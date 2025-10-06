A repülőgépen felszolgált menü sötét titkai: amit senkinek nem mernek elmondani

Utazáskor a repülő nemcsak közlekedési eszköz, hanem élmény is – a fedélzeti étkezés pedig sokak számára hozzátartozik az úthoz. Van, aki izgatottan várja a repülőgépen felszolgált menüt, más viszont inkább óvatosan viszonyul hozzá.
Egy brit orvos azonban arról beszélt, miért nem eszik soha a repülőgépen felszolgált ételekből, és a magyarázata sokakban keltett visszhangot.
Dr. Rangan Chatterjee, az Egyesült Királyság egyik legismertebb orvosa – a Doctor in the House című tévéműsor és a BBC Breakfast állandó szakértője – egy TikTok-videóban osztotta meg, miért utasítja vissza a fedélzeti ételeket. Elmondása szerint egy légitársasági kabinszolgálati igazgatótól hallotta: „Ha tudnád, mi mindent kell az ételekhez keverni, hogy nagy magasságban ízletesnek tűnjenek, soha nem nyúlnál hozzájuk.”
A beszélgetés során Dr. Darshan Shah sebész és egészségügyi szakértő is hozzátette: amikor elfogyasztotta a repülőgépes menüt, a vércukorszintje órákig magas maradt, ezért inkább böjtöl minden út során.
A repülőgépes ételek különlegessége, hogy a magasban megváltozik az ízérzékelésünk. A csökkent légnyomás és a száraz levegő kiszárítja a nyálkahártyát, ami tompítja az ízeket. Ennek ellensúlyozására a fedélzeti menük gyakran több sót, cukrot és fűszert tartalmaznak.
Érdekesség, hogy a tudósok felfedezték: az úgynevezett umami – az „ötödik íz” – kifejezetten felerősödik a magasban. Ezért kerül gyakran paradicsom, gomba vagy spenót a menübe, hiszen ezek természetes umamiban gazdag alapanyagok.
Táplálkozási szakértők szerint a fedélzeti ételek többsége ultrafeldolgozott, kevés rostot tartalmaz, ugyanakkor magas a cukor-, só- és tartósítószer-tartalma. Ez nemcsak kevésbé táplálóvá, hanem nehezebben emészthetővé is teszi az ételt – sok utas tapasztal puffadást vagy emésztési zavarokat a fogyasztás után.
Ellie Birch, a Holland & Barrett vezető dietetikusa úgy fogalmazott: „Az ilyen ételek gyakran alacsony tápértékűek, és könnyen emésztési problémákhoz vezethetnek.”
Dr. Chatterjee TikTok-videóját több százezren látták, és a hozzászólások is sokatmondóak. Volt, aki megerősítette az orvos állításait: „Dolgoztam repülős ételkészítő cégnél, külön laborokban tesztelték az ízeket, hogy a levegőben is élvezhetőek legyenek.” Mások viszont legyintettek: szerintük ritkán repülve nem jelent nagy kockázatot egy-egy fedélzeti étkezés.
A repülőgépes menü nem feltétlenül veszélyes, de kétségtelen, hogy több sót, cukrot és adalékanyagot tartalmaz, mint amit a földön megszoknánk. Az, hogy valaki elfogadja vagy inkább saját ételt fogyaszt, végső soron személyes döntés – de egyre többen választják a biztonságosabbnak érzett megoldást: inkább böjtölnek vagy visznek magukkal valami egyszerű harapnivalót.
