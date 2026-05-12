Nem kell tovább várnunk! Jön A Gyűrűk Ura-sorozat folytatása

Megérkezett a nagy bejelentés, amire még ha mérsékelten is, de régóta vártak A Gyűrűk Ura rajongói. Az Amazon Prime streaming-szolgáltató ősszel megörvendeztet bennünket a A Gyűrűk Ura-univerzumban játszódó, A hatalom gyűrűi sorozat 3. évadával.

A hatalom gyűrűi sorozat után jön A Gyűrűk Ura dömping

A Gyűrűk Ura rajongók egyébként sem unatkoznának a következő időszakban, hiszen már készülőben van egy filmes folytatás, ami a Peter Jackson által rendezett trilógiához kapcsolódik, és maga a rendező is részt vesz a projektben producerként, a forgatókönyvet pedig Stephen Colbert jegyzi majd. Továbbá a Kate Winslettel kiegészülő és régi arcokat is igazoló Vadászat Gollamra című film is forog, 2027-re pedig mozikba is kerülhet. A Prime Video most megörvendeztette a franchise rajongóit, ugyanis A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi című sorozat 3. évada november 11-én érkezik a platformra.

A hatalom gyűrűi az eredeti könyvek és filmek előtt több ezer évvel játszódik. Az eddigi információk szerint a 3. évad több évvel a 2. évad eseményei után játszódik majd az elfek háborújának közepette, mialatt Sauron azon munkálkodik, hogy megalkossa az Egy Gyűrűt, ami majd segít neki megnyerni a háborút, uralma alá hajtani a népet és Középfölde teljhatalmú uralkodójává válni.

A hatalom gyűrűi nem aratott osztatlan sikert

Az Amazon Prime saját statisztikái alapján A hatalom gyűrűi 1. évada volt a streaming legnézettebb sorozata, a 2. évad pedig szorosan a legnézettebb 5 közé került debütálásakor. Szinte sosem látott tömegeket vonzott a J. R. R. Tolkien univerzumából született széria, mely akkor minden idők legdrágább projektje volt, azonban a várakozásokkal ellentétben hatalmas felháborodást keltett a keményvonalas rajongók körében.

Persze irodalmi műveket filmre adaptálni sosem egyszerű feladat, különösen, ha olyan komplex és kiterjedt univerzumokról van szó, mint a nyelvészprofesszor által megalkotott Középfölde és lakói. Peter Jackson brillírozott anno a filmtrilógiával, így bárkinek nehéz dolga lett volna a nyomdokaiba lépni, nem is próbálkozott vele senki korábban. A Hobbit-filmek már közel sem arattak akkora sikert, mint az összesen 17 Oscar-díjat bezsebelő A Gyűrűk Ura-trilógia, de azért szerethető részeivé váltak a franchise-nak.