7 gusztustalan szokás, amit szinte mindenki csinál, pedig komoly betegséget okozhat

Akad néhány hétköznapi mozdulat, amely elsőre ugyan teljesen ártalmatlannak tűnik, pedig több közöttük olyan gusztustalan szokás, amellyel észrevétlenül juttatunk baktériumokat a szervezetünkbe. Ezek a kórokozók idővel fertőzést és gyulladásokat okozhatnak.
Sokan még mindig a kezükbe tüsszentenek, pedig ezzel gyakorlatilag kézről kézre adják a bacikat: kilincsre, telefonra, mások kezébe juttatják azokat. Így terjed a nátha, az influenza, sőt a kötőhártya-gyulladás is, ha a szemedhez nyúlsz. A legjobb, ha mindig van nálad zsebkendő, és azt használod. Ha épp nincs kéznél, akkor a könyökhajlat a legjobb megoldás, ha tüsszentened kell. Ezzel megakadályozod, hogy a kórokozók szétszóródjanak.
Lehet, hogy csak akkor nyúlsz az orrodhoz, ha senki sem látja, de ha gyakran teszed ezt, az nem marad következmények nélkül. Az orr belseje érzékeny terület, tele apró erekkel, amelyeket könnyen felsérthetsz, ezzel orrvérzést, gyulladást okozva. Ráadásul az ujjaiddal baktériumokat is bevihetsz, amelyek arcüreggyulladást vagy náthát okozhatnak. Ha a száraz levegő miatt érzel kényelmetlenséget, érdemes tengeri sós orrspray-t használnod, hogy nedvesen tartsd az orrnyálkahártyád. Ha azonban csak megszokásból piszkálod az orrod, próbáld tudatosan mással lefoglalni a kezed. Például egy tollal vagy stresszlabdával, ne ezzel a gusztustalan szokással.
A cipőnkkel járunk az utcán, parkban, járműveken, nyilvános mosdóban. Mindazt, amit összeszedünk vele – baktériumokat, szennyeződést, parazitákat –, be is visszük a lakásba, ha nem vesszük le még a bejáratnál. Még nagyobb a veszély, ha van otthon kisgyerek, aki a földön játszik. Tarts kéznél benti papucsot, és kérd meg a vendégeket is, hogy vegyék le a lábbelijüket. A padló rendszeres takarítása szintén segít csökkenteni a kockázatot.
Gondold végig, hány helyre teszed le napközben a táskád! A padlóra, tömegközlekedésen az ülésre, nyilvános helyeken bárhova. Ezenkívül koszos kézzel is többször hozzáérsz. Ha hazaérve automatikusan leteszed a konyhapultra, ahonnan nem sokkal később a vacsora kerül a tányérra, az nem a legjobb döntés. Ha lehet, inkább egy külön helyre tedd a táskád, például a fogasra vagy egy szék háttámlájára. A konyhapultot pedig érdemes rendszeresen fertőtlenítened , főleg ha korábban bármit is rátettél, ami nem oda való.
Habár sokan úgy gondolják, hogy a fülpucolás a higiénia része, valójában a fül nagyon jól tudja tisztítani önmagát. Ha mégis belenyúlunk, főleg fülpiszkálóval, ujjal vagy más eszközzel, könnyen megsérthetjük a hallójáratot, és mélyebbre tolhatjuk a fülzsírt. Ez hallásproblémákat, gyulladást, fülzúgást is okozhat. Ha úgy érzed, eldugult a füled, inkább használj patikában kapható olajos cseppeket vagy fülspray-t. Ha ez sem segít, fordulj szakemberhez, ne próbálkozz otthon.
Van, aki idegességében csinálja, más pedig észre sem veszi, hogy gyakran piszkálja a szempilláit. Pedig ezzel nemcsak a pillák ritkulását kockáztatjuk, hanem fertőzéseket is okozhatunk, például árpát vagy szemhéjgyulladást; különösen, ha nem tiszta kézzel nyúlunk a szemünkhöz. Ha te is gyakran tépkeded a szempilláidat, érdemes más tevékenységet találnod a feszültség levezetésére; például vegyél egy stresszlabdát és azt nyomogasd.
Amikor nincs kéznél körömkefe, sokan használnak bankkártyát, gemkapcsot vagy kulcsot, hogy kiszedjék a koszt a körmük alól. Ezekkel a módszerekkel azonban könnyen megsérthetik a körömágyat, a bőrön apró sebeket ejthetnek, ha pedig azok elfertőződnek, az nemcsak hosszabb gyógyulást igényelhet, hanem a körömgomba is bejuthat. A legbiztonságosabb egy megfelelően tisztított körömkefe a körmök tisztán tartására.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.