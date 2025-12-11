Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Zentai Péter lett az év üzletembere

Zentai Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 18:33
Az Üzlet portál idei közönségszavazása Zentai Pétert, a Hilaris Hotels tulajdonosát hozta ki győztesnek.

2025-ben Zentai Péter, a Hilaris Hotels tulajdonosa érdemelte ki az Év Üzletembere címet az Üzlet portál közönségszavazásán, ahol a szavazók olyan vezetőt kerestek, aki a gyorsan változó gazdasági környezetben is képes tartós teljesítményt nyújtani – december 11-én, a Continental Hotel Budapestben rendezték meg az ünnepélyes díjátadót.

Zentai Péter
Zentai Péter / Fotó: Zentai Péter (via index.hu)

Az Index írja, hogy Zentai Péter 30 éves ingatlanfejlesztési, üzletvezetési és építőipari tapasztalattal rendelkezik. Az utóbbi években látványosan gyorsította fel a Hilaris Hotels növekedését, ugyanis a márka Magyarország leggyorsabban növekvő szállodaláncává vált, és a határon túlra is terjeszkedett. Zentai Péter több mint 110 cég tulajdonosa és vezetője, olyan nagyszabású ingatlanfejlesztések meghatározó szereplője, mint például az Északi és Déli Városkapu projektek, a Láng és a Gate 1–2 beruházások, illetve a sukorói és a Beluga fejlesztések.

Zentai Péter üzleti tevékenységei mellett társadalmi szerepvállalást is vállal, ugyanis idén nyáron több száz hátrányos helyzetű, családi háttér nélküli gyermek nyaralását szervezte meg Zamárdiban, a Művész Üdülőben a saját költségén, illetve együttműködési megállapodást kötött a Regőczi Alapítvánnyal, ami a Covid–19 miatt árván maradt gyerekeket támogatja, és vállalta, hogy minden lehetséges módon hozzájárul a működésükhöz.

 

