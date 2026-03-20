Rémálom a levegőben: turbulencia miatt került kórházba három ember

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 13:03
A gépet sikerült épségben letenni. A turbulencia nagy pánikot okozott.

Súlyos turbulencia rázta meg egy Los Angelesből Sydney-be tartó repülőjáratot, amelynek következtében több utas és a személyzet tagjai is megsérültek. A gépet mentők fogadták a kifutópályán, miután péntek reggel leszállt Ausztráliában, a sérülteket kórházba szállították.

Erős turbulencia következtében sérültek meg többen a repülőn.
Erős turbulencia következtében sérültek meg többen a repülőn.
Fotó: Telsek /  Shutterstock 

Életveszélyes turbulencia

A Delta Air Lines DL41-es járata a leszállás előtti ereszkedés során került erős légörvénybe, amely hirtelen rázta meg a repülőgépet. A beszámolók szerint az utasokat is megdobta a turbulencia, többen kimozdultak az ülésükből. Az ausztrál mentőszolgálat közlése szerint a riasztást mindössze három perccel a landolás előtt kapták. A helyszínre érkező mentők öt embert vizsgáltak meg, köztük több idősebb utast is. 

A legsúlyosabban három légiutas-kísérő sérült meg, akiket azonnal kórházba szállítottak további ellátásra. Rajtuk kívül két személyt a helyszínen kezeltek hátfájás, fejfájás és térdsérülés miatt. A járaton összesen 245 utas és 15 fős személyzet tartózkodott. A repülőgép egy Airbus A350 típus volt. 

A légitársaság közleménye szerint a járat „rövid ideig tartó turbulenciába” keveredett, és hangsúlyozták, hogy számukra az utasok és a személyzet biztonsága a legfontosabb. A rendelkezésre álló adatok szerint a gép Los Angelesből indult, és több mint 13 órás út után érkezett meg Sydney-be. Az eset körülményeit vizsgálják, értesült az Express.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu