Időutazás Lüdia aranyvidékére: Szardeisz és Bintepe világörökségi varázsa

Törökország nyugati szélén, Manisa tartomány buja dombjai és ragyogó folyópartjai között, titokzatos ősi városfalak maradványai mesélnek régmúlt idők hatalmáról és mesés gazdagságáról. Ez Lüdia, ahol a történelem, a mítoszok és a tudományos felfedezések igazi kincsesbányát nyitnak meg a mai utazók előtt. Az UNESCO legújabb, immár 22. török világörökségi helyszíne, Szardeisz és a Bintepe halomsírjai mostantól vadonatúj bakancslistás célpontként hívogatnak: egyszerre élmény, tudás és időutazás várja azt, aki ide készül.

Az új világörökségi helyszín, Szardeisz római kori fürdőkomplexumának maradványai. Forrás: TGA

Legendás arany, világformáló történelem, világörökségi hagyaték

Szardeisz, Lüdia legendás fővárosa az ókori világ pénzügyi központja volt. Itt, a Kr. e. VI. században vertek először a világon arany- és ezüstpénzeket: ennek óriási jelentősége volt, hiszen ez indította el a globális pénz és kereskedelem forradalmát.

A város mesés gazdagságának kulcsa a Pactolus (ma Sart Çayı) folyó volt, amelynek medrében természetes aranyrögöket találtak. Ehhez a természeti csodához kapcsolódik Midász király mítosza: a legenda szerint a szerencsés (vagy inkább szerencsétlen) uralkodó, aki Dionüszosz isten jóvoltából mindent arannyá változtatott, amihez hozzá ért, ebben a folyóban fürdött meg, hogy megszabaduljon átkától. Úgy tartják, Midász aranyérintésének ereje itt átszállt a vízre, innen ered a folyó gazdag aranykincse.

A törökországi romváros Szardeisz bizánci templomának maradványai - ez az ország 22. világörökségi helyszíne. Forrás: TGA

A vidék legismertebb uralkodója Krőzus (Kroiszosz) volt, akinek neve évszázadokon át a mesés vagyon szinonimája volt. Gazdagsága és befolyása messze földön hírnevet szerzett Lüdia fővárosának, amely így az ókor egyik legirigyeltebb és legfontosabb városává vált.

Városfalak, szentélyek és halomsírok: egy elveszett világ nyomai

Szardeisz teraszos városszerkezete, impozáns falai, óriási szentélyei és a környező temetők kivételes bepillantást engednek egy hajdanvolt birodalom hétköznapjaiba. A régészeti lelőhely egyedülálló abban, hogy a város életének különböző szakaszait kiváló állapotban őrizte meg: így a látogató valódi időutazásban érezheti magát.

A várostól nem messze terülnek el Bintepe sírdombjai, amely a lüdiai nemesség és az uralkodócsalád temetkezési helye volt, és amelyek több mint 119 uralkodói sírhelyet rejtenek. Ez a monumentális temető 7500 hektáros (!) területével a világ legnagyobb ókori nekropoliszai közé tartozik. A monumentális tumulusok – mesterséges földhalmok – látványa önmagában is lenyűgöző: misztikus, kissé földöntúli tájat alkotnak, ahol a kövek és halmok évezredes titkokat őriznek.