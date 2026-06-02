„Ez maga lesz a pokol” – 22 órán át kell majd bírniuk az utasoknak a világ leghosszabb repülőútján

A világ leghosszabb, átszállás nélküli repülőútja közvetlenül kötné össze Londont és Sydney-t. Az ausztrál Qantas légitársaság már régóta tervezi a „Project Sunrise” névre keresztelt projektet, amely véget vetne az eddigi szingapúri vagy dubai kényszerpihenőknek. Bár a tervek szerint a monstrum már 2027 elején a levegőbe emelkedett volna, a friss hírek szerint a startot elhalasztották.

Brutális kihívás lesz: kiderült, mikor indulhat el a világ legdurvább átszállás nélküli repülőútja Fotó: Russ Heinl / shutterstock

Luxus a fellegekben: így fest majd a 22 órás repülőút

A gigantikus, 22 órás út során az Airbus A350-es gépén a megszokott 300 helyett mindössze 238 utast szállítanak majd. A légitársaság szerint erre azért van szükség, hogy extra teret és különleges jólléti zónákat biztosítsanak az embereknek a turista- és a prémium osztályok között, hiszen egy ilyen brutálisan hosszú utat nem könnyű kibírni a szűk ülésekben.

Sokan már látatlanban is aggódnak a bezártság miatt, egy kommentelő egyenesen így fogalmazott a közösségi oldalakon:

Ez maga lesz a pokol, képtelenség majdnem egy teljes napot egy fémcsőbe zárva tölteni.

A háborús helyzet szólt közbe

Bár a luxusjegyekre már most hatalmas lenne a kereslet, a repülőgépek gyártása elakadt. Az Iránban zajló konfliktus ugyanis komoly ellátási láncbeli problémákat és késéseket okozott az Airbus gyártósorain. Így a korábban tervezett 2026 végi átadás helyett a gépek legkorábban 2027 áprilisában érkezhetnek meg.

A Qantas szóvivője azonban igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, és megerősítette, hogy a tesztrepülések már heteken belül megkezdődnek:

A Project Sunrise előkészületei gőzerővel folynak. Az első Airbus A350-1000ULR már a toulouse-i festőműhelyben van, hogy megkapja a Qantas színeit, a tesztrepülések pedig heteken belül indulnak. A pilóták képzése már javában zajlik az új sydney-i szimulátorunkban, a jövő hónapban pedig bejelentjük az első útvonalat és a történelmi kereskedelmi járatok pontos menetrendjét.

Új céldátum a láthatáron

Bár az első gép átadása áprilisra csúszott, a légitársaság abban bízik, hogy a következő négy repülő gyorsan követi majd az elsőt, így 2027 novemberére utolérik magukat, és elindíthatják az első éles járatokat.

Szorosan együttműködünk az Airbus-szal a szállítási és tanúsítási folyamatokon, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megkezdjük ezeket a történelmi jelentőségű, ultra-hosszú távú repüléseket

– idézte a szóvivő szavait a Unilad.