volt, amelynek medrében természetes aranyrögöket találtak. Ehhez a természeti csodához kapcsolódik Midász király mítosza: a legenda szerint a szerencsés (vagy inkább szerencsétlen) uralkodó, aki Dionüszosz isten jóvoltából mindent arannyá változtatott, amihez hozzá ért, ebben a folyóban fürdött meg, hogy megszabaduljon átkától. Úgy tartják, Midász aranyérintésének ereje itt átszállt a vízre, innen ered a folyó gazdag aranykincse.

Világörökség, Szardeisz, Artemisz-templom
A törökországi romváros Szardeisz bizánci templomának maradványai - ez az ország 22. világörökségi helyszíne. Forrás: TGA

A vidék legismertebb uralkodója Krőzus (Kroiszosz) volt, akinek neve évszázadokon át a mesés vagyon szinonimája volt. Gazdagsága és befolyása messze földön hírnevet szerzett Lüdia fővárosának, amely így az ókor egyik legirigyeltebb és legfontosabb városává vált.

Városfalak, szentélyek és halomsírok: egy elveszett világ nyomai

Szardeisz teraszos városszerkezete, impozáns falai, óriási szentélyei és a környező temetők kivételes bepillantást engednek egy hajdanvolt birodalom hétköznapjaiba. A régészeti lelőhely egyedülálló abban, hogy a város életének különböző szakaszait kiváló állapotban őrizte meg: így a látogató valódi időutazásban érezheti magát.

A várostól nem messze terülnek el Bintepe sírdombjai, amely a lüdiai nemesség és az uralkodócsalád temetkezési helye volt, és amelyek több mint 119 uralkodói sírhelyet rejtenek. Ez a monumentális temető 7500 hektáros (!) területével a világ legnagyobb ókori nekropoliszai közé tartozik. A monumentális tumulusok – mesterséges földhalmok – látványa önmagában is lenyűgöző: misztikus, kissé földöntúli tájat alkotnak, ahol a kövek és halmok évezredes titkokat őriznek.

Bintepe ősi sírhalmai, amelyek a lüd, majd az akhaimenida időszakban szolgált a helyi elit temetkezési helyeként. Forrás: TGA

Kiemelkedő látnivalók Szardeiszben

  • Artemisz temploma: az ókori világ egyik legnagyobb szentélye, az istennő tiszteletére épült.
  • Római kori fürdőkomplexum: a nagyszabású fürdőkultúra nyomai.
  • Ókori zsinagóga: az egyik legnagyobb fennmaradt zsidó szakrális épület a Római Birodalom keleti feléből.
  • Akropolisz: a magaslatra épült erőd fontos védelmi szerepet töltött be.
  • Bintepe sírhalmok: titokzatos, uralkodói sírokkal teli óriási nekropolisz.
A lelőhely legnagyobb síremléke, a 63 méter magas Alyattes-halom, amely a Kr. e. 560-ban  meghalt Alyattes lüd király sírja. Fotó: TGA

Évezredek kézfogása: Szardeisz ma is él

Szardeiszt a történelem viharai, földrengések és háborúk sem tudták eltörölni a föld színéről. Lüdia bukása után a város története a perzsák, majd a görög, római és bizánci uralom alatt is folytatódott. Tiberius császár idején például egy komoly földrengés ugyan romba döntötte, de Szardeisz mindig újjáépült, hiszen a térség egyik katonai, gazdasági és vallási központja volt.

A város emellett egyike volt a bibliai Jelenések könyvében található hét gyülekezetnek (a másik hat Efezus, Szmirna, Pergamon, Thuatíra, Filadelfia és Laodicea), így keresztény zarándokhelyként is fontos szerepet kapott. A régészet számára is igazi aranybánya: a feltárások során napvilágra került számtalan emlék között különleges mozaikos padlókat, freskókat, szobrokat és rengeteg használati eszközt találtak, amelyek jól érzékeltetik a város hajdani fényűzését.

Az ősi Lüdia művészete Kis-Ázsia bronzkori kultúrái közül fejlődött önállóvá. Virágkora Phrügia bukásától az önálló lüd birodalom megszűnéséig, Kr. e. 546-ig tartott.
Az ősi Lüdia művészete Kis-Ázsia bronzkori kultúrái közül fejlődött önállóvá. Virágkora Phrügia bukásától az önálló lüd birodalom megszűnéséig, Kr. e. 546-ig tartott.
Fotó: TGA

Séta a múltban – a csillagok alatt

Szardeisz romvárosa ma nyitott kapukkal fogadja a látogatókat. A nyári hónapokban, az Éjszakai Múzeumok program keretében késő este is barangolhatunk az antik romok között, amikor a vakító nappali fény helyét a csillagfény és a régmúlt susogása veszi át. A kövek között ősi történetek, a halomsírokban pedig felejthetetlen sorsok várják, hogy felfedezzük őket.

Ez a világörökségi helyszín egyedülálló abban, hogy nemcsak a régészet szerelmeseinek, hanem minden, a kultúra és időutazás iránt fogékony utazónak páratlan élményt nyújt. Szardeiszben valóban érezni: a múlt nem tűnt el – csak arra várt, hogy újra felfedezzük.

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