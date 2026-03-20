Rémálom a levegőben: turbulencia miatt került kórházba három ember

Súlyos turbulencia rázta meg egy Los Angelesből Sydney-be tartó repülőjáratot, amelynek következtében több utas és a személyzet tagjai is megsérültek. A gépet mentők fogadták a kifutópályán, miután péntek reggel leszállt Ausztráliában, a sérülteket kórházba szállították.

Életveszélyes turbulencia

A Delta Air Lines DL41-es járata a leszállás előtti ereszkedés során került erős légörvénybe, amely hirtelen rázta meg a repülőgépet. A beszámolók szerint az utasokat is megdobta a turbulencia, többen kimozdultak az ülésükből. Az ausztrál mentőszolgálat közlése szerint a riasztást mindössze három perccel a landolás előtt kapták. A helyszínre érkező mentők öt embert vizsgáltak meg, köztük több idősebb utast is.

A legsúlyosabban három légiutas-kísérő sérült meg, akiket azonnal kórházba szállítottak további ellátásra. Rajtuk kívül két személyt a helyszínen kezeltek hátfájás, fejfájás és térdsérülés miatt. A járaton összesen 245 utas és 15 fős személyzet tartózkodott. A repülőgép egy Airbus A350 típus volt.

A légitársaság közleménye szerint a járat „rövid ideig tartó turbulenciába” keveredett, és hangsúlyozták, hogy számukra az utasok és a személyzet biztonsága a legfontosabb. A rendelkezésre álló adatok szerint a gép Los Angelesből indult, és több mint 13 órás út után érkezett meg Sydney-be. Az eset körülményeit vizsgálják, értesült az Express.