Együtt segíti az árvákat a Hilaris Hotels és a Regőczi Alapítvány

A Hilaris Hotels szállodacsoport már tavaly hosszútávú együttműködést alakított ki a Regőczi Alapítvánnyal, amelynek küldetése a Covid–19 járvány következtében árván maradt gyermekek hosszú távú támogatása. Az alapítványt Áder János volt köztársasági elnök hívta életre, kuratóriumának elnöke dr. Herczegh Anita, a volt államfő felesége, négy gyermek édesanyja, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete.
Amikor a koronavírus-járvány és annak tragikus következményei már háttérbe szorultak, a Hilaris Hotels azok mellé állt, akik a legnagyobb veszteséget szenvedték el. A magyar szállodalánc filozófiájának középpontjában ugyanis az élményteremtés mellett a közösség iránti felelősség is meghatározó szerepet kap. A Regőczi Alapítvány támogatásával ezért a szállodacsoport olyan gyermekek örömtelibb jelenéhez és jövőjéhez járul hozzá, akik a járvány következtében veszítették el egyik vagy mindkét szülőjüket.
A támogatás keretében a Hilaris Hotels többek között üdülési lehetőségeket, közösségi programokat és élményalapú kikapcsolódást biztosít az alapítvány által támogatott gyermekek számára.
A cél nem csupán az anyagi segítség, hanem a lelki feltöltődés, az élmények és a biztonságérzet megerősítése is. A gyermekek mellett figyelnek a szülőkre is, számukra a lelki egészséget támogató és megerősítő mentálhigiénés programokat befogadó helyszíneket biztosítanak.
A partnerség a Regőczi Alapítvány számára olyan stabil, hosszú távú hátteret jelent, amely infrastrukturális és szervezési kapacitásával is segíti a programok megvalósítását.
Az együttműködés túlmutat a közvetlen támogatáson: hozzájárul a gyermekek mentális megerősítéséhez és közösségi integrációjához, miközben a családok számára is fontos kapaszkodót jelent. Zentai Péter a Hilaris Hotels tulajdonos-vezérigazgatója szerint a kezdeményezés egyben arra is példát szeretne mutatni, hogy a gazdasági szereplők aktív részvétele kulcsszerepet játszhat egy erősebb, egymásra figyelő társadalom felépítésében.
A partnerség keretében az Alapítvány támogatottjai 2025-ben a zamárdi Művész Üdülőben, 2026-ban pedig az ausztriai Heiligenblutban, a Sporthotel vendégeként vehettek részt közösségi és rekreációs programokon. A visszajelzések szerint a gyermekek számára ezek az alkalmak nemcsak kikapcsolódást, hanem közösségi élményt és új tapasztalatokat is jelentettek – az ausztriai szállodában idén sokan közülük a síelést is kipróbálhatták a Hilaris Hotels támogatásával. 2026-ban pedig a mentálhigiénés foglalkozásoknak a noszvaji Oxigén Hotel, a komlói Ambient Hotel és a szilvásváradi Szalajka Liget Hotel ad otthont. A nyári és kirándulóprogramok a felújított Művész Üdülőben, valamint a heiligenbluti szállodákban folytatódnak, a tervek szerint a jövőben a szállodalánc további egységeinek bevonásával.
“A Hilaris Hotelsnél hiszünk abban, hogy a sikeres üzleti működés és a társadalmi felelősségvállalás egymást erősítő értékek” – hangsúlyozta Zentai Péter. Kiemelve, hogy a Regőczi Alapítvánnyal való együttműködés ezért nem egyszeri támogatást jelent, hanem hosszú távú elköteleződést.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.