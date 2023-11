"Be fogok hányni" – gyomorforgató feladatot kaptak az Ázsia Expressz szereplői

Javában zajlik a TV2-n a nagy sikerű Ázsia Expressz 4. évada, amiben olyan sztárok indultak el, mint például Kucsera Gábor, Völgyi Zsuzsi vagy Nagy Alekosz. Valószínűleg számítottak arra, hogy elég kemény feladatok várnak rájuk a kalandrealityben, de azt minden bizonnyal egyikük sem sejtette, hogy ezek mit hoznak ki belőlük.

Fotó: TV2

Bátorság, kitartás és néhány esetben "gyomor" kellett ahhoz, hogy a játékosok sikeresen teljesítsék a próbatételeket. Minden energiájukat felhasználták, hogy jók legyenek, és győztesként távozzanak, de persze vannak olyan feladatok, amik eléggé kiakasztották a sztárokat. Ilyen volt például az is, mikor halászhálót kellett takarítaniuk, tele szeméttel és haltetemmel – az alábbi videóban lehet ebből megtekinteni egy rövid részletet, amiben elhangzik az is, hogy "be fogok hányni":

