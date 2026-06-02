Gyomorforgató dologra bukkant a férfi, aki elhagyott reptéri csomagok felvásárlásából él

A brit Scott Fensome nem mindennapi hivatást választott magának a világjárvány időszakában. Az egykori vízvezeték-szerelő online árveréseken kezdett licitálni olyan gazdátlan csomagokra, amelyeket a tulajdonosaik a reptereken hagytak, így az első elveszett reptéri poggyász felnyitása után gyorsan ráérzett a kincsvadászat ízére. Scott a kibontásokról videókat készít a közösségi oldalaira, miközben az elfeledett holmik értékesítéséből él. Legutóbbi fogása azonban még a sokat látott tartalomgyártót is alaposan próbára tette: egy olyan visszataszító dolgot talált, amitől majdnem elhányta magát.

Rengeteg elveszett reptéri poggyász a varsói Chopin repülőtéren / Fotó: Matyas Rehak / shutterstock

Sokkot okozott az elveszett reptéri poggyász tartalma

A huszonhat éves férfi a legújabb dobozát a kamerák előtt bontotta fel, amikor hirtelen elviselhetetlen bűz árasztotta el a helyiséget. A csomag mélyén egy selyem tárolóedény rejtőzött, amelyben rothadó, fermentált halcsontok voltak. Mivel a brit repülőtereken szigorú szabályok vonatkoznak az őrzési időre, a halmaradványok legkevesebb kilencven napon át rothadtak a lezárt bőröndben, mielőtt az árverésre bocsátott szállítmányba kerültek volna. Scott elmondta, hogy a selyemcsomagolás miatt zárt állapotban semmit sem lehetett érezni, ám a nyitás pillanatában a kamerák előtt kezdett öklendezni a penetráns szagtól. A bizarr fogást ráadásul egy groteszk ellentét tetézte: ugyanabban a rekeszben egy egészen kellemes illatú, édes puding is lapult.

Prada mellény és méregdrága hamisítványok

A kincsvadászat a gyomorforgató meglepetések mellett jövedelmező pillanatokat is tartogat, Scott ugyanis komoly profitot termel a hátrahagyott értékekből. Talált már a csomagokban működő AirPods fülhallgatót, iPadet vagy márkás sportcipőket. A legnagyobb fogása egy valódi Prada mellény volt, amelynek értéke átszámítva csaknem hétszázezer forint. Ez utóbbit meg is tartotta, mivel a luxusmárkák hivatalos eredetiségigazolása túl bonyolult folyamat lenne az értékesítéshez.