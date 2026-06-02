„Szoktam vele beszélgetni” – Rubint Réka sokkoló kijelentést tett a testét megtámadó daganatról

Megdöbbentő, egyben végtelenül hősies vallomással állt elő a háromgyermekes édesanya. Bár a külvilág eddig csak a megállíthatatlan energiát és a mosolygós edzőt látta benne, Rubint Réka négy éve a legkeményebb csatáját vívja az életért. A fitneszikon húsvétig titokban tartotta a diagnózist, pár hete azonban elérkezettnek látta az időt, hogy megossza a világgal élete legnehezebb időszakának részleteit.

Rubint Réka betegsége már 4 éve tart (Fotó: Facebook / Rubint Réka)

Rubint Réka daganatát nem lehet eltávolítani

Réka elárulta, hogy egy olyan különleges és agresszív daganattal diagnosztizálták, amelyet az orvostudomány jelenlegi állása szerint egyszerűen lehetetlen műtéti úton eltávolítani.

Az én daganatomat, azt nem lehet eltávolítani. Tehát itt egyetlen egy lehetőség van, hogy őt ott szépen alvó üzemmódban tartani, vagy ha lehet, akkor elpusztítani valahogy, és mivel ez egy nagyon különleges daganat, ezért ez egy nagyon különleges feladat. És hát egyelőre még eléggé szeret engem

– kezdte a TV2 Tények kamerái előtt a sztáranyuka, aki elképesztő lelki erővel kezeli a helyzetet.

Rubint Réka gyerekei, Schobert Lara, Schobert Norbi Jr. és Zalán is nagy támaszt nyújtanak számára ebben a nehéz időszakban (Fotó: Nagy Zoltán / Bors)

Rendszeresen beszélget a daganatával

A legmeglepőbb részlet mégis az, ahogyan Réka a betegségéhez viszonyul. Ahelyett, hogy gyűlölettel vagy pánikkal fordulna a kór felé, egy egészen sajátos, spirituális módszert választott: rendszeresen beszélget a daganatával.

Szoktam vele beszélgetni, hogy most már úgy elengedhetne, de még egyelőre nagyon ragaszkodik, és nagyon szeret

– mondta a rákkal kapcsolatban, amit Réka egy újabb megoldandófeladatként fog fel.

Rubint Réka parokát hordott sok idejig, mert nem szerette volna felvállalni a betegségét (Fotó: Mediaworks)

A gyógyulás 50-60%-ban azon múlik, hogy az ember energetikailag hol tart

A gyógyulás érdekében mindent bevet: a hagyományos orvoslás és a kemoterápia mellett – amit hamarosan újult erővel folytat – komoly hangsúlyt fektet a belső, lelki munkára is. Kipróbálta a hangtálmeditációt, amely elmondása szerint rengeteget adott neki a kezdeti sokk feldolgozásában, emellett alternatív szereket, őssejtkapszulákat és olajokat is használ. Úgy véli, a gyógyulás 50-60%-ban azon múlik, hogy az ember energetikailag hol tart, és mennyire képes szeretni önmagát – még akkor is, ha a kezelések miatt elveszítette a haját.