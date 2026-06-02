A vérnyúl csak a kezdet volt: újabb rém riogat a magyar utakon

Habár továbbra is sokakat izgalomban tart a híres százhalombattai vérnyúl esete, úgy fest, megérkezett a konkurens. Néhány hete történt meg az, hogy egy elektromos rollerrel közlekedő férfit letarolt egy nyúl, olyan elemi erővel, hogy a sofőr hatalmasat bukott az aszfalton. Az áldozat szerencsére nem sérült meg, az akkor készült videó azonban futótűzként terjedt el az interneten, és azóta is sorra készülnek róla a mémek

A vérnyúl után már a fácán is támad

Megérkezett a vérnyúl konkurenciája

Nemrég a Blikk írta meg, hogy a mezei nyúl mutatványa után talán az állatvilág többi tagja is felbátorodott. A TikTokon osztottak meg ugyanis egy videót arról, amint egy kerékpáros egy elhagyatott, földes úton tekert, ám egy óvatlan pillanatban megjelent egy agresszív, mindenre elszánt fácán. A madár egyenesen rátámadt a biciklisre, akinek nem maradt más választása, mint minél gyorsabban elhúzni onnan a csíkot. A fácán ezek után sem adta fel, és megpróbálta tartani a lépést a kerékpárossal, végül azonban a videó készítőjének sikerült meglógnia előle.

A vérnyúl csak a kezdet volt... Felbukkant az agresszív fácán

