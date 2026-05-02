Túl sokat tudott az emberi fajról? Váratlanul elhunyt a génsebész, aki mesterséges sejteket tenyésztett

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 16:45
79 éves korában elhunyt J. Craig Venter, a zseniális és megosztó tudós, aki nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy kiolvassa a Teremtő kottáját. Ő volt az, aki versenybe szállt az egész világgal, és végül bebizonyította: az emberi sors nem a csillagokban, hanem a sejtjeink mélyén van megírva.
Gyászol a tudományos világ, de a hétköznapi emberek is hálával tartoznak neki. Meghalt J. Craig Venter, az emberi genom térképének úttörője. A férfi, aki évtizedekkel ezelőtt úgy döntött, nem vár az állami projektekre, hanem saját szakállára, gőzerővel fejti meg, miből is vagyunk mi, emberek. A halálát saját intézete jelentette be: a San Diegó-i kórházban érte a vég, miután szervezete feladta a harcot egy rákkezelés mellékhatásaival szemben.

J. Craig Venter nemcsak kutatta az életet, hanem át is írta a szabályokat Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Háborús pokolból a laboratóriumig

Venter élete nem steril kémcsövek között indult. A vietnámi háború borzalmai alatt, az amerikai haditengerészetnél szolgálva szembesült először az élet törékenységével. Ott, a vér és a sár közepette született meg benne a kérdés: hogyan képes az a több billió sejt együttműködni, hogy fenntartsa ezt a csodát, amit embernek hívunk?

Később ez a kíváncsiság hajtotta, amikor a 90-es években szembement a kormánnyal. Míg a hivatalos szervek csigalassúsággal haladtak, Venter a saját cégével, a Celera Genomics-szal elképesztő tempót diktált. 2000-ben végül a Fehér Házban, az akkori elnök oldalán jelenthette be a világraszóló sikert: megfejtették a DNS 3,1 milliárd alegységét.

Véget vetett a misztériumnak J. Craig Venter?

Sokan támadták, azt állították, hogy a gének feltérképezésével elveszi az élet varázsát, és rideg adathalmazzá silányítja az embert. Venter azonban frappánsan vágott vissza a bírálóknak a történelmi bejelentéskor:

Néhányan azt mondták nekem, hogy az emberi genom szekvenálása elszegényíti az emberiséget azáltal, hogy kiveszi a titkot az életből. Semmi sem állhatna távolabb az igazságtól

– jelentette ki magabiztosan.

És valóban: munkája nemhogy elvette volna a varázst, inkább kaput nyitott a gyógyuláshoz. Neki köszönhetjük, hogy ma már tudjuk, milyen genetikai hibák állnak a rák vagy a szívbetegségek hátterében, és az ő kutatásai alapozták meg azt a jövőt, ahol a gyógyszereket személyre szabottan, a beteg saját kódjához igazítva készítik el.

Saját testét is a tudománynak adta

Venter nem csak másokat vizsgált: ő volt az első, aki a saját teljes genomját nyilvánosságra hozta, vállalva a kockázatot, hogy mindenki láthassa az öröklött gyengeségeit. Hitt abban, hogy ha ismerjük a sebezhetőségünket, esélyt kapunk a védekezésre. Később még a mesterséges élettel is kísérletezett, laborban létrehozott DNS-sel keltett életre egy baktériumot.

Bár a teste végül alulmaradt a kórral szembeni küzdelemben, J. Craig Venter neve örökre beíródott a történelembe. Nemcsak egy tudós volt, hanem egy felfedező, aki nem félt belenézni a tükörbe, és megmutatni nekünk, mi rejtőzik a bőrünk alatt – Science Alert.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
