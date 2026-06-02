Gyomorforgató dologra bukkant a férfi, aki elhagyott reptéri csomagok felvásárlásából él

A brit Scott Fensome nem mindennapi hivatást választott magának a világjárvány időszakában. Az egykori vízvezeték-szerelő online árveréseken kezdett licitálni olyan gazdátlan csomagokra, amelyeket a tulajdonosaik a reptereken hagytak, így az első elveszett reptéri poggyász felnyitása után gyorsan ráérzett a kincsvadászat ízére. Scott a kibontásokról videókat készít a közösségi oldalaira, miközben az elfeledett holmik értékesítéséből él. Legutóbbi fogása azonban még a sokat látott tartalomgyártót is alaposan próbára tette: egy olyan visszataszító dolgot talált, amitől majdnem elhányta magát.
A huszonhat éves férfi a legújabb dobozát a kamerák előtt bontotta fel, amikor hirtelen elviselhetetlen bűz árasztotta el a helyiséget. A csomag mélyén egy selyem tárolóedény rejtőzött, amelyben rothadó, fermentált halcsontok voltak. Mivel a brit repülőtereken szigorú szabályok vonatkoznak az őrzési időre, a halmaradványok legkevesebb kilencven napon át rothadtak a lezárt bőröndben, mielőtt az árverésre bocsátott szállítmányba kerültek volna. Scott elmondta, hogy a selyemcsomagolás miatt zárt állapotban semmit sem lehetett érezni, ám a nyitás pillanatában a kamerák előtt kezdett öklendezni a penetráns szagtól. A bizarr fogást ráadásul egy groteszk ellentét tetézte: ugyanabban a rekeszben egy egészen kellemes illatú, édes puding is lapult.
A kincsvadászat a gyomorforgató meglepetések mellett jövedelmező pillanatokat is tartogat, Scott ugyanis komoly profitot termel a hátrahagyott értékekből. Talált már a csomagokban működő AirPods fülhallgatót, iPadet vagy márkás sportcipőket. A legnagyobb fogása egy valódi Prada mellény volt, amelynek értéke átszámítva csaknem hétszázezer forint. Ez utóbbit meg is tartotta, mivel a luxusmárkák hivatalos eredetiségigazolása túl bonyolult folyamat lenne az értékesítéshez.
Nézd meg, miket talál Scott a bőröndökben:
Olykor persze csalódás is éri: nemrég egy tizenháromezer dollár (átszámítva körülbelül 4,6-4,7 millió forint) értékűnek hitt arany karkötőről a sarki ékszerésznél derült ki, hogy csupán egy hetvenes évekbeli, értéktelen bizsu.
Sokan kérdezik Scottól, hogy nem érez-e bűntudatot, amiért mások személyes tárgyait adja el. A tartalomgyártó szerint a légitársaságok minden egyes darabot regisztrálnak, így a tulajdonosok pontosan tudják, hol hagyták el a poggyászukat. Mivel a három hónapos határidő bőségesen elegendő lenne a kiváltásra, úgy véli, az emberek jelentős része egyszerűen kényelemből vagy lustaságból inkább lemond a bőröndjéről, így a licitálók tiszta lelkiismerettel csaphatnak le a gazdátlan rakományokra.
Ez sem volt éppen gusztusos:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.