Nem kell tovább várnunk! Jön A Gyűrűk Ura-sorozat folytatása

Megérkezett a nagy bejelentés, amire még ha mérsékelten is, de régóta vártak A Gyűrűk Ura rajongói. Az Amazon Prime streaming-szolgáltató ősszel megörvendeztet bennünket a A Gyűrűk Ura-univerzumban játszódó, A hatalom gyűrűi sorozat 3. évadával.
A Gyűrűk Ura rajongók egyébként sem unatkoznának a következő időszakban, hiszen már készülőben van egy filmes folytatás, ami a Peter Jackson által rendezett trilógiához kapcsolódik, és maga a rendező is részt vesz a projektben producerként, a forgatókönyvet pedig Stephen Colbert jegyzi majd. Továbbá a Kate Winslettel kiegészülő és régi arcokat is igazoló Vadászat Gollamra című film is forog, 2027-re pedig mozikba is kerülhet. A Prime Video most megörvendeztette a franchise rajongóit, ugyanis A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi című sorozat 3. évada november 11-én érkezik a platformra.
A hatalom gyűrűi az eredeti könyvek és filmek előtt több ezer évvel játszódik. Az eddigi információk szerint a 3. évad több évvel a 2. évad eseményei után játszódik majd az elfek háborújának közepette, mialatt Sauron azon munkálkodik, hogy megalkossa az Egy Gyűrűt, ami majd segít neki megnyerni a háborút, uralma alá hajtani a népet és Középfölde teljhatalmú uralkodójává válni.
Az Amazon Prime saját statisztikái alapján A hatalom gyűrűi 1. évada volt a streaming legnézettebb sorozata, a 2. évad pedig szorosan a legnézettebb 5 közé került debütálásakor. Szinte sosem látott tömegeket vonzott a J. R. R. Tolkien univerzumából született széria, mely akkor minden idők legdrágább projektje volt, azonban a várakozásokkal ellentétben hatalmas felháborodást keltett a keményvonalas rajongók körében.
Persze irodalmi műveket filmre adaptálni sosem egyszerű feladat, különösen, ha olyan komplex és kiterjedt univerzumokról van szó, mint a nyelvészprofesszor által megalkotott Középfölde és lakói. Peter Jackson brillírozott anno a filmtrilógiával, így bárkinek nehéz dolga lett volna a nyomdokaiba lépni, nem is próbálkozott vele senki korábban. A Hobbit-filmek már közel sem arattak akkora sikert, mint az összesen 17 Oscar-díjat bezsebelő A Gyűrűk Ura-trilógia, de azért szerethető részeivé váltak a franchise-nak.
A streaming platformok és a sorozatkultúra ugrásszerű fejlődésével csak idő kérdése volt, hogy valaki meg merje piszkálni Tolkien regényeit, így indult útjára A hatalom gyűrűi sorozat ötlete is. Hiába a beleölt gigantikus összegek, a rajongók nem voltak elragadtatva a végeredménytől. Sokan a színészeket kritizálták leginkább, különösen, ami a tünde karaktereket illeti, akik Peter Jackson anno éteri jelenségként prezentált szereplői helyett ebben a feldolgozásban a legkülönfélébb rasszú és frizurájú színészek által kerültek a képernyőkre.
A bojkott és a később drasztikusan bezuhanó nézőszámok miatt félő volt, és valójában mindenki arra számított, hogy két évad után elkaszálják a szériát, de az Amazon kijelentette, hogy nagyon is elkötelezett a sorozatot illetően, és végigviszik a tervezett 5 évadot. Az eredeti tervek szerint A hatalom gyűrűi 3. évada csak 2027-ben debütált volna a platformon, azonban a The Hollywood Reporter belső forrásokból megtudta, hogy még idén visszatérhetünk Középföldére – ha merünk.
A hatalom gyűrűi sorozat 3. évada 2026 november 11-én debütál az Amazon Prime streamingen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.