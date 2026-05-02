Újabb országokban lép piacra a magyar szállodalánc: Zentai Péter ötezer szobás birodalmat épít a magyaroknak

Már tizenkettedik alkalommal gyűjtötték össze a magyar turizmus legbefolyásosabb szereplőit, Zentai Péter pedig immár másodszor kapott helyet a top 50-es elitklubban. A Hilaris Hotels számára a 2025-ös esztendő a látványos növekedésről szólt, mára húsz szállodát működtetnek, de a tulajdonos itt nem áll meg: jövőre Olaszországban, Szlovéniában és Horvátországban is megvetik a lábukat.

Zentai Péter, a Hilaris Hotels alapító-tulajdonosa Krausz Gáborral és egyedülálló fizetési megoldásokkal teszi elérhetővé a külföldi pihenést a magyar családok számára Fotó: Zentai Péter (via index.hu)

Zentai Péter: „Ötezer szoba a cél”

A stratégia mögött kőkemény üzleti terv áll: Zentai Péter öt év alatt öt országot, ötven szállodát, ötezer szobát és százmilliárd forintos éves árbevételt tűzött ki célul.

Nem elméleti terveket gyártunk, hanem végrehajtható lépéseket. A kulcs az, hogy emberként bánunk az emberekkel

– vallja az alapító. A Hilaris-modell titka a prémium minőség és a családbarát szemlélet ötvözete, ahol a vendégeket Krausz Gábor sztárséf gasztronómiai remekei várják. Hogy a pihenés a magyar családoknak is elérhető maradjon, Ausztriában is bevezették a „Pihenj most – fizess később” konstrukciót, a bővülésnél pedig fő szempont, hogy az új helyszínek autóval is könnyen elérhetők legyenek.

Karrier az Alpokban és az Adrián

Az üzletember a munkatársaira is gondol: olyan képzési rendszert indítottak, amely lehetővé teszi a kollégáknak, hogy nyáron az Adrián, télen pedig az Alpokban építsék a karrierjüket. A fejlesztéseket szinte teljes egészében önerőből, stabil pénzügyi háttérrel valósítják meg, kerülve a súlyos banki hiteleket.

Szívén viseli a gyerekek sorsát

Zentai Péter számára azonban a siker nemcsak a számokról szól, hanem a segítségről is.

Egy bizonyos szint fölött az embernek kötelessége visszaadni abból, amit kapott

– mondja az üzletember. A szállodalánc a Regőczi Alapítvánnyal összefogva hátrányos helyzetű gyermekeknek biztosít ingyenes pihenést, 2026-tól pedig teljes ellátással egybekötött ausztriai síprogramokat is szerveznek számukra, hogy ők se maradjanak ki az élményekből – írja cikkében a Turizmus.