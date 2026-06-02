Kovászos uborkás és hekkes fagyi után újabb undorító fagyi lesz a nyár kedvenc íze?

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 12:36
Az elmúlt években számtalan bizarr fagyiköltemény látott napvilágot, amelyben kovászos uborkás, és lecsós ízek is szerepeltek. Most az alkotók újabb bizarr ízekkel borzolták a kedélyeket, hangyás fagyival kínálják a népet.

Hogy mi? A SALT Bakery döbbenetes újdonsággal állt elő a júniusban tartott Gourmet Fesztiválon. Bemutatja az égetett kenyér fagyit, csokimézzel és hangyával. 

Hangyás fagyi lesz a nyári sláger? Fotó: Oksana Mizina

Természetesen a hangyás fagyi ötletét a kommentelők sem hagyták szó nélkül, sokaknál kiverte a biztosítékot. 

A hangya igazából egészséges a fagyiban?

A Mindmegette kifejti cikkében, hogy igazából rengeteg előnye van hangyát használni a gasztronómiában. Kissé savanykás, citrusos ízvilága miatt a modern konyhákban gyakran citrom vagy ecet helyettesítésére használják, főként a dél-amerikai és az ázsiai konyhában.

A tápanyagtartalmuk sem utolsó: kiváló alternatív fehérjeforrások, kimagasló arányban tartalmaznak értékes aminosavakat, de gazdagok cinkben, vasban és kalciumban is.

Azonban azt a Mindmegette is hangsúlyozza, hogy érdemes ellenőrzött forrásból fogyasztani a hangyákat.

A hangyás fagyi kiakasztott mindenkit

Nem a meglepetés kedvéért került ide: a hangya természetes hangyasava friss, citrusos karaktert ad, ami kifejezetten jól működik az égetett kenyér mélyebb ízeivel és a csokiméz gyümölcsösségével. Elsőre szokatlannak hangozhat, de pont ezért szeretjük. A Gourmet Fesztiválon megkóstolhatjátok.

- írta a SALT Bakery a Facebookon, amelyre velős kommentek érkeztek:

"Nem elég csak leejteni a fagyit a földre?"

 

"Hetek óta küzdünk a hangyákkal, hogy veszitek darabját?"

 

"Én darázzsal kérem, kicsit csípősen!"

- írták a poszt alá. De nem mindenki volt ilyen kíméletesen vicces. A posztot ide kattintva tudod megnézni:

 

 

