„Szoktam vele beszélgetni” – Rubint Réka sokkoló kijelentést tett a testét megtámadó daganatról

Megdöbbentő, egyben végtelenül hősies vallomással állt elő a háromgyermekes édesanya. Bár a külvilág eddig csak a megállíthatatlan energiát és a mosolygós edzőt látta benne, Rubint Réka négy éve a legkeményebb csatáját vívja az életért. A fitneszikon húsvétig titokban tartotta a diagnózist, pár hete azonban elérkezettnek látta az időt, hogy megossza a világgal élete legnehezebb időszakának részleteit.
Réka elárulta, hogy egy olyan különleges és agresszív daganattal diagnosztizálták, amelyet az orvostudomány jelenlegi állása szerint egyszerűen lehetetlen műtéti úton eltávolítani.
Az én daganatomat, azt nem lehet eltávolítani. Tehát itt egyetlen egy lehetőség van, hogy őt ott szépen alvó üzemmódban tartani, vagy ha lehet, akkor elpusztítani valahogy, és mivel ez egy nagyon különleges daganat, ezért ez egy nagyon különleges feladat. És hát egyelőre még eléggé szeret engem
– kezdte a TV2 Tények kamerái előtt a sztáranyuka, aki elképesztő lelki erővel kezeli a helyzetet.
A legmeglepőbb részlet mégis az, ahogyan Réka a betegségéhez viszonyul. Ahelyett, hogy gyűlölettel vagy pánikkal fordulna a kór felé, egy egészen sajátos, spirituális módszert választott: rendszeresen beszélget a daganatával.
Szoktam vele beszélgetni, hogy most már úgy elengedhetne, de még egyelőre nagyon ragaszkodik, és nagyon szeret
– mondta a rákkal kapcsolatban, amit Réka egy újabb megoldandófeladatként fog fel.
A gyógyulás érdekében mindent bevet: a hagyományos orvoslás és a kemoterápia mellett – amit hamarosan újult erővel folytat – komoly hangsúlyt fektet a belső, lelki munkára is. Kipróbálta a hangtálmeditációt, amely elmondása szerint rengeteget adott neki a kezdeti sokk feldolgozásában, emellett alternatív szereket, őssejtkapszulákat és olajokat is használ. Úgy véli, a gyógyulás 50-60%-ban azon múlik, hogy az ember energetikailag hol tart, és mennyire képes szeretni önmagát – még akkor is, ha a kezelések miatt elveszítette a haját.
„Természetesen mindent megteszek, amit a segítőim, az orvosaim, hiszen az orvosok is segítők, a lelki segítőim, a szeretteim javasolnak, mindent megfogadok. Érdemes lenne csak úgy esténként megnézni, hogy én mit eszek, iszok, nyalok, harapok, rágok, tehát annyi minden, tényleg az őssejt kapszulától elkezdve az olajig. Az ilyen lé, olyan lé, itt-ott kenem a talpam, szóval tényleg mindent megteszek, de szerintem a gyógyulásnak 50%-ban, de lehet, hogy 60%-ban, az egy óriási nagy alapköve, hogy az ember energetikailag hol van. És igen, nekem nagyon fontos, hogy amikor belenézek a tükörbe, és ha már kihullott a hajam, akkor az a Réka nézzen vissza, aki szereti magát. És ezen nagyon sokat dolgozom, úgyhogy ezért is mondtam azt, hogy ez egy különleges út és ez egy különleges felfedezés. Ezt az utat pedig minél több embernek szeretném megmutatni” – vallotta be Réka a Tények Plusz műsorában.
A betegség gyökeresen megváltoztatta az életfelfogását. Rájött, hogy a korábbi rohanó életmódja, a fellépések és a zsúfolt menetrend miatt rengeteg értékes családi pillanatot szalasztott el. Most, hogy a haja rövid és szőke, büszkén néz a tükörbe, és minden percet igyekszik kimaxolni a szeretteivel. Megállapodott a Jóistennel, hogy a közelgő 48. születésnapja után még legalább 40 évet akar élni. A gyógyulás felé vezető útja még nem ért véget, Réka készen áll a következő kemoterápiás kezelésre, és szilárdan hiszi, hogy a szív és a pozitív gondolkodás felülírhatja a rideg orvosi statisztikákat.
