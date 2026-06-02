BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Kármen, Anita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Ez maga lesz a pokol” – 22 órán át kell majd bírniuk az utasoknak a világ leghosszabb repülőútján

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors repülőút
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 12:30
repülésutazás
Sokan már tűkön ülve várták, hogy átszállás nélkül repülhessenek a világ túlsó felére, de most kiderült a lesújtó igazság: hiába a hatalmas luxus, egy darabig még biztosan nem szállhatunk fel a rekordhosszúságú repülőútra. Ráadásul a háttérben komoly feszültségek állnak.
Bors
A szerző cikkei

A világ leghosszabb, átszállás nélküli repülőútja közvetlenül kötné össze Londont és Sydney-t. Az ausztrál Qantas légitársaság már régóta tervezi a „Project Sunrise” névre keresztelt projektet, amely véget vetne az eddigi szingapúri vagy dubai kényszerpihenőknek. Bár a tervek szerint a monstrum már 2027 elején a levegőbe emelkedett volna, a friss hírek szerint a startot elhalasztották.

Brutális kihívás lesz: kiderült, mikor indulhat el a világ legdurvább átszállás nélküli repülőútjaBrutális kihívás lesz: kiderült, mikor indulhat el a világ legdurvább átszállás nélküli repülőútja
Brutális kihívás lesz: kiderült, mikor indulhat el a világ legdurvább átszállás nélküli repülőútja Fotó: Russ Heinl /   shutterstock

Luxus a fellegekben: így fest majd a 22 órás repülőút

A gigantikus, 22 órás út során az Airbus A350-es gépén a megszokott 300 helyett mindössze 238 utast szállítanak majd. A légitársaság szerint erre azért van szükség, hogy extra teret és különleges jólléti zónákat biztosítsanak az embereknek a turista- és a prémium osztályok között, hiszen egy ilyen brutálisan hosszú utat nem könnyű kibírni a szűk ülésekben.

Sokan már látatlanban is aggódnak a bezártság miatt, egy kommentelő egyenesen így fogalmazott a közösségi oldalakon:

Ez maga lesz a pokol, képtelenség majdnem egy teljes napot egy fémcsőbe zárva tölteni.

A háborús helyzet szólt közbe

Bár a luxusjegyekre már most hatalmas lenne a kereslet, a repülőgépek gyártása elakadt. Az Iránban zajló konfliktus ugyanis komoly ellátási láncbeli problémákat és késéseket okozott az Airbus gyártósorain. Így a korábban tervezett 2026 végi átadás helyett a gépek legkorábban 2027 áprilisában érkezhetnek meg.

A Qantas szóvivője azonban igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, és megerősítette, hogy a tesztrepülések már heteken belül megkezdődnek:

A Project Sunrise előkészületei gőzerővel folynak. Az első Airbus A350-1000ULR már a toulouse-i festőműhelyben van, hogy megkapja a Qantas színeit, a tesztrepülések pedig heteken belül indulnak. A pilóták képzése már javában zajlik az új sydney-i szimulátorunkban, a jövő hónapban pedig bejelentjük az első útvonalat és a történelmi kereskedelmi járatok pontos menetrendjét.

Új céldátum a láthatáron

Bár az első gép átadása áprilisra csúszott, a légitársaság abban bízik, hogy a következő négy repülő gyorsan követi majd az elsőt, így 2027 novemberére utolérik magukat, és elindíthatják az első éles járatokat.

Szorosan együttműködünk az Airbus-szal a szállítási és tanúsítási folyamatokon, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megkezdjük ezeket a történelmi jelentőségű, ultra-hosszú távú repüléseket

idézte a szóvivő szavait a Unilad.

A Qantas nem áll meg Londonnál: a tervek szerint New Yorkból is indítanak majd közvetlen, szintén 22 órás járatokat Sydney-be. Jelenleg a leghosszabb közvetlen repülőút koronáját a Singapore Airlines birtokolja, az ő gépeik Szingapúr és New York között ingáznak – mindössze 18 óra alatt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu