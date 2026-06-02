Gyomorforgató dologra bukkant a férfi, aki elhagyott reptéri csomagok felvásárlásából él

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 11:45 / FRISSÍTÉS: 2026. június 02. 12:27
Kíváncsi vagy, mi történik a repülőtereken felejtett csomagokkal, amikért senki sem jelentkezik? Mutatjuk, milyen kincseket és horrorisztikus tárgyakat rejt egy-egy elárverezett, elveszett reptéri poggyász.
A brit Scott Fensome nem mindennapi hivatást választott magának a világjárvány időszakában. Az egykori vízvezeték-szerelő online árveréseken kezdett licitálni olyan gazdátlan csomagokra, amelyeket a tulajdonosaik a reptereken hagytak, így az első elveszett reptéri poggyász felnyitása után gyorsan ráérzett a kincsvadászat ízére. Scott a kibontásokról videókat készít a közösségi oldalaira, miközben az elfeledett holmik értékesítéséből él. Legutóbbi fogása azonban még a sokat látott tartalomgyártót is alaposan próbára tette: egy olyan visszataszító dolgot talált, amitől majdnem elhányta magát.

Rengeteg elveszett reptéri poggyász a varsói Chopin repülőtéren / Fotó: Matyas Rehak / shutterstock
  • Szokatlan vállalkozás: egy 26 éves brit fiatal elárverezett, gazdátlan repülőtéri csomagok felvásárlásából és tartalmuk bemutatásából él.
  • A legvisszataszítóbb lelet: egy selyemdobozba rejtett, fermentált halcsontokat tartalmazó edény, amely három hónapig rothadt a lezárt bőröndben.
  • Kincsek és csalódások: a gyomorforgató lelet mellett talált már 700 ezer forintos Prada mellényt, de értéktelen, hamis arany ékszert is.

Sokkot okozott az elveszett reptéri poggyász tartalma

A huszonhat éves férfi a legújabb dobozát a kamerák előtt bontotta fel, amikor hirtelen elviselhetetlen bűz árasztotta el a helyiséget. A csomag mélyén egy selyem tárolóedény rejtőzött, amelyben rothadó, fermentált halcsontok voltak. Mivel a brit repülőtereken szigorú szabályok vonatkoznak az őrzési időre, a halmaradványok legkevesebb kilencven napon át rothadtak a lezárt bőröndben, mielőtt az árverésre bocsátott szállítmányba kerültek volna. Scott elmondta, hogy a selyemcsomagolás miatt zárt állapotban semmit sem lehetett érezni, ám a nyitás pillanatában a kamerák előtt kezdett öklendezni a penetráns szagtól. A bizarr fogást ráadásul egy groteszk ellentét tetézte: ugyanabban a rekeszben egy egészen kellemes illatú, édes puding is lapult.

Prada mellény és méregdrága hamisítványok

A kincsvadászat a gyomorforgató meglepetések mellett jövedelmező pillanatokat is tartogat, Scott ugyanis komoly profitot termel a hátrahagyott értékekből. Talált már a csomagokban működő AirPods fülhallgatót, iPadet vagy márkás sportcipőket. A legnagyobb fogása egy valódi Prada mellény volt, amelynek értéke átszámítva csaknem hétszázezer forint. Ez utóbbit meg is tartotta, mivel a luxusmárkák hivatalos eredetiségigazolása túl bonyolult folyamat lenne az értékesítéshez.

Nézd meg, miket talál Scott a bőröndökben:

@ecomkings0 We bought a LOST suitcase from an airport… full sailing kit inside. It was STILL WET 😳⛵ #LostLuggage #LostProperty #Rooster #SailingKit #MysteryUnboxing ♬ original sound - Scott Fensome

Olykor persze csalódás is éri: nemrég egy tizenháromezer dollár (átszámítva körülbelül 4,6-4,7 millió forint) értékűnek hitt arany karkötőről a sarki ékszerésznél derült ki, hogy csupán egy hetvenes évekbeli, értéktelen bizsu.

A tulajdonosok egyszerűen lemondanak a holmijukról

Sokan kérdezik Scottól, hogy nem érez-e bűntudatot, amiért mások személyes tárgyait adja el. A tartalomgyártó szerint a légitársaságok minden egyes darabot regisztrálnak, így a tulajdonosok pontosan tudják, hol hagyták el a poggyászukat. Mivel a három hónapos határidő bőségesen elegendő lenne a kiváltásra, úgy véli, az emberek jelentős része egyszerűen kényelemből vagy lustaságból inkább lemond a bőröndjéről, így a licitálók tiszta lelkiismerettel csaphatnak le a gazdátlan rakományokra.
Ez sem volt éppen gusztusos:

@ecomkings0 We bought a LOST suitcase from an airport… AirPods Pro, an iPhone AND maggots inside 😳🤢 #LostLuggage #AirPodsPro #iPhone #LostProperty #MysteryUnboxing ♬ original sound - Scott Fensome

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
