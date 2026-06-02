„Ez maga lesz a pokol” – 22 órán át kell majd bírniuk az utasoknak a világ leghosszabb repülőútján

A világ leghosszabb, átszállás nélküli repülőútja közvetlenül kötné össze Londont és Sydney-t. Az ausztrál Qantas légitársaság már régóta tervezi a „Project Sunrise” névre keresztelt projektet, amely véget vetne az eddigi szingapúri vagy dubai kényszerpihenőknek. Bár a tervek szerint a monstrum már 2027 elején a levegőbe emelkedett volna, a friss hírek szerint a startot elhalasztották.
A gigantikus, 22 órás út során az Airbus A350-es gépén a megszokott 300 helyett mindössze 238 utast szállítanak majd. A légitársaság szerint erre azért van szükség, hogy extra teret és különleges jólléti zónákat biztosítsanak az embereknek a turista- és a prémium osztályok között, hiszen egy ilyen brutálisan hosszú utat nem könnyű kibírni a szűk ülésekben.
Sokan már látatlanban is aggódnak a bezártság miatt, egy kommentelő egyenesen így fogalmazott a közösségi oldalakon:
Ez maga lesz a pokol, képtelenség majdnem egy teljes napot egy fémcsőbe zárva tölteni.
Bár a luxusjegyekre már most hatalmas lenne a kereslet, a repülőgépek gyártása elakadt. Az Iránban zajló konfliktus ugyanis komoly ellátási láncbeli problémákat és késéseket okozott az Airbus gyártósorain. Így a korábban tervezett 2026 végi átadás helyett a gépek legkorábban 2027 áprilisában érkezhetnek meg.
A Qantas szóvivője azonban igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, és megerősítette, hogy a tesztrepülések már heteken belül megkezdődnek:
A Project Sunrise előkészületei gőzerővel folynak. Az első Airbus A350-1000ULR már a toulouse-i festőműhelyben van, hogy megkapja a Qantas színeit, a tesztrepülések pedig heteken belül indulnak. A pilóták képzése már javában zajlik az új sydney-i szimulátorunkban, a jövő hónapban pedig bejelentjük az első útvonalat és a történelmi kereskedelmi járatok pontos menetrendjét.
Bár az első gép átadása áprilisra csúszott, a légitársaság abban bízik, hogy a következő négy repülő gyorsan követi majd az elsőt, így 2027 novemberére utolérik magukat, és elindíthatják az első éles járatokat.
Szorosan együttműködünk az Airbus-szal a szállítási és tanúsítási folyamatokon, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megkezdjük ezeket a történelmi jelentőségű, ultra-hosszú távú repüléseket
A Qantas nem áll meg Londonnál: a tervek szerint New Yorkból is indítanak majd közvetlen, szintén 22 órás járatokat Sydney-be. Jelenleg a leghosszabb közvetlen repülőút koronáját a Singapore Airlines birtokolja, az ő gépeik Szingapúr és New York között ingáznak – mindössze 18 óra alatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.