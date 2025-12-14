7 gusztustalan szokás, amit szinte mindenki csinál, pedig komoly betegséget okozhat

Ártalmatlannak tűnő szokások is komoly fertőzésekhez és gyulladásokhoz vezethetnek.

A baktériumokat és vírusokat a kezünkkel juttatjuk a szemünkbe, szánkba, bőrünkre.

Egyszerű higiéniai szabályok betartásával csökkenthető a nátha, influenza, kötőhártya-gyulladás vagy akár a gombás fertőzések kialakulásának kockázata.

Akad néhány hétköznapi mozdulat, amely elsőre ugyan teljesen ártalmatlannak tűnik, pedig több közöttük olyan gusztustalan szokás, amellyel észrevétlenül juttatunk baktériumokat a szervezetünkbe. Ezek a kórokozók idővel fertőzést és gyulladásokat okozhatnak.

A tenyérbe tüsszentés egy olyan gusztustalan szokás, amely könnyen fertőzésekhez vezethet.

7 egészségre veszélyes, gusztustalan szokás

1. Tenyérbe tüsszentés

Sokan még mindig a kezükbe tüsszentenek, pedig ezzel gyakorlatilag kézről kézre adják a bacikat: kilincsre, telefonra, mások kezébe juttatják azokat. Így terjed a nátha, az influenza, sőt a kötőhártya-gyulladás is, ha a szemedhez nyúlsz. A legjobb, ha mindig van nálad zsebkendő, és azt használod. Ha épp nincs kéznél, akkor a könyökhajlat a legjobb megoldás, ha tüsszentened kell. Ezzel megakadályozod, hogy a kórokozók szétszóródjanak.

2. Orrpiszkálás

Lehet, hogy csak akkor nyúlsz az orrodhoz, ha senki sem látja, de ha gyakran teszed ezt, az nem marad következmények nélkül. Az orr belseje érzékeny terület, tele apró erekkel, amelyeket könnyen felsérthetsz, ezzel orrvérzést, gyulladást okozva. Ráadásul az ujjaiddal baktériumokat is bevihetsz, amelyek arcüreggyulladást vagy náthát okozhatnak. Ha a száraz levegő miatt érzel kényelmetlenséget, érdemes tengeri sós orrspray-t használnod, hogy nedvesen tartsd az orrnyálkahártyád. Ha azonban csak megszokásból piszkálod az orrod, próbáld tudatosan mással lefoglalni a kezed. Például egy tollal vagy stresszlabdával, ne ezzel a gusztustalan szokással.

3. Cipővel a lakásban

A cipőnkkel járunk az utcán, parkban, járműveken, nyilvános mosdóban. Mindazt, amit összeszedünk vele – baktériumokat, szennyeződést, parazitákat –, be is visszük a lakásba, ha nem vesszük le még a bejáratnál. Még nagyobb a veszély, ha van otthon kisgyerek, aki a földön játszik. Tarts kéznél benti papucsot, és kérd meg a vendégeket is, hogy vegyék le a lábbelijüket. A padló rendszeres takarítása szintén segít csökkenteni a kockázatot.