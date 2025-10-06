Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Brúnó, Renáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Te elfogyasztod a repülőgépen felszolgált menüt?

A repülőgépen felszolgált menü sötét titkai: amit senkinek nem mernek elmondani

repülőgép
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 09:45
ízérzékelésmenü
Sok utas alig várja, hogy felszállás után kézhez kapja a tálcát, másokat viszont inkább elbizonytalanít, mi kerül a gépen a tányérjára. Orvosok és táplálkozási szakértők most elárulták, miért érdemes óvatosan kezelni a repülőgépen felszolgált menü kínálatát.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Utazáskor a repülő nemcsak közlekedési eszköz, hanem élmény is – a fedélzeti étkezés pedig sokak számára hozzátartozik az úthoz. Van, aki izgatottan várja a repülőgépen felszolgált menüt, más viszont inkább óvatosan viszonyul hozzá.

Repülőgépen felszolgált menü nem egészséges
Repülőgépen felszolgált menü: megtréfálja az ízlelőbimbóinkat?
Fotó: NMK-Studio /  Shutterstock 

A repülőgépen felszolgált menü: „Ha tudnád, mi van benne…”

Egy brit orvos azonban arról beszélt, miért nem eszik soha a repülőgépen felszolgált ételekből, és a magyarázata sokakban keltett visszhangot.

Dr. Rangan Chatterjee, az Egyesült Királyság egyik legismertebb orvosa – a Doctor in the House című tévéműsor és a BBC Breakfast állandó szakértője – egy TikTok-videóban osztotta meg, miért utasítja vissza a fedélzeti ételeket. Elmondása szerint egy légitársasági kabinszolgálati igazgatótól hallotta: „Ha tudnád, mi mindent kell az ételekhez keverni, hogy nagy magasságban ízletesnek tűnjenek, soha nem nyúlnál hozzájuk.”

A beszélgetés során Dr. Darshan Shah sebész és egészségügyi szakértő is hozzátette: amikor elfogyasztotta a repülőgépes menüt, a vércukorszintje órákig magas maradt, ezért inkább böjtöl minden út során.

Repülőgépen felszolgált étel
A magasban felerősödő umami - amelyet gyakran használnak ízfokozóként - alapvető fontosságú a keleti gasztronómiában
Fotó: Jaromir Chalabala /  Shutterstock 

Miért más az íz a levegőben?

A repülőgépes ételek különlegessége, hogy a magasban megváltozik az ízérzékelésünk. A csökkent légnyomás és a száraz levegő kiszárítja a nyálkahártyát, ami tompítja az ízeket. Ennek ellensúlyozására a fedélzeti menük gyakran több sót, cukrot és fűszert tartalmaznak.

Érdekesség, hogy a tudósok felfedezték: az úgynevezett umami – az „ötödik íz” – kifejezetten felerősödik a magasban. Ezért kerül gyakran paradicsom, gomba vagy spenót a menübe, hiszen ezek természetes umamiban gazdag alapanyagok.

Feldolgozott, tartósított, legkevésbé sem egészséges

Táplálkozási szakértők szerint a fedélzeti ételek többsége ultrafeldolgozott, kevés rostot tartalmaz, ugyanakkor magas a cukor-, só- és tartósítószer-tartalma. Ez nemcsak kevésbé táplálóvá, hanem nehezebben emészthetővé is teszi az ételt – sok utas tapasztal puffadást vagy emésztési zavarokat a fogyasztás után.

repülőn felszolgált menü: sokféle, de nem egészséges
A repülő fedélzetén felszolgált ételek gyakran alacsony tápértékűek, és könnyen emésztési problémákhoz vezethetnek
Fotó: ThamKC /  Shutterstock 

Ellie Birch, a Holland & Barrett vezető dietetikusa úgy fogalmazott: „Az ilyen ételek gyakran alacsony tápértékűek, és könnyen emésztési problémákhoz vezethetnek.”

Az utasok véleménye megoszlik

Dr. Chatterjee TikTok-videóját több százezren látták, és a hozzászólások is sokatmondóak. Volt, aki megerősítette az orvos állításait: „Dolgoztam repülős ételkészítő cégnél, külön laborokban tesztelték az ízeket, hogy a levegőben is élvezhetőek legyenek.” Mások viszont legyintettek: szerintük ritkán repülve nem jelent nagy kockázatot egy-egy fedélzeti étkezés.

A repülőgépes menü nem feltétlenül veszélyes, de kétségtelen, hogy több sót, cukrot és adalékanyagot tartalmaz, mint amit a földön megszoknánk. Az, hogy valaki elfogadja vagy inkább saját ételt fogyaszt, végső soron személyes döntés – de egyre többen választják a biztonságosabbnak érzett megoldást: inkább böjtölnek vagy visznek magukkal valami egyszerű harapnivalót.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu